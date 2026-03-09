SUSCRÍBETE
    Avisos laborales en internet vuelven a caer e índice anota su menor nivel en más de cinco años

    El Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) anotó su quinto mes consecutivo a la baja, según datos del Banco Central.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo

    El Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) no repunta y vuelve a caer en febrero, según la medición del Banco Central.

    De acuerdo con la información del ente emisor, la medición en febrero bajó 2,13% en doce meses y llegó a un valor de 59,3 puntos, su menor valor desde agosto de 2020 (57,78 puntos).

    Además, el Índice de Avisos Laborales de Internet (IALI) anotó cinco meses consecutivos a la baja.

    La medición experimental en febrero también bajó respecto a enero. Según datos del Banco Central, el índice bajó un 8,89% entre enero y febrero de este año. En la medición entre meses, el índice venía de subir 7,73% en enero y diciembre pasado.

    Sin embargo, el Índice de Avisos Laborales de Internet se desaceleró respecto a la baja 9,70% de enero en la variación a doce meses. En tanto, el avance de 2,13% fue su menor caída desde octubre de 2025, cuando el índice retrocedió 1,26%.

    La situación del empleo actual

    Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desempleo subió 0,3 puntos porcentuales (pp.), pasando de 8% a 8,3% anual, en el trimestre noviembre 2025–enero de 2026.

    Ante este contexto, se completaron 37 meses seguidos con una tasa de desocupación de 8% o más.

    El alza se debió a que la fuerza de trabajo subió 1,4%, mayor al incremento de las personas ocupadas (1,2%).

    Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes (3,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (18,4%).

    Las tasas de participación y de ocupación se situaron en 62,4% y 57,2%, respectivamente, creciendo en 0,3 pp. y 0,1 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo no presentó variación en doce meses, producto del incremento de los inactivos potencialmente activos (6,1%) y de la disminución de los inactivos habituales (-1,0%).

    Asimismo, la creación de empleo se desaceleró en comparación a trimestres previos. En este noviembre-enero se crearon 108.976 puestos de trabajo, con un alza de 1,2%. En el trimestre móvil previo, en términos anuales se generaron 167.211, un avance de 1,8%.

