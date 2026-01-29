Desempleo baja a 8% y creación de empleo se acelera en trimestre octubre-diciembre

Una buena noticia para la economía chilena. El INE informó que la tasa de desempleo se ubicó en 8,0% durante el trimestre octubre – diciembre de 2025.

La cifra registró un descenso de 0,1 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,8%), igual a la presentada por las personas ocupadas (1,8%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 1,4%, incididas únicamente por aquellas que buscan trabajo por primera vez (24,4%).

En cuanto a la creación de empleo, los registros del INE muestran que se aceleró subiendo 1,7% anual, lo que se traduce en que se generaron 167.211 puestos de trabajo.

