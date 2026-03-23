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    Central Las Lajas de Alto Maipo vuelve a operar tras desconexión en 2022 por desprendimientos en las instalaciones

    Por su parte, la otra central del proyecto, Alfalfa II sigue en trabajos para su reincorporación.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    Alto Maipo anunció que una de sus dos centrales volvió a su operación tras la desconexión que tuvieron en 2022. Esto, producto de una serie de desprendimientos en el complejo hidroeléctrico a fines de 2022, lo que motivó la desconexión de las centrales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

    En detalle, el caso trata de la operación de la Central Las Lajas (267 MW) y un retorno luego de varias postergaciones. En su momento se habló del 30 de junio de 2023, pero se planteó para 2024 y se había ido postergando dicho plazo impuesto hasta esta fecha.

    Sobre el accidente, según se detalló en su momento, se detectaron tres desprendimientos en el túnel de aducción de Central Las Lajas, lo que implicó que dicha central y Alfalfal II, que descarga ahí sus aguas, paralizaran su funcionamiento.

    “Tras completar exitosamente los trabajos de reparación en su sistema de túneles y finalizar las pruebas operacionales, la central retomó su funcionamiento con normalidad e inició su operación comercial al informar que está disponible para el despacho al Coordinador Eléctrico Nacional”, dijo en AES Andes, titular del proyecto, en un comunicado.

    Ante este contexto, la firma comentó que “el retorno de Alto Maipo se produce en un momento clave para el sistema eléctrico, al incorporar generación renovable en la Región Metropolitana, el principal centro de consumo del país, contribuyendo directamente a fortalecer la seguridad y estabilidad del suministro”.

    Mientras que Javier Dib, CEO de AES Andes, comentó la relevancia de este: “Alto Maipo vuelve en un momento clave, aportando energía renovable justo donde más se necesita”.

    La firma también comentó que, en paralelo, continúan los trabajos asociados al sistema de túneles de la Central Alfalfal II, “con el objetivo de avanzar hacia su pronta reincorporación y operación comercial”.

    “Una vez concluidos estos trabajos, con 531 MW de capacidad instalada, Alto Maipo proveerá a la Región Metropolitana de energía renovable equivalente al consumo eléctrico de hasta 1.000.000 de hogares”, agregó.

    Más sobre:EnergíaAlto Maipo

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