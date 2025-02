Bolsa argentina cae 5,5% y peso se debilita por el criptogate que protagoniza el Presidente Milei

Los mercados de Argentina cerraron a la baja este lunes, en medio del huracán político que desató el Presidente Jabier Milei al promocionar por redes sociales una desconocida criptomoneda en un tuit -que luego borró-, lo que podría escalar con el pedido formal de juicio político.

El índice accionario líder de Buenos Aires, S&P Merval se derrumbó un 5,8% en la apertura, para luego recortar las pérdidas y, finalmente, cerrar con una caída de 5,58%.

Por su parte, el riesgo país medido por el banco JP Morgan se mantuvo estable en 674 puntos básicos.

La plaza cambiaria mostró un peso interbancario con negocios controlados por el banco central (BCRA) ante una depreciación mensual del 1% en niveles de 1.078,75 unidades por cada dólar (+0,07%). En las plazas alternativas de cambio, el peso en el denominado contado con liquidación se negociaba en baja a 1.219,8 unidades por dólar, en el llamado dólar MEP a 1.210,9 pesos (+2,20%), llega a su nivel más alto desde octubre pasado -según destacó el medio Ámbito- y a 1.235 unidades (+1,23%) en la referencial plaza marginal de cambios (blue).

Los movimientos de los activos, y la polémica por el apoyo al activo digital se producen en momento en que el país se encuentra en negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para alcanzar un nuevo acuerdo crediticio, el que sigue también en la mira del mercado.

“El gobierno de Milei sufre la crisis reputacional más grande de su gobierno después de que el Presidente promocionara un proyecto con un ‘token’ creado dentro de la blockchain de la plataforma Solana llamado LIBRA, que posteriormente fue catalogado como un engaño con varios usuarios perjudicados”, dijo Wise Capital.

Marcelo Elizondo, presidente de International Chamber of Commerce en Argentina, señala que “el principal efecto que esperamos es político interno. La oposición más dura, que hasta ahora no había encontrado ningún resquicio, ha encontrado en este gran error del Presidente Milei un punto para generar problemas políticos”.

“No es un plano menor, es un gobierno débil con poca fuerza parlamentaria y puede afectar su agenda de reformas”, agrega.

Gonzalo Muñoz, analista de mercados XTB LATAM, indica que si bien el país requiere promover las inversiones entre los privados, “a nivel político, este episodio podría generar un golpe a la credibilidad de Milei, especialmente entre aquellos que vieron en él una figura que promueve la estabilidad económica. Su rápida desvinculación del caso no ha evitado que sectores opositores lo acusen de irresponsabilidad, e incluso de haber operado como el “gancho” de una estafa digital”.

Por la tarde, La Nación explicó que Hayden Davis, uno de los creadores de la criptomoneda, dio dos entrevistas en las últimas 24 horas, donde aseguró que no tiene ninguna motivación para esconderse y dijo que recibió instrucciones del equipo de Javier Milei para no inyectar capital cuando la cotización de LIBRA se desplomaba. Aseguró que los US$100 millones que tiene como custodio no son suyos, sino que son “de la Argentina”.

Cómo opera el token

El viernes pasado, la moneda $Libra pasó de US$0,3 a US$5,54. Fueron un millón de transacciones las realizadas luego de que el Presidente de Argentina, hiciera público su apoyo por redes sociales. Pero a los pocos minutos el precio se desplomó perdiendo casi todo su valor, Milei borró su publicación y lo dejó envuelto en la polémica.

“La Argentina Liberal Crece¡¡¡¡ Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”, fue el mensaje emitido por Milei, y luego borrado.

En concreto, $Libra no es una criptomoneda, sino un token, es decir que no tiene su propia cadena de bloques, sino que se construyó sobre una cadena existente. Adicionalmente, el activo no se encontraba disponible para su transacción en los grandes exchanges, pero en su publicación en X, el Presidente argentino agregó la dirección donde podían ser adquiridas. Tras ello, la plataforma argentina de criptomonedas agregó a $Libra a su base para que sus clientes pudieran operar con ella.

María Fernanda Juppet, CEO de CryptoMKT, cuenta que $LIBRA es un token creado el año 2024 por el proyecto Viva la Libertad, “nombre dado en honor a las ideas del Presidente argentino, Javier Milei. Está en manos de la empresa KIP NETWORK INC, una compañía registrada en Panamá que dice estar enfocada en Inteligencia Artificial y web3 desde 2019. Actualmente cuenta con un suministro de 999,999,497.09 tokens”.

Según Juppet, “$LIBRA se encuentra en Solana, una red de criptomonedas que funciona mediante contratos inteligentes y que ha tenido un fuerte impulso desde el año pasado por ser la principal red para la emisión de memecoins”, pero aclara que " por el contrario a otros tokens, como por ejemplo el de $TRUMP, no es una memecoin”.

“Recordemos que las memecoin se venden como una broma o a lo sumo como un objeto digital destinado al entretenimiento, y no como una inversión seria o con utilidad real. En este caso, $LIBRA se planteó como un proyecto privado de inversión”, explica.

Joel Vainstein, Co-Founder de Orionx, señala que “este episodio subraya la importancia de comprender a fondo los proyectos antes de invertir o apoyarlos públicamente. La falta de transparencia en la estructura de LIBRA y la volatilidad extrema que experimentó refuerzan la necesidad de un análisis riguroso para evitar exponerse a riesgos innecesarios en el ecosistema cripto”.

“Desde el inicio, Libra presentaba señales de alerta evidentes. No contaba con una base técnica clara, auditorías independientes, ni una documentación detallada sobre su gobernanza, tokenomics o mecanismo de financiamiento”, agrega.

“El problema es que cuando un activo no tiene un sustento económico sólido, la corrección es inevitable. Una vez que los grandes tenedores de tokens (en este caso, los desarrolladores del proyecto, que controlaban el 70% del circulante) comenzaron a vender, la caída fue inmediata y brutal. En pocas horas, $LIBRA pasó de ser una criptomoneda “prometedora” a otro caso clásico de rug pull, dejando pérdidas millonarias a pequeños inversionistas“, dice Muñoz.