Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Beyond Meat es una empresa estadounidense enfocada en carnes de origen vegetal, que busca ser un sustituto casi idéntico a la carne tradicional de animal y que también busca convencer a los clientes con el uso de poco ingredientes y procesos para lograrlo. Sin embargo, la firma de Los Ángeles (Estados Unidos) hoy está en el ojo del mercado y los inversionistas por razones ajenas a su operación.

La acción de la firma arrastra jornadas con ganancias diarias fuera de lo normal en la Bolsa de Nueva York. Según reportan diversos medidos de la superpotencia, los papeles del fabricante de salchichas y hamburguesas subían a casi el 1.300% en cuatro días. De hecho, en esta jornada, la acción llegó a subir más de 100%, pero luego moderó su frenesí y moderó gran parte de su alza. No obstante, por momentos, llegó a caer más de un 10%.

La razón de estos movimientos tiene relación con la práctica de una parte no tradicional del mercado. Vía foros como Reddit, hay comunidades que se coordinan para impulsar la compra de acciones sin un fundamento y a empresas que no arrastran buenos desempeños corporativos, algo que los inversionistas terminan llamandose acciones memes, donde el caso más emblemático es el de GameSpot.

Tienda GameSpot en EE.UU. unknown

De hecho, este lunes, las acciones subieron más del 127% después de que Roundhill Investments, desarrolladora de ETF temáticos, añadiera a Beyond Meat a su ETF Roundhill Meme Stock (MEME), según explicó CNBC en una nota.

Business Insider informó que el caso nació luego de que un comerciante llamado Demitri Semenikhin ha estado promocionando las acciones en las redes sociales y, una vez publicada la noticia de este hecho, la acción tomó más fuerza.

Sin embargo, una parte del alza de la firma, se explica porque, en estos días, anunciaron un acuerdo para comercializar su producto en las cadenas de Walmart en Estados Unidos, una de las cadenas de supermercados más grandes del mundo y una de las firmas que más ventas registra en el planeta.

Según datos de la empresa, tiene 119.000 puntos de venta y presencia en más de 80 países de todo el mundo, donde, antes de Walmart, destacaba su presencia en la cadena de supermercados estadounidense Whole Foods Market.

Pero pese al repunte a del último tiempo, la acción sigue lejos de sus niveles históricos. En su debut en bolsa, en 2019, la acción llegó a un máximo de US$290 y hoy lucha por estar sobre los US$ 3.

En tanto, Bloomberg resaltó que las acciones de Beyond Meat se desplomaron a principios de la semana pasada, cuando la empresa dijo que casi todos los acreedores habían aceptado un canje de deuda que conducirá a una dilución sustancial de los accionistas.

En el contexto de la acciones memes, existen accionistas que logran capturar una alta rentabilidad por la alta volatilidad y otros que pierden gran parte de su inversión. Esto en el contexto de que la acción en cuestión puede dejar de ser moda de un momento a otro, y las alzas significativas o jornadas volátiles pueden acabar en un día. Dejando la acción, de una empresa en un mal momento, en sus fundamentos y lejos de rentabilidades atractivas.

CNBC registró el caso de un usuario que dijo que compró 10.000 acciones de Beyond Meat por $7,50, que, a precio de la acción, de hoy sería una pérdida de más del 50%.