SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Bolsa de Santiago anota fuerte baja arrastrada por acciones de SQM y Latam Airlines

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en el mercado local, descendía 1,85% a 11.395,15 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Latam y SQM golpean a la Bolsa de Santiago.

    La bolsa chilena revirtió la tendencia inicial y anotaba un fuerte retroceso este miércoles arrastrada por el negativo de desempeño de dos empresas con importante ponderación: SQM y Latam Airlines.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, descendía 1,85% a 11.395,15 puntos.

    Las acciones de la minera no metálica SQM bajaban luego que la china Tianqui, que posee un 21,9% de la propiedad, anunciara que tiene la intención de vender parte de su participación.

    Tianqi publicó un hecho esencial este miércoles en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) donde dijo que “tiene la intención de enajenar” hasta 3 millones de acciones clase A de SQM. Esta intención de venta representa hasta un 1,25% respecto del total de acciones de SQM. La operación se podría efectuar mientras la empresa no tenga que someter la decisión a la junta de accionistas.

    En este contexto las acciones serie A de SQM retrocedían 9,82% a $60.000 y las serie B caían 5,66% a $63.206.

    Yacimiento de litio de SQM

    Utilidades históricas de Latam

    En tanto las acciones de Latam Airlines también revertían las alzas anotadas más temprano, luego de reportar ganancias históricas, en lo que fue atribuido por analistas a una toma de utilidades.

    Las acciones de Latam caían 3,24% a $28,06, después haber anotado un máximo de sesión de $29,70.

    Al respecto Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital sostuvo que “a pesar de tener resultados extraordinarios y perspectivas para el 2026 también muy positivas, muy superiores a la obtenida en 2025, al final se está dando la coyuntura del compra con el rumor, vende con la noticia. A mi juicio, acá hay una toma de utilidades de las alzas que hubo, de aquellos inversionistas que tomaron posiciones esperando el resultado, y eso se está reflejando en la caída, en el ajuste que tiene hoy día el mercado”.

    La aerolínea dio a conocer ayer, tras el cierre del mercado, sus resultados del cierre de 2025, dando cuenta de un fuerte crecimiento de sus ganancias en el año. El grupo logró un alza de 50% de sus utilidades, pasando de US$977 millones en 2024, a US$1.460 millones, las más altas de su historia.

    Sobreponderar

    Pese a la caída en las acciones los analistas siguen viendo de manera positiva las perspectivas para aerolínea. Después de que se conocieran los resultados Credicorp Capital, en un reporte enviado sus clientes, ratificó su visión constructiva sobre la compañía, postura que se ve respaldada “por una demanda de viajes de pasajeros que ha demostrado ser más resiliente de lo esperado”.

    Por su parte, Bci destacó el año histórico de la compañía a pesar de “un escenario global que mantuvo acentuados niveles de incertidumbre durante gran parte del 2025, pero que sin embargo propinaron un impacto acotado en el mercado de Latinoamérica y el Caribe”.

    Así Credicorp tiene una recomendación de comprar para las acciones de Latam Airlines con un precio objetivo de $30, Bci reiteró su precio objetivo de $34 por cada papel y mantuvo la recomendación de sobreponderar, mientras que Bice Inversiones dejó sin cambios su recomendación de sobreponderar, con un precio objetivo de $27,5 por papel.

    También a nivel local, más temprano el Banco Central dio a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria, en la que, si bien, el instituto emisor decidió mantener la tasas de interés en 4,5%, el análisis del consejo confirmó las expectativas del mercado de un nuevo recorte de 25 puntos en el próximo encuentro programado para marzo.

    Seth Wenig

    Wall Street

    En Estados Unidos, en tanto, los principales indicadores del mayor referente de la bolsa local: Wall Street operaban mixtos a la espera de resultados de importantes empresas tecnológicas y tras el retraso en la entrega de importantes datos económicos producto del nuevo cierre temporal que afectó a parte del gobierno federal.

