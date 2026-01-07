SUSCRÍBETE POR $1100
    Canadiense Galantas Gold anuncia acuerdo para compra de proyecto de oro y aumenta su presencia en Chile

    La firma cerró un acuerdo para adquirir la iniciativa Andacollo Oro, la que se suma a su proyecto de cobre y oro en la Región de Atacama.

    Emiliano Carrizo 
    Emiliano Carrizo
    La canadiense Galantas Gold Corporation anunció un acuerdo para la compra del proyecto aurífero Andacollo Oro, ubicado en la Región de Coquimbo, por US$32,0 millones. A la iniciativa aurífera se suma otra de cobre y oro que tiene en la Región de Atacama.

    El proyecto se ubica en la Región de Coquimbo, aproximadamente a 55 kilómetros al sureste de la ciudad de La Serena, a una altitud de 1.100 metros. En detalle, la iniciativa estima recursos por 2,02 millones de onzas de oro.

    “El informe histórico indica que el proyecto operó como una operación de lixiviación en pilas a cielo abierto de 20.000 toneladas por día (tpd), produciendo un total acumulado de 1,12 millones de onzas de oro entre 1998 y 2018, con una producción anual máxima de aproximadamente 135.000 oz de Au”, dice respecto a su operación en el pasado.

    De esta forma, la firma en su comunicado destaca las condiciones para retomar las operaciones. “Cuenta con una importante superficie permitida, con concesiones mineras, títulos de propiedad y derechos de agua vigentes. En el sitio se mantienen importantes obras de movimiento de tierras, infraestructura minera y tres plataformas de lixiviación, con excelente acceso a infraestructura, servicios y mano de obra calificada”, dice.

    “El yacimiento ha sido evaluado exhaustivamente por operadores anteriores, con 1600 perforaciones realizadas para un total de aproximadamente 190 000 metros, lo que proporciona una sólida base de datos técnicos que sustenta múltiples estudios históricos y estimaciones de recursos”, añadió.

    Otra característica es que el proyecto se encuentra junto a la mina de pórfido de cobre Carmen del Andacollo, operada por Teck, que produce aproximadamente 45.000 toneladas de cobre al año.

    Además, la firma destacó que “existen indicios de una capa de cobre enriquecida con calcocita en la zona de transición entre óxido y sulfuro del Proyecto, lo que representaría un objetivo de cobre de alta ley por sí mismo”.

    “Existen numerosos yacimientos de oro y cobre en el proyecto que no se han explorado ni evaluado adecuadamente, así como yacimientos similares y minas de pequeña escala en funcionamiento en terrenos adyacentes”, añadió.

    Expansión en Chile

    En noviembre pasado, la canadiense Glantas Gold ingresó a Chile formalmente para desarrollar su proyecto Inidina. Un arribó a territorio nacional que se concretó vía la adquisición de todas las acciones de RLD Mining.

    La operación se dio en el contexto de que RLD Mining era dueña del 100% en el proyecto de oro y cobre Indiana. Esto en medio de un proceso de compra de la propiedad del terreno en cuestión a Activa, vía un plan de pago por US$15 millones durante un período de cinco años.

    Ante este contexto, la firma está desarrollando el proyecto de oro y cobre Indiana, de la Región de Atacama, a 30 kilómetros al norte del centro minero de Copiapó.

    “Un proyecto en etapa avanzada con una importante base histórica de recursos. Se está llevando a cabo una evaluación económica preliminar y la Compañía está planificando un programa de perforación que se espera comience en el primer trimestre de 2026, sujeto a la obtención de permisos, financiamiento y aprobaciones regulatorias”, dijo sobre esta iniciativa.

    Galantas también tiene proyectos mineros en Escocia y en Irlanda del Norte.

