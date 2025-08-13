SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

¿Está comprando caro el Banco Central?: las dudas de Rodrigo Vergara sobre el programa de acumulación de reservas del emisor

El expresidente del instituto emisor y actual investigador senior del Centro de Estudios Públicos, hizo una revisión de la economía local en el que advirtió especialmente por el problema "grave" del empleo.

David NogalesPor 
David Nogales
Qué dijo Rodrigo Vergara sobre acumulación de divisas de Banco Central FOTOGRAFIAS A RODRIGO VERGARA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

El investigador senior del Centro de Estudios Públicos (CEP) y expresidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, hizo una exhaustiva revisión de la economía nacional e internacional, justo en medio de la incertidumbre en torno a los aranceles, y con el telón de fondo de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile.

El economista hizo un repaso por las principales fuerzas que están moviendo la economía y se alineó con el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a su observación de que el crecimiento en la primera mitad del ejercicio ha sido “relativamente buena” si uno la compara con los últimos 10 años.

No obstante, espera una desaceleración para la segunda mitad del año y proyectó que el PIB del país crecerá entre un 2,3% y 2,5% en 2025.

Pese a ello, calificó como “interesante” la mejora gradual de las expectativas de los agentes económicos, tanto de los consumidores como las empresas, y se preguntó si esto estaba asociado a la proyección respecto de la proximidad de un gobierno con un signo político diferente al actual, en alusión a José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Empleo, problema grave

En otras materias, Rodrigo Vergara abordó con especial inquietud la situación del mercado laboral, calificándolo como “un problema grave” de la economía chilena, con especial acento en el trabajo femenino.

“Tenemos un problema significativo, tan significativo, que uno de los exponentes de la candidatura oficialista sostuvo que lo que estaba pasando en el mercado laboral era un desastre”, comentó Vergara, en relación a las declaraciones de Luis Eduardo Escobar.

Qué dijo Rodrigo Vergara sobre acumulación de divisas de Banco Central MARIO TELLEZ

¿Compró caro el Banco Central?

Ante la presencia del presidente de la Bolsa de Santiago y nuevo presidente del CEP, Juan Andrés Camus, el economista José Pablo Arellano -que se sumó ahora a la candidatura de Matthei- y la investigadora senior del CEP, Sylvia Eyzaguirre, una de las observaciones que llamó más la atención, fue cuando se refirió al programa de acumulación de divisas del Banco Central, el cual sorprendió al mercado y al propio Rodrigo Vergara, quien estuvo al frente del emisor entre 2011 y 2016.

“Un poco sorprendente, en mi opinión al menos, que haya sido en un momento que el tipo de cambio estaba particularmente alto. Por supuesto, no sabemos exactamente cuánto es el tipo de cambio real de equilibrio, pero cuando uno hace distintos modelos y mira un poco la historia, se da cuenta que el tipo de cambio real está más alto que lo que uno quizá esperaría”, afirmó.

Qué dijo Rodrigo Vergara sobre acumulación de divisas de Banco Central MARIO TELLEZ

Aunque dijo que el promedio histórico no tiene por qué ser el equilibrio actual -”de hecho, uno pensaría que las condiciones de la economía chilena ya son peores en términos de crecimiento, etc., y por lo tanto podría ser más alto”, de todos modos dijo que igual le parece un tipo de cambio real relativamente alto.

Con todo, Vergara comentó que desde el punto de vista del objetivo de la política de acumulación de reservas, le parece relativamente razonable.

En ese contexto, Vergara dijo que las reservas internacionales como porcentaje PIB de Chile ascienden a 13,4% y que, con el programa, estas deberían llegar a un 18% o 19%.

El economista del CEP, a continuación, dijo que no es que el nivel de reserva esté particularmente bajo si es que uno mira los últimos 20 años y las mide en relación al PIB o en relación a las importaciones. Sin embargo, de igual manera, no ocultó su asombro por la decisión del emisor, considerando el valor del dólar.

“Si uno lo mira desde esa perspectiva, parece razonable esta política de aumento de reservas. A mí me surgen algunas dudas respecto al timing en que se hizo”, afirmó.

Más sobre:DólarBanco CentralRodrigo VergaraCEP

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Senador De Urresti por proyecto que busca resguardar investigaciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026
Negocios

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

Caso seguros: la dura respuesta de la CNE al consejo del Coordinador Eléctrico

Asesor económico de Kast explica cómo reducirá impuestos, recortará gasto y no afectará la recaudación

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio
El Deportivo

Con la final de Boca vs. River en Madrid en su CV: el médico sanador de la U que recuperó milagrosamente a Lucas Di Yorio

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas

El Team Chile celebra en Asunción y finaliza el remo con una cosecha histórica en los Panamericanos Junior

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”
Cultura y entretención

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
Mundo

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?
Paula

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi