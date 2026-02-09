SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    El diseño definitivo no está cerrado, pues aún podrían sumarse a la instancia algunas carteras sectoriales. El presidente electo señaló que sesionará los lunes en La Moneda.

    Por 
    Maximiliano Villena
     
    Pedro Rosas
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La necesidad de reforzar el relato en torno a la urgencia de impulsar la inversión, el crecimiento de la actividad y enfrentar el desempleo, habría empujado la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de crear un comité económico que sesionará los días lunes en La Moneda.

    Fue el sábado, durante la ceremonia de presentación de subsecretarios y delegados regionales, donde el futuro mandatario realizó el anuncio, si bien la información que se robó la atención fue que no descartaba “la figura de un comisionado especial para la Macrozona Norte que esté encargado de supervigilar lo que es el Plan Escudo Fronterizo en conjunto con la ministra de Seguridad”.

    A continuación mencionó la creación de este comité económico, el que se realizará luego de un comité de seguridad que fue anticipado por La Tercera en su edición de sábado. Ambas instancias son nuevas y hasta ahora no habían figurado en el diseño de gobiernos anteriores. Tras ellas, los días lunes en el palacio de gobierno, sesionaría el tradicional comité político.

    Fuentes al tanto señalan que, en principio, este comité económico incluirá a los ministerios de Hacienda, de Economía y de Trabajo, los que serán liderados por Jorge Quiroz, Daniel Mas y Tomás Rau.

    Dicho comité verá los temas de inversiones y trabajo, aseguró Kast y su conformación del busca resaltar el énfasis que ha puesto la nueva administración en lo que denominan la emergencia económica que vive el país.

    De hecho, a fines de enero, luego de que se conociera que el déficit fiscal efectivo fue de 2,8% en 2025, el futuro titular de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió sobre ese concepto: “¿Por qué esta cifra es preocupante? Porque viene a confirmar una cruda realidad, que estamos en una emergencia económica y que lo que está ocurriendo no es normal“, sostuvo.

    Por ahora el diseño final del comité no está cerrado y sigue trabajándose en él. De hecho, se está discutiendo la incorporación o no de carteras sectoriales, como pudieran ser Energía o Medio Ambiente. Es algo que se debe zanjar en los próximos días. Conocedores de las tratativas indican que con la presencia de Daniel Mas en la instancia, ya habría una presencia sectorial, dada su calidad de biministro de Economía y Minería.

    “Hemos hecho los ajustes necesarios para un mejor desarrollo del trabajo que venimos planificando y mostrando ya hace varios meses”, dijo el presidente electo el sábado.

    En la ceremonia de la presentación de los subsecretarios, Kast confirmó que la subsecretaría de Hacienda estará encabezada por Juan Pablo Rodríguez, con José Pablo Gómez en la Dirección de Presupuestos (Dipres).

    Más sobre:EconomíaComité EconómicoKastHaciendaTrabajo y Presivisión Social

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria

    Salto en Obras Públicas y Gobierno Central impulsa dinamismo de las compras públicas en 2025

    $390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast

    Lo más leído

    1.
    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    Quién es el poderoso empresario español que detuvo su salida del país tras el triunfo de Kast

    2.
    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    El puzzle fiscal que enfrenta Quiroz tras el mayor déficit que hereda del gobierno de Boric

    3.
    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    Automotores Gildemeister, cinco años después del Capítulo 11: “La compañía hoy día está superbién parada”

    4.
    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    Los flancos legales que el expresidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, espera cerrar en abril

    5.
    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    ¿Hay que dejar el café si tienes hipertensión? Esto dice una académica de nutrición

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 9 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Incendio forestal en Maule motiva evacuación de sector Cumbres de Numpay

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago

    $390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast
    Chile

    $390 millones para difusión: los detalles de la campaña de invierno en salud que el gobierno de Boric le deja al de Kast

    Hombre muere tras ser baleado en las cercanías del Mercado Central

    Zoom legislativo: parlamentarios con alto nivel de ausencias y menor número de leyes despachadas marca el 2025

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria
    Negocios

    La decisión de AES Andes sobre INNA: por qué se terminó cayendo el proyecto de hidrógeno verde, según la industria

    Salto en Obras Públicas y Gobierno Central impulsa dinamismo de las compras públicas en 2025

    Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX
    Tendencias

    Cómo fueron los espectáculos de Bad Bunny y Green Day en el Super Bowl LX

    El extraño detalle que la IA encontró en una obra maestra de Rafael

    Cómo es la Operación “Base Soberanía” para reforzar la presencia de Chile en el territorio antártico

    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030
    El Deportivo

    ¿Qué pasará con Sudamérica? Concacaf anuncia que tendrá seis cupos directos para el Mundial 2030

    Elizardo Vera, presidente del Balonmano: “En Chile hay pocos deportes que se dan el lujo de clasificar a Mundiales”

    ¿Carlos Alcaraz viene a Chile? Los caminos que abre la serie entre el equipo de Nicolás Massú y España en la Copa Davis

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI
    Tecnología

    Le pedí a ChatGPT que creara una caricatura mía y de mi trabajo basado en nuestras interacciones: paso a paso para crear el último trend de OpenAI

    Nintendo Music: el “Spotify” de la nostalgia que ordena el caos musical (desde la NES hasta la Switch 2)

    Bad Bunny, Green Day y la tecnología que veremos en el Super Bowl LX

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter
    Cultura y entretención

    Cuatro videoclips esenciales en el universo de Sabrina Carpenter

    Pedro Pascal sorprende como invitado en el show de Bad Bunny en el SuperBowl

    Bad Bunny presenta espectacular show en el SuperBowl con Lady Gaga, Ricky Martin y Pedro Pascal de invitados

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas
    Mundo

    La primera ministra de Japón consigue la ‘supermayoría’ tras su victoria aplastante en las legislativas

    Hamas acusa “exterminio y limpieza étnica” a Israel por aprobar “el robo de tierras” en Cisjordania

    Rusia amenaza con “una respuesta militar a gran escala” si es atacada por Europa

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl
    Paula

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre