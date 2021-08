Comienza inscripción de usuarios de iPhone para pago de compensación en demanda colectiva de Odecu

La Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) dio a conocer el proceso de inscripción de usuarios de iPhone afectados, para el pago de compensaciones contempladas en el acuerdo conciliatorio con Apple Chile, MacOnline y Reifschneider, en la Demanda Colectiva presentada a fines del 2018.

El plazo comienza hoy y se extenderá hasta el 24 de noviembre, donde todos los usuarios iPhone 6; 6 Plus; 6s; 6s Plus; 7; 7 Plus o 7 S deben ingresar a https://www.conciliacionsmartphones.cl, administrado por Deloitte Chile, que es la empresa a cargo de recibir las inscripciones y procesarlas. Según detalló un comunicado, una vez que se acojan todos los antecedentes de los interesados, y verificado que éstos se ajusten al acuerdo, Deloitte tendrá un plazo máximo de 60 días para proceder al pago mediante un depósito bancario.

En el acuerdo alcanzado en abril pasado, ODECU consiguió un monto por unos $2.525 millones (unos US$ 3,2 millones) que ahora se comienza a repartir entre los usuarios inscritos. La compensación que recibirá cada usuario se calculará transcurrido el proceso de inscripción electrónica de los interesados, y resultará de dividir el monto global entre todos los inscritos con un tope máximo de 1,25 UF ($37 mil. aproximado) por equipo.

Si queda algún un remanente, el monto será donado a la Fundación Las Rosas y Fundación Mi Parque.

Cabe destacar que en enero de 2019, la justicia chilena acogió una demanda interpuesta por Odecu contra Apple por presuntas prácticas que reducirían la vida útil de los teléfonos móviles de la compañía. En abril de este año, Apple llegó a un acuerdo y pagará $2.500 millones a usuarios chilenos afectados por problemas con las baterías de sus teléfonos.