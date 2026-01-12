El Ipsa rompe los 11.000 puntos e ignora a Wall Street que cae por la investigación penal contra el presidente de la Fed

Cómo le fue a la bolsa en agosto

Las acciones estadounidenses caen ad portas de la apertura formal del mercado mientras que los mercados mundiales seguían de cerca la tensa situación en Estados Unidos luego de que el Departamento de Justicia abriera una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en un nuevo episodio de tensión entre la Casa Blanca y el banco central.

Los futuros del Dow Jones caían 347 puntos, equivalentes a un 0,7%, mientras que los del S&P 500 bajaban 0,6% y los del Nasdaq retrocedían 0,8%.

El movimiento se dio luego de que Powell confirmara que fiscales federales investigan su testimonio ante el Comité Bancario del Senado por la remodelación de edificios de la Fed.

“Esto es sobre si la Fed podrá seguir fijando las tasas de interés en base a evidencia y condiciones económicas”, señaló Powell, quien agregó que no cederá a presiones políticas.

El sector bancario lideró las pérdidas en las primeras operaciones. Citigroup caía 4% en el premarket, JPMorgan y Bank of America retrocedían más de 2%, mientras que Capital One se desplomaba 11%.

El nerviosismo también se vio reflejado en el índice de volatilidad (VIX), que subía en las primeras horas de la sesión, en medio de una mayor demanda por protección en el mercado de opciones.

A la tensión institucional se sumó la propuesta del presidente Donald Trump de limitar por un año las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10%. Powell afirmó que la investigación “es otro intento de influir en la política monetaria”, mientras que analistas del mercado reaccionaron al escenario.

“El mercado ha visto esto antes y no le gusta”, dijo Jay Woods, estratega jefe de Freedom Capital Markets. “Cuando surge una noticia así, la reacción inmediata es vender”, agregó.

En paralelo, el precio del oro subía 2%, en un contexto en que algunos inversionistas lo consideran una cobertura frente a un debilitamiento de la independencia de la Fed.

Krishna Guha, de Evercore ISI, señaló que el escenario es “claramente de aversión al riesgo” y que se espera presión sobre “el dólar, los bonos y las acciones”, consignó CNBC.

El movimiento se produce pese a que los principales índices bursátiles venían de cerrar la semana previa en máximos históricos, con el S&P 500 y el Dow Jones marcando nuevos récords el viernes.

El mercado también se prepara para el inicio de la temporada de resultados, con JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs entre las primeras entidades en reportar sus cifras trimestrales en los próximos días.

Bolsa de Santiago

La Bolsa de Santiago no se deja contagiar por los problemas entre la Fed y Donald Trump, y trepa a un nuevo máximo histórico en el arranque de la sesión. El IPSA experimenta un salto de 1,17% y cruza finalmente la barrera de los 11.000 puntos.

Así las cosas, la bolsa acumula un alza de 5,5% en lo que del inicio de 2026 y luego del salto de más de 60% del año pasado.

La plaza local se veía favorecida por el buen desempeño de SQM, acción que subía casi 4% al cierre de esta edición, liderando también los montos transados ($ 9.000 millones).

Las acciones que impulsan a la bolsa

Detrás del alza de la bolsa estaba el precio del cobre que también alcanzó niveles históricos en la Bolsa de Metales de Londres.

De acuerdo a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la libra saltó hasta los US$ 6,04, llevando el precio promedio del metal rojo hasta los US$ 5,90.

“A nivel local, el escenario continúa siendo favorable, apoyado en la recuperación del cobre, que se mantiene cercano a sus máximos y refuerza una visión de continuidad y fortaleza para la economía chilena”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam.

Las mejores perspectivas quedaron reflejadas en los resultados Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del Banco Central, en la que los expertos mejoraron en dos décimas el cálculo de crecimiento del PIB este año.