    Pese a que el Congreso de Estados Unidos ya resolvió respecto de los recursos para que las instituciones afectadas retomaran sus funciones, el informe de empleo, uno de los datos clave para el mercado, no podrá ser difundido el viernes y será dado a conocer recién la próxima semana.

    Esta tarde dará a conocer sus resultados del cuarto trimestre la matriz de Google, Alphabet y mañana lo hará Amazon.

    El promedio industrial Dow Jones subía 0,4%, el selectivo S&P 500 caía 0,55% y el tecnológico Nasdaq perdía 2,02%.

    En Europa el Euro Stoxx 50 caía 0,23%, en China continental el CSI 300 cerró con un alza de 0,83% y en Japón el Nikkei bajó 0,78%.

    Más sobre:MercadosIpsaLatam AirlinesSQM

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast destaca modelo migratorio de Hungría: “Colaboró para una situación económica y social mejor”

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

    Artista urbano investigado por delitos sexuales contra menores en Iquique queda en prisión preventiva

    Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Lo más leído

    1.
    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    Familia Piñera paga unos US$ 190 millones en impuestos por la herencia del expresidente

    2.
    Exdirector del SII, Javier Etcheberry, dice que Boric es un “mal presidente” y explica su salida por una “trampa” del PC

    Exdirector del SII, Javier Etcheberry, dice que Boric es un “mal presidente” y explica su salida por una “trampa” del PC

    3.
    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    Nietos de Jaime Santa Cruz demandan a sus tíos y exigen que sean excluidos de la millonaria herencia familiar

    4.
    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    Pese a mejor Imacec, Presidente Boric cerrará su mandato con el segundo peor desempeño económico desde 1990

    5.
    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    Scotiabank pagará un poco más de $1.000 millones entre más de 60 mil clientes del banco tras acuerdo con el Sernac

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Segunda postulación al FUAS: ¿Cuándo comienza y quiénes pueden solicitar beneficios?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Bono de Protección: ¿Cómo recibir el beneficio y cuáles son los montos?

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Newcastle United por la Carabao Cup

    Kast destaca modelo migratorio de Hungría: “Colaboró para una situación económica y social mejor”
    Chile

    Kast destaca modelo migratorio de Hungría: “Colaboró para una situación económica y social mejor”

    Artista urbano investigado por delitos sexuales contra menores en Iquique queda en prisión preventiva

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre
    Negocios

    El dólar busca terminar con su racha a la baja en medio del alza de la divisa en el mundo y baja del cobre

    Vacancia de locales en el centro de Santiago disminuye en 2025: sector de Santa Lucía muestra el mejor desempeño

    Bolsa de Santiago anota fuerte baja arrastrada por acciones de SQM y Latam Airlines

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes
    Tendencias

    Cómo ciudadanos de Kenia son atraídos con empleo a Rusia y luego enviados a la guerra en Ucrania, según reportes

    El mensaje del hijo de Nicolás Maduro, tras un mes de su captura

    Cómo fue la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump (y qué regalos intercambiaron)

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra
    El Deportivo

    ¿Qué es la Beca Proddar? ¿Quiénes la reciben? Los detalles del beneficio al que renuncia Natalia Duco como futura ministra

    Isidora Assler hace historia para el snowboard chileno y brilla en Mundial de Andorra 2026

    Invertir la localía o cambiar de estadio: las gestiones para evitar la suspensión del partido entre Huachipato y la U

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie
    Cultura y entretención

    “Un nuevo clásico nivel dios”, las primeras reacciones a Cumbres Borrascosas de Jacob Elordi y Margot Robbie

    Pet Shop Boys y los artistas urbanos agotaron en menos de 72 horas: panorama de la venta de entradas del Festival de Viña

    El Caballero de los Siete Reinos: el regreso a Westeros sin dragones que conquista la pantalla y las librerías

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán
    Mundo

    Irán y Estados Unidos pactan abrir negociaciones nucleares en Omán

    El concierto alternativo que el movimiento MAGA prepara para competir con el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El jefe del ICE anuncia una reducción de 700 agentes en su despliegue en Minnesota

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia
    Paula

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió