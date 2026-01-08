SUSCRÍBETE POR $1100
    Aramark anuncia la compra de la reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras Vendomática

    Desde Aramark señalaron que la compra de la empresa nacional se enmarca en una estrategia de crecimiento.

    Olivia Hernández D. 
    Olivia Hernández D.
    Aramark compra Vendomática Fuente: Lindekin

    “Con gran orgullo, anunciamos la adquisición de la compañía líder en Chile de soluciones de vending inteligente para entornos laborales: Vendomática”.

    Con estas palabras, la gigante estadounidense Aramark anunció, a través de su cuenta de Linkedin, la compra de Vendomática, una reconocida compañía chilena de máquinas expendedoras, ligada al empresario y director de Icare, Daniel Daccarett.

    Desde Aramark señalaron que la compra de la empresa chilena se enmarca en una estrategia de crecimiento.

    “Sumar su oferta es un complemento natural a nuestros actuales servicios y parte de nuestra estrategia de crecimiento. Buscamos fortalecer la propuesta de valor para nuestros clientes y consumidores, con el propósito de entregar soluciones integrales de hospitalidad que respondan a las necesidades de entornos de trabajo cada vez más dinámicos”, escribieron desde la empresa en la misma publicación.

    Aramark -que tiene presencia en 15 países- ofrece servicios de alimentación y de gestión de instalaciones. Solo en Chile, de acuerdo a información disponible en su sitio web, tiene 25 mil trabajadores.

    Aramark compra Vendomática Fuente: Lindekin

    En tanto, desde Vendomática, también hicieron público el anuncio a través de su cuenta de Linkedin: “Vendomática inicia una nueva etapa”.

    “Desde ahora somos parte de una de las empresas líderes a nivel mundial en servicios de alimentación y gestión de instalaciones. Complementamos su oferta con nuestra variedad de soluciones de vending inteligente para entornos laborales. Buscamos fortalecer la propuesta de valor para nuestros clientes y consumidores”, se lee en la publicación.

