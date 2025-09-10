SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Banco Central: aumento de gasto en defensa a nivel global sube perspectivas para el precio del cobre

En un recuadro sobre el tema, el emisor señaló que este gasto implicará una mayor demanda equivalente al 1,8% del consumo actual.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
Qué dijo el banco Central sobre el cobre y gasto en defensa SERGEI GAPON

Efectos positivos sobre el precio del cobre, pero al alza sobre las tasas de interés a nivel global, son los efectos que el incremento del gasto global tiene sobre la economía.

Así lo concluyó el Banco Central en un recuadro titulado Gasto global en defensa, incluido en el Ipom de septiembre.

Según el BC, los gastos observados y anunciados para la próxima década en el mundo, apuntan a que en el período 2024-2035, el gasto global en defensa aumentaría entre 57 y 80% en términos reales. Con esto, dicho gasto pasaría de representar del orden de 2,5% del PIB a cifras entre 3 y 3,5% del PIB global.

Qué dijo el banco Central sobre el cobre y gasto en defensa Oliver Llaneza Hesse

Según el BC, “el mayor gasto en defensa también mejora las perspectivas de precios de insumos estratégicos como el cobre, y las inversiones asociadas”, sostuvo el BC.

Según el Ipom, la demanda de cobre generada por el gasto en defensa podría aumentar en alrededor de 485 mil toneladas en la próxima década. “Esto representa algo más del 1,8% del consumo mundial actual y equivale aproximadamente a la mitad de la producción anual de Escondida”.

Así, indicó que “Chile se encuentra entonces en una posición más favorable respecto de otras economías emergentes, pues si bien prevalecerían mayores tasas de interés de largo plazo, al efecto contractivo de éstas se contrapone el mayor precio del cobre y las mejores perspectivas para la inversión”.

Lee también:

Más sobre:IpomCobreBanco central

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quién es Larry Ellison, el excéntrico empresario y ahora el hombre más rico del mundo

Inflación en argentina se ubica bajo las expectativas y gobierno destaca que alza anual es la menor desde 2018

Banco Central advierte por riesgos inflacionarios en EE.UU.

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena

Tras revés judicial en el Tricel: defensa de Orrego dice que requerimiento de destitución mantiene vicios y gobernador insiste en su inocencia

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Lo más leído

1.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

2.
Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

Identifican a autor de mortal asalto contra trabajador en Peñalolén: imputado era repartidor de tienda de retail

3.
Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

Dueños de exclínica Sierra Bella celebran fallo y dicen que administración de Desbordes “tiene la oportunidad de enmendar el rumbo”

4.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

5.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Servicios

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Aguinaldo de Fiestas Patrias: esta es la fecha de pago para trabajadores del sector público

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena
Chile

Investigan hallazgo de dos cadáveres en descomposición en vivienda de La Serena

Tras revés judicial en el Tricel: defensa de Orrego dice que requerimiento de destitución mantiene vicios y gobernador insiste en su inocencia

Colegio Médico Veterinario por incidente en Buin Zoo: “Este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Quién es Larry Ellison, el excéntrico empresario y ahora el hombre más rico del mundo
Negocios

Quién es Larry Ellison, el excéntrico empresario y ahora el hombre más rico del mundo

Inflación en argentina se ubica bajo las expectativas y gobierno destaca que alza anual es la menor desde 2018

Banco Central advierte por riesgos inflacionarios en EE.UU.

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas
Tendencias

Nicolás Maduro lanza una ofensiva y desplegó 25.000 soldados en las fronteras venezolanas

Todo lo que se sabe hasta ahora sobre el ataque de Israel contra Hamas en Qatar

Qué está pasando en Nepal: protestantes incendiaron edificios públicos y quemaron a la esposa de un exministro

Alcalde de Independencia paraliza obras en el Santa Laura y vuelve a poner en riesgo la Supercopa entre Colo Colo y la U
El Deportivo

Alcalde de Independencia paraliza obras en el Santa Laura y vuelve a poner en riesgo la Supercopa entre Colo Colo y la U

La preocupante advertencia de Christian Garin sobre su lesión: “No me impide jugar, pero no estoy al cien por ciento”

Nicolás Massú aborda las claves que marcarán la llave contra Luxemburgo en la Copa Davis

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025
Finde

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”
Cultura y entretención

Fito Páez explota contra el público peruano en show en Lima: “Esto parece un cementerio” y “a ver si despertamos”

Gamuza, la revelación del bolero chileno lanza “Me faltabas tú”

Lo bueno, lo malo y lo mejorable que dejó el primer show de Lionel Richie en el estadio Claro Arena de la UC

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah
Mundo

Influencer trumpista Charlie Kirk muere tras recibir un disparo durante un evento en una universidad en Utah

Los Boris files: los documentos que muestran los polémicos contactos de Boris Johnson con Arabia Saudita y Nicolás Maduro

Juicio de Bolsonaro: el magistrado Fux pide la nulidad del proceso por “incompetencia” del Supremo

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté
Paula

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad