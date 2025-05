No hay tregua que dure en la guerra comercial de Estados Unidos y China. China criticó este viernes a Estados Unidos por “ restricciones discriminatorias ” en su uso de controles de exportación en la industria de chips , después de que la administración Trump acusara a la segunda economía más grande del mundo de violar un acuerdo comercial preliminar entre los dos países.

“ Recientemente, China ha expresado reiteradamente su preocupación por el abuso de las medidas de control de las exportaciones en el sector de los semiconductores y otras prácticas relacionadas con Estados Unidos ”, declaró a NBC News el portavoz de la embajada de China en Estados Unidos, Liu Pengyu.

Se trata de la última escalada en la guerra comercial latente entre Estados Unidos y China, en particular en lo que respecta a la inteligencia artificial y la infraestructura necesaria para desarrollar las tecnologías más avanzadas.

China responde a Trump y critica el “abuso” de los controles a las exportaciones de semiconductores FLORENCE LO

La declaración no especificó ninguna medida tomada por Estados Unidos. A principios de este mes, China dijo que Estados Unidos estaba “abusando” de los controles de exportación después de que Estados Unidos prohibiera a las empresas estadounidenses importar o incluso usar los chips de inteligencia artificial de Huawei.

Estados Unidos ha limitado las exportaciones de algunos chips y tecnología de chips a China como parte de una estrategia de defensa nacional que se remonta a la primera administración Trump.

En 2019, el presidente Trump interrumpió el acceso de Huawei a la tecnología estadounidense, lo que la obligó a abandonar el negocio de los smartphones durante unos años antes de poder desarrollar sus propios chips sin utilizar propiedad intelectual ni infraestructura estadounidense.

En 2022, la administración Biden actuó primero para cortar el acceso de China a los chips de inteligencia artificial más rápidos fabricados por Nvidia y microdispositivos avanzados.

“¡Adiós a ser el Sr. Buena Gente!”

La respuesta de China se produce después de que el presidente Trump anunciara la madrugada del viernes en una publicación en redes sociales que China había violado un acuerdo comercial.

“Hace dos semanas, ¡China estaba en grave peligro económico! Los aranceles muy altos que impuse hicieron virtualmente imposible para China COMERCIAR en el mercado de los Estados Unidos, que es, por lejos, el número uno en el mundo. De hecho, entramos en FRÍO TOTAL con China, y fue devastador para ellos. Muchas fábricas cerraron y hubo, por decirlo suavemente, “disturbios civiles””, decía la publicación.

“Vi lo que estaba sucediendo y no me gustó, por ellos, no por nosotros. Hice un TRATO RÁPIDO con China para salvarlos de lo que pensé que iba a ser una situación muy mala, y no quería que eso sucediera. Debido a este acuerdo, todo se estabilizó rápidamente y China volvió a la normalidad. ¡Todos estaban felices! ¡¡¡Esa es la buena noticia!!!”, continuaba.

“ La mala noticia es que China, quizás no sorprendentemente para algunos, HA VIOLADO TOTALMENTE SU ACUERDO CON NOSOTROS. ¡Adiós a ser el Sr. BUENA GENTE! ”, finalizaba el mandatario.

Donald J. Trump Truth Social 05.30.25 08:09 AM EST pic.twitter.com/PNbI9tYYLI — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) May 30, 2025

Complementando, el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer, declaró a la cadena de noticias empresariales CNBC en una entrevista que “China está retrasando su cumplimiento”.

El 12 de mayo, Estados Unidos y China acordaron una suspensión de 90 días de la mayoría de los aranceles impuestos por ambas partes. Este acuerdo se produjo tras una reunión económica y comercial entre ambos países en Ginebra, Suiza.

Al respecto, el portavoz de la embajada añadió: “ China insta una vez más a Estados Unidos a corregir de inmediato sus acciones erróneas, cesar las restricciones discriminatorias contra China y defender conjuntamente el consenso alcanzado en las conversaciones de alto nivel en Ginebra ”.

El mercado sigue siendo incierto tras esta escalada. Las acciones se desplomaron en respuesta al mensaje matutino de Trump sobre China, mientras los inversores, angustiados, se preparan para los próximos pasos en la volátil guerra comercial del presidente y las complejidades legales que conlleva.