    Bolsa de Santiago repunta impulsada SQM y acciones de Latam Airlines frenan su caída

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, avanzó a 1,89% a 11.217,82 puntos.

    Por 
    Patricia San Juan
    Bolsa de Santiago repunta impulsada por acciones de SQM.

    Tras la fuerte caída anotada en la jornada anterior, la bolsa chilena repuntó este miércoles impulsada por el avance de la serie B de SQM y mientras las acciones Latam Airlines frenaron su descenso, en un contexto de estabilidad en el comportamiento de los índices en Wall Street.

    El índice Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, avanzó a 1,89% a 11.217,82 puntos.

    “El alza del Ipsa se explica principalmente por el rebote en las acciones de SQM-B, teniendo en cuenta que es una acción con una alta ponderación dentro del índice”, dijo la corredora Renta 4 en un informe.

    Las acciones de SQM-B subieron 7,16% a $63.990. Con ello en lo que va del mes recortaron su baja a 5,48% y en el año suman un incremento de 0,3%.

    Por su parte los títulos Latam Airlines, una de las acciones con mayor ponderación en el Ipsa, cortaron su baja. Ayer las acciones cayeron 4,67% luego que el fondo Sixth Street Partners realizara una nueva venta secundaria. La operación consideró la enajenación de 2.000.000 de ADRS a un precio de US$61,90 por ADR, equivalentes a $52.878,075 cada uno, a ser pagado este miércoles.

    Como cada ADR representa 2.000 acciones ordinarias de la compañía, la operación equivalió a $26,43 por papel. Hoy la acción cerró sin cambios a $26,51 ajustándose al valor de la venta secundaria.

    Otra sociedad que tuvo un fuerte retroceso en la jornada anterior fue la de Entel, y este miércoles extendió sus pérdidas. Las acciones bajaron 1,5% a $3.940. Así el papel siguió reaccionado al anuncio realizado ayer por la multinacional Millicom de que llegó a un acuerdo con Telefónica para quedarse con los activos de la empresa en Chile, en una alianza con la francesa NJJ por un total de US$1.215 millones. De este modo se desecharon las expectativas de que Entel pudiera comprar los negocios de su competidora en Chile.

    SPENCER PLATT

    Wall Street

    En Estados Unidos los principales indicadores en Wall Street operaban con leves variaciones tras datos de empleo que confirmaron la expectativas de que la Resera Federal (Fed) de tomará unos meses antes de volver a bajar las tasas de interés en los próximos meses.

    El promedio industrial Dow Jones descendía 0,2%, el selectivo S&P subía 0,06% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,3%.

    El Departamento del Trabajo reportó más temprano que la mayor economía mundial creó 130.000 puestos de trabajo no agrícolas en enero, en contraste con los 48.000 empleos generados en diciembre. La cifra además se ubicó sobre los 66 mil nuevos empleos que esperaban los analistas.

    Ante este contexto, la tasa de desempleo bajó de 4,4% a 4,3%, cuando el mercado esperaba que se mantuviera en 4,4%. Sin embargo, fue tres décimas superior en comparativa interanual.

    Los datos de empleo, junto con los de inflación, son uno de los factores clave que analiza la Fed para sus decisiones de política monetaria, y de acuerdo a los analistas la creación mayor a la esperada de puestos de trabajo debiera permitir al banco central estadounidense mantener las tasas de interés sin cambios en el corto plazo, mientras monitorea la evolución de los precios.

    Al respecto Renta 4 dijo en su informe que “los datos de empleo fueron bien recibidos por el mercado porque muestran que la economía mantiene su dinamismo, a pesar de que ahora se estima que la Fed baje la tasa en 25 puntos base cada vez, solo dos veces durante 2026, mientras que antes se estimaban hasta 3 bajas de tasa para este año. La primera baja de tasa sería en junio”.

    Añadió que ahora solo falta esperar el dato de IPC de enero de EE.UU., el que inicialmente se debería haber informado hoy pero que se pospuso para este viernes 13 de febrero, con expectativa de moderación tanto en tasa general (2,5%e vs 2,7% anterior) como subyacente (2,5%e vs 2,6% previo), aunque aún por encima del objetivo de la Fed.

    En Europa el Euro Stoxx 50 cayó 0,19%, en Japón el Nikkei subió 2,28% y en China continental el CSI 300 bajó 0,22%.

