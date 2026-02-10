Bolsa de Santiago cierra con pérdidas arrastrada por acciones de Latam Airlines y Entel.

La bolsa chilena cayó este martes arrastrada por el fuerte descenso en las acciones de Latam Airlines y Entel, así como el débil desempeño de su principal referente: Wall Street.

El índice de Ipsa, de las principales acciones que se transan en la Bolsa de Santiago, retrocedió 2,14% a 11.009,28 puntos.

En la jornada destacó la baja en las acciones Entel las que cayeron 12,63% a $4.000. Esto luego que la multinacional de telecomunicaciones de origen Luxemburgose Millicom anunciara que llegó a un acuerdo con Telefónica para quedarse con los activos de la empresa en Chile, en una alianza con la francesa NJJ por un total de US$1.215 millones. De este modo se desecharon las expectativas de que Entel pudiera comprar a su competidora en Chile.

En tanto las acciones de la Latam Airlines también tuvieron una importante caída luego que el fondo Sixth Street Partners realizara una nueva venta secundaria. La operación consideró la enajenación de 2.000.000 de ADRS a un precio de US$61,90 por ADR, equivalentes a $52.878,075 cada uno.

Como cada ADR representa 2.000 acciones ordinarias de la compañía, la venta representó cerca del 4% de la sociedad por un monto total de US$742,8 millones, cuyo pago se realizará el 11 de febrero.

De este modo los papeles de la aerolínea descendieron 4,67% a $26,51, acerçándose a los $26,43 a los que se realizó la venta secundaria.

Sin embargo, la corredora Renta4 dijo en un informe “estimamos que esto tendrá un efecto de corto plazo y representa una oportunidad de compra”.

Añadió que “el ajuste en las acciones de Latam Airlines principalmente habría llevado a un ajuste en otras acciones, donde estimamos que algunos inversionistas vendieron sus posiciones en dichas acciones, para comprar LTM, papel en donde se transaron más de $115.000 millones”.

SPENCER PLATT

Wall Street

En tanto en Estados Unidos los principales índices bursátiles anotaban bajas tras débiles datos de ventas minoristas reportados en ese país.

El promedio industrial Dow Jones operaba plano, el selectivo S&P descendía de 0,10% y el tecnológico Nasdaq perdía 0,18%.

Las ventas al por menor tuvieron un comportamiento nulo en diciembre versus el incremento de 0,4% que esperaba el mercado y la expansión de 0,6% anotada el mes anterior.

Ahora la atención de analistas está puesta en el reporte de empleo que será difundido por el Departamento del Trabajo el miércoles. Dichos datos son uno de los referentes claves que mueven las decisiones sobre las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.