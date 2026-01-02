BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

Tesla informó este viernes que sus entregas de vehículos eléctricos en 2025 completaron 1,64 millones, lo que representa una caída anual de aproximadamente 8,6%, marcando el segundo año consecutivo de descenso y dejando a la empresa detrás de su rival chino BYD en ventas globales de autos eléctricos, según datos de la compañía y reportes de Reuters y Bloomberg.

La cifra anual de entregas de Tesla incluyó 418.227 vehículos en el cuarto trimestre, un descenso de cerca de 16% respecto del mismo período de 2024, cuando reportó 495.570 unidades.

La producción total de la compañía estadounidense en 2025 fue de 1,65 millones de unidades.

BYD, por su parte, vendió alrededor de 2,26 millones de vehículos eléctricos en 2025, un crecimiento cercano a 28% interanual, consolidándose como el mayor vendedor de autos eléctricos del mundo en el año calendario, de acuerdo con cifras difundidas por la propia empresa china y reportadas por Reuters y otras agencias.

BYD sube sus ganancias en medio de agresiva estrategia de descuentos en precios de autos eléctricos Tingshu Wang

En un comunicado divulgado el jueves, BYD destacó que sus ventas globales de vehículos eléctricos alcanzaron 2.257 millones en 2025, con un aumento de casi 28% respecto al año anterior, y subrayó su expansión en mercados fuera de China, incluyendo Europa, Asia y América Latina.

Tesla explicó en su informe que las entregas del Model 3 y Model Y sumaron 406.585 unidades en el cuarto trimestre, representando cerca del 97% del total de automóviles entregados.

Los modelos Model S, Model X y Cybertruck aportaron 11.642 unidades. La compañía señaló que las cifras de entregas son la medida más cercana a las ventas, aunque no están definidas con precisión en sus comunicaciones oficiales.

Los datos de mercado publicados por asociaciones europeas muestran que Tesla enfrentó una caída de 39% en las matriculaciones en Europa durante los primeros 11 meses de 2025, mientras que BYD reportó un incremento de 240% en las mismas métricas, indicando un avance considerable en ese mercado clave.

BYD supera a Tesla Nathan Howard

Tesla también informó que en el cuarto trimestre desplegó 14,2 gigawatts hora de sistemas de almacenamiento de energía con baterías, superando los 12,5 GWh del trimestre anterior. Estos sistemas incluyen soluciones para respaldo energético doméstico y aplicaciones de mayor escala para utilities y centros de datos.

¿Cuál es el valor de BYD y el de Tesla?

Bloomberg destacó que la pérdida del liderazgo en ventas se produce tras varios trimestres consecutivos en los cuales BYD había superado a Tesla tanto en ventas trimestrales como en crecimiento interanual, consolidando un avance sostenido de la compañía china sobre su rival estadounidense.

Con todo, el valor de la firma estadounidense es considerablemente mayor que la de su rival chino. De acuerdo a companiesmarketcap, La empresa ligada a Elon Musk tiene un market cap de US$ 1,45 billones frente a los US$ 130.000 millones de BYD.

Aun así, Michael Burry, el reconocido inversionista que anticipó la crisis subprime de 2008, calificó a Tesla “ridiculously overvalued” (“ridículamente sobrevalorada”).

Tesla tiene programado publicar sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2025 el próximo 28 de enero, donde se espera que se entreguen más detalles sobre desempeño por regiones y unidades de negocio.