Mejoran las perspectivas económicas: expertos elevan proyecciones de crecimiento para 2026 y el próximo año

Ipom de junio: economistas ven que BC cerrará la puerta a PIB bajo 2% en 2025 y subirá inflación a 4%

El Banco Central publicó esta mañana los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), en la cual los analistas consultados elevaron sus proyecciones de crecimiento del PIB para este año y el próximo.

El consenso del mercado sitúa la expansión de la economía en un 2,5% para 2026, lo que representa un alza de dos décimas respecto al sondeo de diciembre. Para 2027, la expectativa también se corrigió al 2,5%, frente al 2,4% del pronóstico anterior.

Respecto al Imacec de diciembre, los consultados anticipan una variación del 2,3%.

En cuanto a la inflación, las proyecciones se mantienen ancladas en un 3% para el cierre de 2026, situándose dentro del rango meta del ente emisor. Para el IPC de enero, en tanto, se prevé un incremento del 0,4%.

Cuánto crecerá la economía este año. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Sobre la política monetaria, el mercado apuesta por una mantención de la tasa de interés en 4,5% en la próxima reunión del Consejo, aunque anticipa un recorte de 25 puntos base en la sesión subsiguiente.

Finalmente, las previsiones para el tipo de cambio muestran una tendencia a la baja: en todos los horizontes evaluados (2, 11 y 23 meses), el dólar se ubica bajo los $900. Específicamente, se proyecta que la divisa promedie $895 en dos meses y $890 en un plazo de 11 meses.

Encuesta mensual de expectativas económicas se hace a “un selecto” grupo de académicos, consultores y ejecutivos o asesores de instituciones financieras. Se cierra al día siguiente de conocerse el IPC del mes anterior y los resultados se publican al día siguiente de su recepción.