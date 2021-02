Banco Central: los cambios clave que vienen en su consejo en medio del debate constitucional

Este 2021 viene plagado de decisiones que irán modificando la escena política e institucional del país, deliberaciones de las cuales ni siquiera un organismo tan protegido del devenir político, como el Banco Central (BC), se salvará.

En medio del debate constitucional que puede alcanzar al instituto emisor sobre sus objetivos, accountability o autonomía, entre diciembre y febrero próximos se concentrarán hasta tres posibles cambios en su consejo de cinco integrantes. El más relevante, el de la presidencia, puesto que a fin de año expira el período de cinco años de Mario Marcel a la cabeza de la institución.

Pero además, en febrero concluyen los 10 años de Joaquín Vial -actual vicepresidente- como consejero, y si Marcel opta por no seguir, pese a que le quedarían casi cuatro años en la entidad, entonces a la nominación del nuevo timonel se sumarían dos nuevos consejeros.

En el caso de Marcel, su mandato como autoridad máxima del BC termina el 10 de diciembre, justo entre la primera y segunda vuelta presidencial. Será en esa coyuntura que el Presidente Sebastián Piñera deberá nombrar a su sucesor, en una decisión que no requiere consulta al Senado.

Como la mayoría de los indicios apunta a que la elegida del mandatario será la única mujer consejera, Rosanna Costa -los restantes miembros del consejo son Pablo García y Alberto Naudon-, se considera probable que Marcel deje el ente rector sin completar su período de 10 años, tal como lo hizo a fines de 2016 su antecesor, Rodrigo Vergara.

En ese escenario y de acuerdo a los equilibrios políticos tácitos que se han mantenido desde que se estableció la autonomía del instituto emisor en 1990, el gobierno saliente tendría que designar a un consejero de sensibilidad PS, como Marcel, para concluir su período hasta octubre de 2025.

En cuanto a Joaquín Vial, su paso por el consejo del BC culmina el 6 de febrero de 2022, a casi solo un mes del cambio de mando en La Moneda y en medio del receso legislativo en el Congreso. Aquí también se debiera respetar la cercanía DC del consejero saliente.

En ambos casos, candidatos hay.

El hito, presidencia para Costa

Cuando en diciembre de 2019 el Presidente Piñera renovó por 10 años a Costa como consejera, quien había llegado al instituto emisor a fines de 2016 por tres años a completar el período de Vergara, a nivel político y técnico se leyó como una clara señal de que ella sería la carta para la presidencia, tras Marcel.

“Es muy cercana al Mandatario, quien tiene una alta valoración de su valía profesional, y además sería una oportunidad para él de marcar un hito y nombrar a la primera mujer presidenta del Banco Central en Chile”, indicaba una alta fuente de La Moneda en esa ocasión.

Hasta hoy, el escenario no ha cambiado lo suficiente para que no sea este el camino escogido, si bien han surgido algunas voces, tanto en público como en privado, que han planteado la alternativa de extender a Marcel en el puesto. “Aunque no sea del domicilio político del Presidente, Marcel tiene todas las calificaciones para que un gobierno de centroderecha lo pueda considerar para seguir en el cargo, lo que el mercado vería bastante bien”, comenta Patricio Rojas de Rojas y Asociados.

Otros, más allá de su calidad técnica, han esbozado un punto más estratégico: si tras las elecciones de abril la asamblea constituyente estuviese más inclinada a la izquierda, se podría abrir un flanco respecto de la independencia del BC y, en ese contexto -se argumenta- la figura de Marcel podría tener una mayor influencia sobre los encargados de redactar una nueva Constitución atendiendo a su cuna política, mientras que Costa generaría más distancia.

Aunque desde la oposición desestiman esa tesis, porque debido a la alta dispersión de las listas del sector es casi imposible que sean mayoría en la convención constitucional, en el gobierno y en otras fuentes consultadas se reconoce que dada la anormal situación que vive el país y su economía, no es del todo descartable este escenario alternativo de extender la presidencia de Marcel y que Costa siga como consejera.

