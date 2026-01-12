¿Se acabó el dólar sobre los $ 900? Tipo de cambio se hundió a mínimos desde fines de 2023

El dólar en Chile no detiene su retirada. En una jornada marcada por el rally del cobre, la divisa estadounidense retrocedió hasta tocar niveles mínimos que no se veían desde finales de 2023, consolidando la apreciación del peso chileno en este arranque de año.

Al cierre de las operaciones, el billete verde se cotizó en $888,10, lo que representa una caída de $8,76 (0,98%) respecto al viernes. Según registros de Tradingview, este es su punto más bajo en dos años. Con este movimiento, la moneda nacional acumula un avance del 1,78% en lo que va de 2026.

El “efecto cobre” y la presión sobre Powell

La debilidad global del dólar ha sido un catalizador clave. El Dollar Index —que mide la fuerza de la divisa frente a una canasta de monedas como el euro y el yen— bajó un 0,29% hasta los 98,85 puntos.

Este retroceso se da en un clima de incertidumbre por la investigación que enfrenta el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Cuánto está el dólar hoy lunes. En la imagen, Donald Trump y Jerome Powell.

Sin embargo, el gran protagonista fue el cobre. El “metal rojo” alcanzó niveles inéditos en la BML.

Bolsa de Metales de Londres: Saltó un 1,91% hasta los US$ 6,04 la libra .

Comex de Nueva York: Subió un 1,17% situándose en US$ 5,96.

La oferta global sigue tensionada por problemas operativos en el yacimiento Grasberg (Indonesia) y la huelga en Mantoverde (Chile).

Dólar en mínimos de 2023 gracias al cobre Oliver Llaneza Hesse

A esto se suma una demanda voraz impulsada por la inteligencia artificial y la transición energética. Según Felipe Sepúlveda Soto, analista jefe de Admirals Latinoamérica, los centros de datos y los vehículos eléctricos están elevando el consumo estructural del metal a niveles críticos.

Proyecciones: ¿Se acabó el dólar sobre los $900?

El mercado parece coincidir en que la presión bajista llegó para quedarse. La Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, publicada este lunes, revela un consenso claro: los expertos ven al dólar promediando los $895 en el corto plazo y cayendo hacia los $880 en un horizonte de 23 meses.

Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam, destaca que el escenario es optimista para la economía local.

“El peso chileno presenta un potencial de revalorización mayor frente a otras monedas emergentes, tras haber quedado rezagado durante el 2025. La fortaleza del cobre refuerza esta visión de continuidad para el país”, concluye.