Chile compra el 13% de todo el petróleo que produce YPF en Vaca Muerta

Apenas han pasado dos años desde la reapertura del oleoducto que conecta la provincia argentina de Neuquén con el Biobío y Chile ya está convertido en el primer comprador de petróleo trasandino. Horacio Marín, el presidente de YPF, la principal petrolera argentina informó que el 13% de todo el crudo que ellos producen en los ricos yacimientos de Vaca Muerta es vendido a Chile.

“Nuestra exportación de petróleo, principalmente a Chile, creció un 34% interanual, alcanzando los 36.000 barriles por día y representando el 13% de nuestra producción de petróleo”, sostuvo el CEO en su habitual encuentro de fin de trimestre con los analistas de las casas de bolsa para comentar los resultados de la compañía.

Marín se notaba contento y satisfecho en la reunión, donde anunció que YPF terminó el primer trimestre con un crecimiento de 31% en su producción e ingresos por US$ 1.245 millones, impulsados por la venta de hidrocarburos no convencionales (shale) extraídos desde Vaca Muerta en Neuquén. No hubo ganancias, sino que pérdidas: US$ 10 millones, monto que, sin embargo, representa una mejora significativa comparado con las pérdidas que arrastraba la compañía. En este período, YPF invirtió US$ 1.214 millones; el 75% se destinó a la expansión de la producción no convencional (shale).

Acompañado por Federico Barroetave, el Chief Financial Officer (CFO) de la compañía, Marín habló ante los analistas de ocho bancos de inversión, quienes le preguntaron especialmente por los proyectos de la firma, dada la decisión de YPF de enfocar sus inversiones y recursos en el desarrollo de Vaca Muerta, una formación geológica que sigue rompiendo récords de producción y atrayendo inversionistas de todo el mundo, tras la liberalización en Argentina.

Principal comprador

Durante el primer trimestre de este año, la producción de petróleo shale de YPF promedió los 147 mil barriles por día, lo que representa un crecimiento del 31% respecto al mismo período del año anterior y un 7% frente al cuarto trimestre de 2024. Actualmente, este segmento representa el 55% de la producción total de petróleo de esa compañía controlada en un 51% por el Estado argentino.

Datos a marzo de la Secretaría de Energía de la Nación (Argentina), indican que la exportaciones energéticas de ese país subieron a US$ 879 millones a enero de 2025, empujadas principalmente por la boyante actividad de Vaca Muerta.

Fue precisamente la irrupción de ese depósito y la reactivación de los envíos a Chile lo que terminó por convertir al país en el principal comprador del petróleo argentino en el mundo, superando a Estados Unidos. En 2024, Argentina le vendió a Chile US$ 1.244 millones, el 35% de todo los que colocó en crudo en los mercados internacionales.

En todo caso, tanto Marín como Barroetave coincidieron en que las exportaciones hacia Chile probablemente no seguirán expandiéndose al mismo ritmo en el corto plazo, pero sí entre finales de 2026 y 2027 cuando esté operando el nuevo oleoducto Vaca Muerta Sur, que podrá transportar 550 mil barriles por día. “El oleoducto tendrá una capacidad total de 550 mil barriles. Y nuestro compromiso es asumir 120 mil barriles. Así que, ese será nuestro aumento de exportaciones para el próximo año, además de lo que podamos añadir marginalmente a Chile, dependiendo del precio y, digamos, de lo que podamos obtener dadas las circunstancias”, explicitó el CFO ante una pregunta de los analistas acerca del crecimiento de los envíos al exterior.

Oleoducto Trasandino

Clave en el boom de las exportaciones petroleras hacia Chile fue la reactivación del Oleoducto Trasandino (OTASA), que conecta la cuenca de Neuquén con la refinería de ENAP en Biobío en un recorrido de 427 kilómetros que atraviesa la cordillera de Los Andes.

La infraestructura estuvo 17 años sin utilizarse, desde que en enero de 2006 el gobierno argentino suspendiera los envíos, debido a que la falta de inversiones disminuyó la producción petrolera en esa zona.

En mayo de 2023, después de varios meses de pruebas y ajustes técnicos, el Oleoducto Trasandino comenzó a bombear petróleo nuevamente. Tiene capacidad para transportar hasta 115 mil barriles por día. Hoy YPF está mandando 36 mil barriles diarios, pero no es la única firma que exporta por esa vía: Chevron, Shell, Equinor y Petronas, entre otras también hacen envíos.

En Chile, la principal cliente es la estatal chilena Enap que compra este petróleo que además puede ser más fácil de refinar, ya que se extrae de rocas, lo que lo hace más ligero.

No más combustible para aviones en Chile

Durante su presentación, el CEO de YPF, Horacio Marín comentó que la firma finalmente decidió salir del negocio de los combustible para aviones en Chile.

La decisión se tomó a fines de diciembre con el objetivo de quedarse explotando ese negocio solo en Argentina. También cerraron el negocio en Paraguay.

Días antes, la firma había anunciado que vendería algunas de sus filiales menos rentables en Brasil y Chile para enforcarse en Vaca Muerta, su mejor negocio por donde se mire.

“Al 31 de diciembre de 2024, la Compañía decidió no renovar los contratos relacionados con la comercialización de aerokerosene en Chile con el fin de enfocarse principalmente en las operaciones en Argentina”, ponen en sus Estados Financieros.

Marín, explicó en diciembre del año pasado en Argentina que la operación en Chile era muy pequeña y no vendía ni medio millón de dólares.