03 de Enero de 2018 Mario Marcel, Presidente del Banco Central posando para entrevista de Negocios Domingo Marcelo Segura / Diario La Tercera MARIO MARCEL CULLELL - ECONOMISTA - PRESIDENTE - BANCO CENTRAL - RETRATO - DEPENDENCIAS - INSTITUTO EMISOR

“Marcel lo ha hecho muy bien a la cabeza del BC y durante la crisis, siendo valorado en el Ejecutivo. Por otro lado, hay quienes creen que es la mejor voz para representar al BC ante la convención constituyente y en las discusiones que puedan surgir respecto de la autonomía de la institución”, manifiesta una fuente del Ejecutivo.

No obstante, se puntualiza que la probabilidad de que eso ocurra es mínima. “El ambiente tendría que estar muy revuelto para pensar en una salida así”, dice alguien cercano a este tipo de negociaciones. “Es ilógico que un Mandatario de centroderecha renueve a un presidente del BC de centroizquierda”, sentencia.

Esa es la misma respuesta que entregan desde ChileVamos. Los políticos cierran la puerta a que no sea la exsubdirectora de Libertad y Desarrollo (LyD) la que asuma la titularidad del BC. “Debiera ser Rossana, la autonomía no puede depender de una persona”; “No debería haber ninguna duda de que será ella. Sería un gran reconocimiento a las mujeres economistas”, comentan desde el oficialismo parlamentario, recalcando que nada justificaría no concretar las señales dadas en 2019.

Por su parte, otra fuente conocedora de la interna del BC puntualiza que su buen desempeño ante la pandemia no se puede atribuir sólo a Marcel, sino que al equipo, y recuerda que Costa contaría con el mismo staff técnico y que también posee las habilidades políticas para enfrentar la discusión sobre la independencia del instituto emisor en el marco del debate constitucional.

“Son otros los que irán a defender al BC en esta discusión, exmiembros de la institución, economistas, abogados, porque por su mandato el ente rector no puede entrar en la arena política. Lo que tiene que hacer el BC, si lo llaman, es ir a explicar en qué consiste su labor, cómo funciona, cómo rinden cuentas y eso ella lo puede hacer muy bien”, sostiene la fuente.

Se prevé que esta decisión Piñera la discuta con su jefe de asesores del segundo piso e histórico en tales negociaciones, Cristián Larroulet, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y algunos orejeros externos a Palacio, pero cercanos al Central. La llegada de Cerda a Hacienda se estima otro punto a favor de Costa, dada la fuerte amistad que los une y el aprecio profesional mutuo.

En el mercado tampoco hay muchas dudas: “Veo como lo más probable que termine el período de Marcel y Rosanna Costa asuma la presidencia”, acota Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Secundado por Alejandro Fernández, gerente de estudios de Gemines: “En principio no debería ser impensado que Marcel siga en la presidencia. Sin embargo, en esto, como en muchas otras cosas, la política manda y el gobierno no va a perder la oportunidad de nombrar a uno de los suyas en el cargo, además, aprovechará de nombrar a la primera mujer presidenta del BC”.

Entonces, si se concreta la presidencia de Costa, queda la interrogante de qué camino tomará Marcel. “Hay que desdramatizar ese tema; en muchas partes del mundo los consejeros no terminan su período. Ser presidente del BC y quedarse 5 años más para salir como consejero no es una alternativa óptima desde el punto de vista profesional. Salir como presidente es estar en la cresta de la ola, en su mejor momento y debe aprovecharlo”, sintetiza Rojas.

Al interior del BC existe la noción de que el actual timonel optaría por dar un paso al costado y eventualmente podría volver al extranjero a un cargo en un organismo internacional. “Si bien Marcel y Costa tienen una muy buena relación y se respetan mucho profesionalmente, siempre es compleja la convivencia entre un presidente y un expresidente, y en el BC no existe un precedente al respecto, a diferencia de lo que ocurre en la Corte Suprema, por ejemplo, donde sí se da esa figura”, manifiesta una exautoridad del instituto emisor.

