Coordinador económico de Kast y aranceles al cobre: “puede haber un impacto temporal en el precio del mercado de Londres, pero va a ser temporal”

Luego que este jueves el candidato presidencial por el Partido Republicado, José Antonio Kast, anunciara la designación de Jorge Quiroz como coordinador económico de su equipo de campaña, el economista señaló que próximamente se darán a conocer los detalles de la propuesta del abanderado en este ámbito, y se refirió a temas coyunturales como el alza en los aranceles al cobre y el acuerdo Codelco-SQM.

Respecto al anuncio realizado anoche por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 50% a las importaciones de cobre, Quiroz sostuvo que “en ese tema es bueno siempre que la angustia no nos empuje a decir cosas muy aceleradas, ni nos quite la pericia”.

Precisó que el cobre es un commodity que así como se puede vender en Estados Unidos, se puede vender en otras partes y los precios se tienden a arbitrar.

“Entonces lo que uno tiene que mirar no es tanto cuánto Chile le exporta a Estados Unidos, que le exporta entre el 10% y el 15% dependiendo del año, sino cuánto importa Estados Unidos de todo el mundo, entonces en el peor escenario en que el arancel elimine la importación del resto del mundo, cosa que lo dudo, es lo que tiene que absorber el mercado mundial. Y eso es del orden del 3%. Es un número que se puede absorber en un plazo tal vez de un año y medio”, explicó.

Entonces, afirmó, “puede haber un impacto temporal en el precio del mercado de Londres, pero va a ser temporal”.

Recordó que la medida que está poniendo Trump en esta materia no se inscribe dentro de las negociaciones comerciales, se inscribe dentro de una Ley que viene de 1962, donde establece ciertos niveles mínimos de producción de minerales críticos para una potencia militar como Estados Unidos. Y al amparo de esa Ley ya puso un arancel de 25% al acero, donde también la importación de acero era pequeña respecto al mundo y por eso no se ha producido un gran impacto en el acero.

Sin embargo, sostuvo que el anuncio de Trump “da una señal, una señal más, de que el orden económico mundial cambió. Y frente a ese nuevo orden económico mundial que cambió, no sacamos nada con decir pachotadas, con decir vamos a negociar con Trump, vamos a armar una comisión”.

Dijo que lo que hay que hacer es con ver con pragmatismo qué se puede hacer desde acá para enfrentar esa situación. Y, a su juicio, el que camino que se debe tomar es recuperar el dinamismo económico y la seriedad y solvencia fiscal.

Santiago 10 de julio 2025. Jose Antonio Kast anuncia la incorporacion del destacado economista Jorge Quiroz al equipo del candidato presidencial. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Acuerdo Codelco-SQM

En cuanto al acuerdo entre Codelco y SQM por la producción de litio en el salar de Atacama, el cual ha sido criticado por Kast quien considera que la minera estatal debió haber llamado a un licitación pública, Quiroz dijo que el convenio se respetará si está implementado antes del inicio del nuevo gobierno.

“Si este acuerdo llega a firmarse y llega a ser aprobado por la Contraloría, con todas las rigurosidades que impide la firma de un contrato donde está el Estado de por medio, nuestro bien jurídico superior es el cumplimiento de los contratos. Por lo tanto, si esto se llega a cerrar y a perfeccionar como corresponde nosotros no lo vamos a retrotraer. Eso que quede absolutamente claro”.

Recientemente Quiroz fue protagonista de una controversia por el acuerdo entre Codelco y SQM, ya que a través de su consultora, y por encargo del Grupo Errázuriz, calculó que el Estado dejó de percibir unos US$5.200 millones por no haber hecho una licitación para explotar el litio en el salar de Atacama y haber pactado directamente con SQM, que tiene los derechos de arriendo en ese lugar.

El presidente ejecutivo de la estatal, Máximo Pacheco, criticó duramente ese reporte, calificándolo como “cálculo de una servilleta”.

Al respecto Quiroz señaló este jueves que “yo vengo de 30 años de asesoría financiera y económica a distintos clientes y que haya asesorado al Grupo Errázuriz no tiene ninguna novedad porque he asesorado a muchos grupos antes y eso no me quita mi independencia. Se sorprendería la cantidad de veces que me piden asesoría y que me declino a hacerlas”.

Agregó que “entrando al tema, lo que se nos solicitó en ese momento fue un análisis de la situación. Yo quiero poner un punto aquí sobre las íes. No son los que piden una licitación quienes deben estar dando explicaciones. Los que deben dar explicaciones son los que optaron por el trato directo. Y ellos, quienes optaron por el trato directo, lo que han hecho es una campaña de desprestigio contra nuestro estudio. Así que ese tema me tiene muy tranquilo”.

Indicó que en cuanto a las críticas “de que había cuotas que quería el Grupo Errázuriz, no tengo idea, no somos gestores de intereses, pregúntenle al grupo Errázuriz”.

Programa

En cuanto a su integración al equipo de Kast dijo que “esta llegada mía al programa de José Antonio es resultado de mucho tiempo de conversaciones con él. Nos conocimos la primera vez hace ya un año y medio cuando recalculamos los índices de pobreza en nuestra oficina. Y dijimos, con plena solvencia técnica, la pobreza no es 6,5% en Chile”, afirmó.

En este sentido precisó que “José Antonio fue el político que se me acercó y me dijo, quiero entender este tema. También en esa época el presidente del Senado debo recordar. Y bueno, hemos conocido hace dos días los números, las correcciones que se han hecho y esa es la forma como trabajamos. Aquí no hay improvisaciones, estamos juntando un acervo de mucho tiempo de trabajo que hemos venido desarrollando”.

Quiroz enfatizó que los tres ejes programáticos de la propuesta de Kast en materia económica son: desregulación de la economía, ajuste del gasto fiscal y una reforma tributaria, y que ésta última fomentará el empleo, la inversión y el ahorro.