    CEO de Empresas Copec: “lo que importa es que el país se estabilice y que se tomen medidas concretas para avanzar”

    Eduardo Navarro destacó que el crecimiento económico se ha tomado la agenda en forma transversal. Asimismo dijo que el proyecto de celulosa en Brasil, Sucuriú, está avanzando con alguna holgura respecto al plan inicial.

    Por 
    Patricia San Juan
    Eduardo Navarro, CEO de Empresas Copec.

    El CEO de Empresas Copec, Eduardo Navarro, señaló que, si bien, las perspectivas de crecimiento económico para Chile este año son modestas, el país se encuentra en una buena posición para mejorar su desempeño.

    Al comentar los resultados del 2025 de la compañía, controlada por el grupo Angelini, en un video dado a conocer por la empresa, el ejecutivo sostuvo que el país enfrenta un entorno internacional y nacional desafiante, con importantes riesgos geopolíticos.

    Señaló que mientras el mundo debería crecer en 2026 algo más de 3%, con un escenario de inflación bastante más controlado, a nivel local, las estimaciones son más modestas.

    “Chile debería crecer alrededor del 2%, 2,2%, bajo el 3%, lo que es una mala noticia, crecer por debajo del mundo. También con un escenario de inflación controlado”, aseveró.

    Pero indicó que hay noticias o señales positivas. En este sentido mencionó el interés de llegar a mayores acuerdos y la disposición a definir mejores políticas públicas. “Hay elementos como el crecimiento económico que se ha tomado en la agenda en forma transversal, y eso es una buena noticia. Indicadores financieros que ilusionan, por ejemplo, algunos indicadores de colocaciones de bonos corporativos, valorizaciones de acciones en la bolsa, que dan a entender que hay un mayor apetito por los activos locales y que estaría bajando el riesgo estructural de Chile, y eso es una buena noticia”, afirmó.

    Navarro sostuvo que “aquí lo que importa es que el país se estabilice, y que se tomen medidas concretas para avanzar en los grandes desafíos que tiene Chile: productividad, permisología, seguridad, disciplina fiscal. En la medida que se avancen esos temas, yo creo que vamos a dar un buen salto para recuperar el crecimiento económico, para despegar económicamente nuevamente lo que es muy necesario a la hora de enfrentar todos los desafíos sociales que tiene Chile”.

    Proyecto Sucuriú en Brasil, de Arauco de Empresas Copec.

    Avances en proyecto Sucuriú

    El viernes Empresas Copec reportó que registró una caída en sus ganancias de 2025 explicada por la baja en las utilidades de su filial forestal Arauco, asociada fundamentalmente a menores precios de la celulosa, la que fue parcialmente compensada por el mejor desempeño en el sector energía.

    La compañía cerró el 2025 con una utilidad neta de US$877 millones, lo que representó un retroceso de 21,1% respecto del año anterior. mientras que sus ingresos subieron 3,1%, a US$29.638 millones.

    Al respecto Navarro sostuvo que “durante todo el año 2025 Arauco enfrentó un escenario más débil en términos de precios, una demanda que se vio impactada, demanda de celulosa, por los anuncios de imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y también alguna incertidumbre asociada a potencial nueva incorporación de oferta en China”.

    Pero destacó que “afortunadamente durante los últimos meses del año 2025 se vio una mejora, algunas señales de mejora en los mercados de celulosa, puntualmente China, que es el principal destino de nuestras exportaciones, y eso ha permitido paulatinamente ir incrementando los precios tanto de fibra corta como fibra larga. Y esta tendencia se ha mantenido durante estos primeros meses o semanas del año 2026”.

    El ejecutivo destacó el avance del proyecto de celulosa Sucuriú e Brasil, la iniciativa más importante que está desarrollando Empresas Copec, el cual al cierre del 2025 tiene un avance global de 42,6% y de 58% en las obras civiles.

    “Sucuriú está avanzando en forma muy adecuada, con alguna holgura incluso respecto al plan inicial. Va a cambiar la escala de operaciones de Arauco y le va a dar una estructura de costos muy competitiva que va a permitir enfrentar escenarios de precios de largo plazo que pueden ser más pesimistas, a pesar de que esto se ha ido diluyendo en los últimos meses”, aseveró.

    Añadió que la empresa seguirá invirtiendo en Chile y en los países donde está presente.

