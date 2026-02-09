Comité económico anunciado por Kast incluye a los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo

La necesidad de reforzar el relato en torno a la urgencia de impulsar la inversión, el crecimiento de la actividad y enfrentar el desempleo, habría empujado la decisión del presidente electo, José Antonio Kast, de crear un comité económico que sesionará los días lunes en La Moneda.

Fue el sábado, durante la ceremonia de presentación de subsecretarios y delegados regionales, donde el futuro mandatario realizó el anuncio, si bien la información que se robó la atención fue que no descartaba “la figura de un comisionado especial para la Macrozona Norte que esté encargado de supervigilar lo que es el Plan Escudo Fronterizo en conjunto con la ministra de Seguridad”.

A continuación mencionó la creación de este comité económico, el que se realizará luego de un comité de seguridad que fue anticipado por La Tercera en su edición de sábado. Ambas instancias son nuevas y hasta ahora no habían figurado en el diseño de gobiernos anteriores. Tras ellas, los días lunes en el palacio de gobierno, sesionaría el tradicional comité político.

Fuentes al tanto señalan que, en principio, este comité económico incluirá a los ministerios de Hacienda, de Economía y de Trabajo, los que serán liderados por Jorge Quiroz, Daniel Mas y Tomás Rau.

Dicho comité verá los temas de inversiones y trabajo, aseguró Kast y su conformación del busca resaltar el énfasis que ha puesto la nueva administración en lo que denominan la emergencia económica que vive el país.

De hecho, a fines de enero, luego de que se conociera que el déficit fiscal efectivo fue de 2,8% en 2025, el futuro titular de Hacienda, Jorge Quiroz, volvió sobre ese concepto: “¿Por qué esta cifra es preocupante? Porque viene a confirmar una cruda realidad, que estamos en una emergencia económica y que lo que está ocurriendo no es normal“, sostuvo.

Por ahora el diseño final del comité no está cerrado y sigue trabajándose en él. De hecho, se está discutiendo la incorporación o no de carteras sectoriales, como pudieran ser Energía o Medio Ambiente. Es algo que se debe zanjar en los próximos días. Conocedores de las tratativas indican que con la presencia de Daniel Mas en la instancia, ya habría una presencia sectorial, dada su calidad de biministro de Economía y Minería.

“Hemos hecho los ajustes necesarios para un mejor desarrollo del trabajo que venimos planificando y mostrando ya hace varios meses”, dijo el presidente electo el sábado.

En la ceremonia de la presentación de los subsecretarios, Kast confirmó que la subsecretaría de Hacienda estará encabezada por Juan Pablo Rodríguez, con José Pablo Gómez en la Dirección de Presupuestos (Dipres).