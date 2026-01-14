Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados

La firma de retail de la familia Paulmann Cencosud realizó este miércoles el tradicional Cenco Day donde expone al mercado financiera cuál será el foco para el año en curso. Llevado a cabo por primera vez en Buenos Aires, los ejecutivos anunciaron el plan de inversiones de la empresa para 2026, que considera US$600 millones.

“Estas inversiones nos permitirán acelerar nuestro crecimiento orgánico, seguir fortaleciendo la experiencia del cliente y consolidando aún más la propuesta de valor de Cencosud en cada uno de los mercados donde operamos. Con este plan reafirmaremos nuestro propósito de servir de forma extraordinaria en cada momento, nuestro compromiso de innovar y generar valor sostenible para nuestros clientes, colaboradores e inversionistas y nuestra mirada optimista de las oportunidades futuras”, afirmó Rodrigo Larraín, CEO de Cencosud.

En la instancia se detalló que el 70% del monto de inversión será destinado a iniciativas de crecimiento, con aperturas de nuevas tiendas, renovaciones y expansiones de centros comerciales, además de desarrollos inmobiliarios en terrenos disponibles.

De esta forma, anunciaron que se espera abrir 20 nuevas tiendas en los distintos formatos que mantiene, con lo que sumarán 42 mil m2 de sala de ventas. Precisaron que durante el 2026 abrirán 17 supermercados, de los cuales 7 serán The Fresh Market, en Estados Unidos.

A su vez, Cencosud seguirá empujando el desarrollo y expansión de malls. En este ítem se esperan agregar más de 40 mil m2 de superficie arrendable durante el año.

“El resto del Capex se enfocará en fortalecer el Ecosistema Retail, acelerar la transformación digital, expandirá el e-commerce y el negocio de retail media, y robustecerá las capacidades logísticas y operativas para generar valor sostenible a largo plazo”, dijo Cencosud a través de un comunicado.