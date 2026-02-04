Bolsa de Santiago anota fuerte baja arrastrada por acciones de SQM y Latam Airlines

La bolsa chilena revirtió la tendencia inicial y anotaba un fuerte retroceso este miércoles arrastrada por el negativo de desempeño de dos empresas con importante ponderación: SQM y Latam Airlines.

El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, descendía 1,85% a 11.395,15 puntos.

Las acciones de la minera no metálica SQM bajaban luego que la china Tianqui, que posee un 21,9% de la propiedad, anunciara que tiene la intención de vender parte de su participación.

Tianqi publicó un hecho esencial este miércoles en la Bolsa de Hong Kong (HKEX) donde dijo que “tiene la intención de enajenar” hasta 3 millones de acciones clase A de SQM. Esta intención de venta representa hasta un 1,25% respecto del total de acciones de SQM. La operación se podría efectuar mientras la empresa no tenga que someter la decisión a la junta de accionistas.

En este contexto las acciones serie A de SQM retrocedían 9,82% a $60.000 y las serie B caían 5,66% a $63.206.

Yacimiento de litio de SQM

Utilidades históricas de Latam

En tanto las acciones de Latam Airlines también revertían las alzas anotadas más temprano, luego de reportar ganancias históricas, en lo que fue atribuido por analistas a una toma de utilidades.

Las acciones de Latam caían 3,24% a $28,06, después haber anotado un máximo de sesión de $29,70.

Al respecto Jorge Tolosa, operador de renta variable de Vector Capital sostuvo que “a pesar de tener resultados extraordinarios y perspectivas para el 2026 también muy positivas, muy superiores a la obtenida en 2025, al final se está dando la coyuntura del compra con el rumor, vende con la noticia. A mi juicio, acá hay una toma de utilidades de las alzas que hubo, de aquellos inversionistas que tomaron posiciones esperando el resultado, y eso se está reflejando en la caída, en el ajuste que tiene hoy día el mercado”.

La aerolínea dio a conocer ayer, tras el cierre del mercado, sus resultados del cierre de 2025, dando cuenta de un fuerte crecimiento de sus ganancias en el año. El grupo logró un alza de 50% de sus utilidades, pasando de US$977 millones en 2024, a US$1.460 millones, las más altas de su historia.

Sobreponderar

Pese a la caída en las acciones los analistas siguen viendo de manera positiva las perspectivas para aerolínea. Después de que se conocieran los resultados Credicorp Capital, en un reporte enviado sus clientes, ratificó su visión constructiva sobre la compañía, postura que se ve respaldada “por una demanda de viajes de pasajeros que ha demostrado ser más resiliente de lo esperado”.

Por su parte, Bci destacó el año histórico de la compañía a pesar de “un escenario global que mantuvo acentuados niveles de incertidumbre durante gran parte del 2025, pero que sin embargo propinaron un impacto acotado en el mercado de Latinoamérica y el Caribe”.

Así Credicorp tiene una recomendación de comprar para las acciones de Latam Airlines con un precio objetivo de $30, Bci reiteró su precio objetivo de $34 por cada papel y mantuvo la recomendación de sobreponderar, mientras que Bice Inversiones dejó sin cambios su recomendación de sobreponderar, con un precio objetivo de $27,5 por papel.

También a nivel local, más temprano el Banco Central dio a conocer las minutas de su última reunión de política monetaria, en la que, si bien, el instituto emisor decidió mantener la tasas de interés en 4,5%, el análisis del consejo confirmó las expectativas del mercado de un nuevo recorte de 25 puntos en el próximo encuentro programado para marzo.

Seth Wenig

Wall Street

En Estados Unidos, en tanto, los principales indicadores del mayor referente de la bolsa local: Wall Street operaban mixtos a la espera de resultados de importantes empresas tecnológicas y tras el retraso en la entrega de importantes datos económicos producto del nuevo cierre temporal que afectó a parte del gobierno federal.

Pese a que el Congreso de Estados Unidos ya resolvió respecto de los recursos para que las instituciones afectadas retomaran sus funciones, el informe de empleo, uno de los datos clave para el mercado, no podrá ser difundido el viernes y será dado a conocer recién la próxima semana.

Esta tarde dará a conocer sus resultados del cuarto trimestre la matriz de Google, Alphabet y mañana lo hará Amazon.

El promedio industrial Dow Jones subía 0,4%, el selectivo S&P 500 caía 0,55% y el tecnológico Nasdaq perdía 2,02%.

En Europa el Euro Stoxx 50 caía 0,23%, en China continental el CSI 300 cerró con un alza de 0,83% y en Japón el Nikkei bajó 0,78%.