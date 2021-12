Asesoras de Boric y Kast plantearon las prioridades económicas de los programas de los candidatos en conversatorio

Este martes, Stephany Griffith-Jones y Cecilia Cifuentes, asesoras económicas de Gabriel Boric y José Antonio Kast, respectivamente, participaron de un conversatorio organizado por la Universidad de Los Andes y Cambridge Business Association (CBA). En la instancia plantearon algunos de los temas más relevantes de los programas económicos de ambos candidatos.

Uno de los tópicos que más se ha comentado en materia económica ha sido atraer inversión, tanto local como extranjera. En ese sentido, la asesora económica del candidato de Apruebo Dignidad explicó que, para que los inversionistas apuesten por Chile y mantengan su confianza, uno de los atractivos más grandes es la gran oportunidad que representa el país en términos de transición energética verde, el cobre y el litio.

“Un segundo elemento es, por supuesto, la estabilidad política y el nuevo pacto social, que creo que estaría ofreciendo bien el programa de Boric. Y si se cumple esa estabilidad política y social, yo creo que se puede hacer muy atractivo el país a los inversionistas extranjeros, que por supuesto también los vamos a necesitar, pero que también ellos van a tener oportunidades muy rentables en el país”, añadió Griffith-Jones.

En tanto, la asesora de Kast se refirió en duros términos a la situación social y política del país, señalando que “hay que ser realista”, dado el complejo panorama político. “Estamos en un proceso de revisión de nuestras reglas del juego y, por lo tanto, inevitablemente tenemos un problema respecto a la certeza jurídica en este minuto y eso hay que reconocerlo y hay que tratar de enfrentarlo”, afirmó.

Sobre lo anterior, agregó que, bajo su perspectiva, en la Convención Constitucional está representada una mirada más radical en temas de desarrollo, lo que jugaría en contra de dar certeza jurídica a los inversionistas.

Medidas para aumentar las ventajas competitivas de Chile en la administración de fondos

Sobre las ventajas competitivas que observan ambas asesoras en relación a la administración de los fondos y el mercado de capitales, Stephanie Griffith Jones destacó la profundidad de este último, pero que se puede mejorar.

“Por ejemplo, si vamos a hacer grandes inversiones verdes, lo que podemos hacer es emitir bonos verdes y otros nuevos instrumentos que nos faciliten canalizar recursos nacionales y extranjeros”, señaló la asesora de Boric.

13 de diciembre del 2021/SANTIAGO Gabriel Boric, candidato Presidencial, y Jose Antonio Kast, candidato Presidencial, durante el último debate anatel, que se realizó en dependencias de Televisión Nacional de Chile, a días de elecciones presidenciales 2021. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

Sobre ese mismo tema, añadió que además se está pensando en el rol de la Corfo, en aumentar su tamaño a través de aportes públicos y a través del mercado de capitales como, dijo, ocurre en países más desarrollados.

Por su parte, Cecilia Cifuentes afirmó que una de las apuestas del programa de Kast es profundizar el sistema de ahorro individual, “porque resuelve el tema de las pensiones. Ese es el efecto principal, pero como efecto derivado tenemos la profundización del mercado de capitales que permite todo este desarrollo”.

Cifuentes añadió que las medidas no solo aumentarían la tasa de cotización, sino que toda la política social y laboral del Estado estaría centrada en lograr mayor formalización en el mercado laboral.

En esa línea, la asesora de Kast indicó que una de sus principales preocupaciones es que Gabriel Boric estuvo de acuerdo con el cuarto retiro de los fondos de pensiones, a pesar de las ayudas estatales.

“El próximo año cuando ya no podamos financiar el IFE y cuando venga la presión por más retiros, cómo reaccionaria un eventual gobierno de Gabriel Boric respecto a la presión que va a haber por más retiros. Y él lo justificó en un contexto mucho mejor del que vamos a tener el próximo año”, agregó Cifuentes.

Sin embargo, la asesora del candidato de Apruebo Dignidad aseguró que el gobierno de Piñera se demoró en responder con el apoyo fiscal y que los retiros de los fondos respondieron a ello, pero que de todas formas ese cuarto retiro ya no se aprobó “y no va a haber más. Y Gabriel Boric dijo que no va a apoyar y no va a haber más retiros de los fondos de las AFP, porque eso no sería bueno”.

Medidas económicas más relevantes

Sobre los énfasis de los programas económicos de los candidatos, Cecilia Cifuentes explicó que en el programa de Kast lo más relevante es avanzar hacia la pensión básica universal. “También el tema de que el Estado pague las cotizaciones de seguridad social de los trabajadores de bajos ingresos. Esto permite aumentar el sueldo líquido de las personas y no desincentiva la contratación desde el punto de vista de la empresa”, aseguró.

En cuanto al programa de Boric, Stephany Griffith-Jones también señaló la pensión básica universal como el ítem más relevante. “Eso es caro, costoso, pero en la medida que existan recursos nosotros creemos que es una cosa fundamental, porque las pensiones en Chile son sumamente bajas”, afirmó.

Además, la asesora de Boric indicó como prioritarios los gastos en salud, en educación y en inversión en investigación y desarrollo.