Entre 2008 y avanzado 2015 Marcel ya estuvo en el BID, la Ocde y el Banco Mundial en puestos relevantes, por lo cual mantiene una red importante de contactos y ahora su prestigio se ha incrementado como presidente del BC. “Podría conseguir una muy buena plaza afuera y a él le gusta ese mundo”, explica un personero del ente rector.

Pero alternativamente, en el mundo político y entre economistas se hace ver que Marcel también es un muy buen candidato al Ministerio de Hacienda, en el evento que la ex Concertación volviera a La Moneda.

Disonante con todo lo anterior, Fernández sostiene que “siempre me ha parecido muy mal que alguien que ha sido nombrado por 10 años en un cargo renuncie antes. Es egoísta e implica pensar muy poco en el servicio público. Es probable que Marcel renuncie, como los otros, pero hablaría muy bien de él que no lo hiciera”.

Candidatos PS y DC

Puestos en el escenario de tener que reemplazar a Marcel como consejero a fin de año, un legislador cercano a estas negociaciones recuerda que “en otras oportunidades, antes de presentar los candidatos, se ha esperado el resultado de la segunda vuelta presidencial y se ha conversado con el presidente electo para enviar nombres consensuados con la nueva administración”.

En el Ejecutivo, dicen fuentes cercanas, uno de los nombres que más podría gustar y que ellos inscriben en la órbita PS es el del hoy economista jefe del Banco Santander, Claudio Soto. Él ya fue parte del staff técnico del BC como gerente de Análisis Macroeconómico, cargo que dejó en 2014 al cruzar al Ministerio de Hacienda como coordinador macroeconómico convocado por Alberto Arenas, en el segundo gobierno de Bachelet. Sin embargo, se ve difícil que el PS lo reconozca como una carta propia, y así lo confirman fuentes legislativas de esa ala.

En cambio, la figura que sí gustaría a los PS es la del extesorero general Hernán Frigolett, quien también estuvo antes en el ente rector durante 14 años (1985-1999), donde ejerció como analista económico.

Además, se menciona a los economistas Andrea Repetto y Luis Eduardo Escobar, ambos considerados como “de la familia” por las voces del PS. Por último, otra carta que en algún momento tuvo más fuerza es la del expresidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, pero sus aspiraciones políticas lo alejan del perfil del BC.

En el caso del reemplazo de Joaquín Vial, proveniente del mundo DC , quienes más se repiten son el exministro de Economía Luis Felipe Céspedes, el exsubsecretario de Hacienda Alejandro Micco y el investigador de Cieplan y exministro, José Pablo Arellano.

Sin embargo, este último se vislumbra complejo, porque se duda que le interese un cargo solo de consejero y, por otro lado, que sea apoyado por los actuales senadores del partido. “Desde los 90 que Arellano está como candidato. Creo que los senadores preferirán otros nombres más nuevos para elegir”, precisa una fuente cercana al proceso.

FOTO:PATRICIO FUENTES Y./LATERCERA

Si bien de momento el candidato de mayor gusto del comité de senadores DC es Céspedes, a quien recurren frecuentemente ante dudas con proyectos económicos, desde el gobierno dejan otros dos nombres sobre la mesa: Guillermo Le Fort y Jorge Rodríguez.

El primero fue director ejecutivo del FMI (2000- 2004) en el asiento de los países del Cono Sur, y fue gerente de la División Internacional (1995- 2000) del Central, pero abandonó la DC junto al grupo liderado por Soledad Alvear, Mariana Aylwin, Gutenberg Martínez, fundando “Progresismo con Progreso”. Rodríguez, en tanto, coincide con la “mirada” de los actuales DC en el Senado, aunque hace poco, en mayo pasado, fue ratificado como integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por cinco años más.

Lo que sí se debe considerar aquí, es que dependiendo de quien haya ganado la elección presidencial, no es descartable que si triunfa la oposición, se le pida a Piñera que deje este nombramiento en manos de la nueva administración, toda vez que se estará ya a solo un mes del cambio de mando. De hecho, la votación en el Senado recién podría ocurrir en marzo, cuando este retome sus funciones.