Briones responde a De Gregorio y afirma que para poder “apretar el botón” y extender el IFE hay que esperar la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ratificó este jueves que el gobierno espera extender el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), pero indicó que para realizar anuncios al respecto se debe esperar la entrada en vigencia de la Ley de Presupuesto en el Diario Oficial.

“Ha habido un proceso de aprendizaje en esta crisis, esta crisis ha sido no stop, no nos ha soltado, aquí no hemos parado un segundo desde que partió, y todo es cambiante, con un proceso iterativo que es de prueba y error, a veces uno lo hace bien, otras veces menos bien, y otras veces mal y eso le ha pasado a todos los otros países y ese proceso iterativo te deja aprendizajes y mejoras y un muy buen ejemplo es el tema del IFE”, dijo Briones en una entrevista en el espacio Piensa Digital de La Tercera donde además participaron el ministro de Economía, Lucas Palacios, y el exministro de Economía y expresidente del Banco Central, José de Gregorio.

En este sentido añadió que, tras los acuerdos alcanzados en el Congreso “el IFE hoy en día, en ese camino, en esa ruta, terminó llegando a más de 8 millones de chilenos, eso es más de 4 de cada 10, eso no es focalizado, es bastante general, osea es grande y la gracia es que cuando yo digo estamos listos para apretar el botón, es que ya tenemos ese acervo, de mejora, tenemos un universo de más de 8 millones de personas ya identificadas y sabemos donde están”

En respuesta a una consulta de De Gregorio quien lo instó a “apretar el botón” esta misma tarde Briones indicó que “el IFE es una herramienta que yo la caracterizo bien como algo que nos hace demasiada falta, es fruto del diálogo, es fruto de los acuerdos, todos fuimos capaces de mejorar ese instrumento, hoy está disponible”.

Sin embargo aclaró que “ahora yo no lo puedo aplicar, hoy día en la tarde y además yo sólo soy uno más en un gobierno, en un equipo y no lo puedo hacer”.

Toma de razón

Al respecto enfatizó que “no lo podemos hacer como gobierno porque no basta la buena voluntad, requerimos la Ley, entonces lo que hicimos en la Ley de Presupuesto, se nos ocurrió que una buena manera para estar preparados y acelerar el proceso, era generar un acuerdo para que la Ley de presupuesto, nos habilitara legalmente a que esto pudiera ocurrir”

“Para poder poder apretar el botón, necesitamos que esa Ley se publique en el Diario Oficial y, para eso, tiene que terminar su proceso de toma de razón en la Contraloría y recién ahí se puede publicar, entonces cuando la Ley nos habilite, podremos estar en posibilidad de efecticamente apretar ese botón cuando sea necesario, pero el mandato, el espíritu, era todo esto estuviera disponible todo el 2021″, aseveró.