AustriaEnergy ingresa a tramitación ambiental uno de los proyectos de mayor inversión en energía de lo que va del año

AustriaEnergy ingresó este miércoles al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) uno de los proyectos de mayor inversión de lo que va de año en el área de energía.

“El objetivo principal del proyecto “Parque Fotovoltaico Sol de Algarrobal” es la generación de energía eléctrica renovable no convencional (ERNC), mediante el aprovechamiento de la energía solar, recurso abundante en la región", explicó la empresa al ingresar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Según detalló la firma con sede en Viena (Austria) al SEIA, el proyecto contempla la construcción y operación de un parque fotovoltaico, cuya capacidad nominal será de 390,7 MWp en la Región de Atacama. Una iniciativa que considera la inversión de US$ 585 millones.

En detalle, la operación se realizará en la provincia del Huasco, comuna de Vallenar, a 50 km al norte de la cuidad de Vallenar.

“El proyecto considera la instalación de 583.200 módulos fotovoltaicos de tipo bifacial, con una potencia nominal de 670 Wp cada uno, los cuales permitirán la captación y transformación de la radiación solar en energía eléctrica”, dijo la firma.

Otras de las características que explicó la firma es que “el parque contará con un sistema de almacenamiento de energía, compuesto por contenedores de baterías de ion-litio o BESS (Battery Energy Storage System), que tendrá una potencia nominal de 450 MW y una capacidad de almacenamiento de 2.160 MWh”.

“La energía generada por los módulos fotovoltaicos recargará las baterías del sistema BESS; la eventual energía sobrante se evacuará a través de una Línea de Alta Tensión (LAT) de 220 kV, de circuito simple y de aproximadamente 3,5 km de longitud, para ser finalmente inyectada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en la Subestación (S/E) Algarrobal, existente y de propiedad de Engie Energía Chile S.A. Durante las horas nocturnas la energía almacenada en las baterías será evacuada al SEN a través de la misma LAT para aprovechar de las mejores condiciones comerciales de venta de energía”, añadió.

Sobre los tiempos de proyecto, la firma estimó que “la vida útil del proyecto es de 37 años y 6,5 meses, de los cuales 17,5 meses corresponden a fase de construcción, 35 años a la fase de operación, y 13 meses de fase de cierre”.

Uno de los proyectos de mayor valor

Con los casi US$ 600 millones de inversión, el proyecto se ubica entre los de mayor valor en ingresar para su tramitación ambiental durante este 2025. El primero es el de Hidrógeno y Amoniaco Verde - H2 Magallanes con US$ 16.000 millones, donde también participa AustriaEnergy, y el Parque Eólico Alto Los Muermos con US$ 1.000 millones.

Más abajo está el “Parque fotovoltaico y línea de transmisión Pita Solar” con US$ 320 millones.

Además, entre los proyectos que destaca del área de energía se puede destacar el de “INNA - Proyecto Integrado de Infraestructura Energética para la Generación de Hidrógeno y Amoníaco Verde” por US$ 10.000 millones, pero que fue ingresado el 27 de diciembre del 2024.

¿Quién es AustriaEnergy?

La operación en Chile pertenece a AustriaEnergy International GmbH, un grupo fundado en Viena (Austria) en 2006, donde tiene su casa matriz con filiales y oficinas en Europa y América Latina.

De acuerdo con lo que informa en sus canales oficiales, la firma opera en España desde 2006, en Italia desde 2009, en Bulgaria desde 2011 y en Chile desde 2013.

“En la actualidad, el grupo está evaluando la posibilidad de expandirse a mercados como Colombia y Perú, entre otros”, dice en su página web.

El perfil del negocio de la firma está centrado en energías renovables como la fotovoltaica (FV) y eólica.

En Chile participa del megaproyecto de amoníaco verde vía el consorcio HNH Energy, que está conformado por AustriaEnergy, la también austriaca Ökowing, y el fondo de inversión danés Copenhagen Infrastructure Partners (CPI).