Derrota de Milei también castiga a la bolsa local y sufren las acciones con exposición a Argentina

Latam, Falabella, Cencosud, CCU y Andina estaban entre los papeles más afectados del IPSA.

David Nogales
La Bolsa de Santiago pone fin de manera abrupta al tren de alzas de la semana pasada que la instaló en máximos históricos y, en el arranque de la semana, sufre una fea caída debido a Argentina.

La dura derrota que sufrió el gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas de Buenos Aires generó un derrumbe en los principales mercados del vecino país. Las acciones sufrían retrocesos de más de 15% al cierre de esta edición, mientras que el riesgo país supera los 1.100 puntos y el peso argentino pierde un 5%.

“Esto se tradujo en menores flujos de capital hacia Chile, reduciendo temporalmente el apetito por acciones locales y castigando sectores vinculados al comercio exterior y materias primas”, dijo Gonzalo Muñoz, analista de mercados de XTB Latam.

“En el ámbito regional, la mayor volatilidad en Argentina está elevando la prima de riesgo en Latinoamérica y generando flujos de cobertura, dando más argumentos para el movimiento cambiario de hoy”, complementa Gabriel Iturriaga, analista de estudios de Capitaria, en referencia al impacto que tuvo en el tipo de cambio local.

Todo esto estaba afectando a los mercados de la región y, por supuesto, a la plaza local por el impacto de las empresas con exposición a ese mercado. La acción de Latam, la más transada del mercado, sufre una contracción de 2,91% al cierre de esta edición. Le siguen Falabella (2,90%), Cencosud (3,83%) y CCU (2,47%).

Caída de mercados argentinos afectan a la bolsa

El peronismo logró un triunfo histórico en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, con una paliza de 13 puntos respecto a La Libertad Avanza de Javier Milei. Con el 83% de las mesas escrutadas, el peronismo, agrupado en Fuerza Patria (FP) lograba el 46,93% de los votos contra el 33,86% de los libertarios.

Le seguían Somos, 5,41% y la izquierda, 4,37%. Más relegados quedaban Potencia, con 1,41%, y Unión Libertad, con 1,34%.

“Sin ninguna duda, en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que debe hacer es aceptar los resultados. No han sido positivos, hemos tenido un revés, y hay que asumirlo con responsabilidad”, dijo el Presidente Javier Milei.

Morgan Stanley

Gonzalo Muñoz afirmó que la derrota del libertario podía comprometer los beneficios de las reformas económicas impulsadas por el gobierno argentino.

Morgan Stanley, de hecho, retiró su postura favorable a Argentina y cerró su recomendación de compra. De acuerdo a Bloomberg, el banco estadounidense dijo que los resultados electorales incrementan la probabilidad de un escenario central negativo, en el cual el mercado ponga en duda la continuidad de las reformas y aumente la incertidumbre respecto de las fuentes de financiamiento externo.

