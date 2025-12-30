Desempleo vuelve a subir después de cuatro meses y expertos ven poco probable que baje de 8% en el mediano plazo

El desempleo frenó su racha de recuperación. En el trimestre septiembre-noviembre la tasa de desocupación subió 0,2 punto porcentual anual situándose en 8,4%, aunque se mantuvo si se compara con el trimestre inmediatamente anterior.

De acuerdo a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el incremento de los desempleados se debe al alza de la fuerza de trabajo (1,5%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%), es decir, hubo una mayor cantidad de personas buscando empleo de la que la economía pudo generar.

Esta es la primera alza del desempleo desde el trimestre terminado en julio, desde entonces hubo un mes con variación cero y tres caídas, tendencia que la nueva cifra rompe.

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,7%, con incrementos de 0,3 pp. y 0,2 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año pasado.

La población fuera de la fuerza de trabajo no registró ninguna variación como resultado del crecimiento de las personas inactivas habituales (0,3%) y la disminución de las personas inactivas potencialmente activas (-1,0%).

Entre las mujeres, el INE informó que la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,3 pp anual. Esto se explica por el aumento de 2% de la fuerza de trabajo, menor a la de 2,3% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 1,1%, incididas únicamente por las cesantes (-2,2%).

En los hombres, en tanto, la tasa de desocupación subió 0,6 punto porcentual llegando a 8,1% en un año. El incremento se debe al alza de 1,1% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,4% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 8,8%, incididos por los cesantes (7,3%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (27,4%).

Empleo Trabajo referencial

Ahora bien, en cuento a la creación de empleo, hubo una desaceleración. En el trimestre septiembre- noviembre se crearon 115.624 nuevas plazas laborales, lo que se traduce en un alza de 1,2%, siendo la menor alza anual desde el trimestre mayo-julio.

Prácticamente el total de los puestos creados fueron formales, indicó el INE.

Este aumento fue incido tanto por las mujeres (2,3%) como por los hombres (0,4%). Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (31,0%), transporte (5,5%) e información y comunicaciones (13,6%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas informales (6,2%) y trabajadoras por cuenta propia (1,1%).

En la otra cara, los desocupados completaron seis meses de disminución y en número llegaron a 864.882 personas.

El balance de los expertos

Para los economistas las cifras fueron un retroceso a lo que se venía acumulando y reflejan que existe un desacople entre la actividad y la capacidad que tiene la economía para crear empleo.

Uno de ellos es El director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, David Bravo, quien afirma que “el que persista un débil mercado laboral en el marco de una recuperación del crecimiento económico que, si bien ha sido bajo, habría implicado mayor dinamismo en el empleo, permite recordar que en los hechos las autoridades salientes no priorizaron el empleo en su gestión y sostuvieron políticas que incrementaron los costos laborales”.

Misma visión tiene Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma: “Las cifras son malas, y nos asestan un duro golpe anímico. Vemos un mercado laboral no solo frágil y congelado, sino que retrocede. El mercado laboral está desacoplado de lo que está ocurriendo con la actividad económica, y eso preocupa”.

Desempleo cae, pero creación de nuevos puestos de trabajo sigue desacelerándose Andres Perez

Carmen Cifuentes, economista de Clapes-UC, comenta que “el mercado laboral continúa mostrando un debilitamiento persistente, caracterizado por una baja capacidad de generación de empleo, especialmente formal, en un contexto de crecimiento económico todavía moderado y una recuperación de la actividad que no se ha traducido en una mejora sostenida del empleo”.

En la misma línea aparece la visión de Cristián Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo plantea que “estas cifras confirman que el mercado laboral chileno sigue débil. El 8,4% de desempleo no responde a un gran aumento, pero sí muestra que la economía no está generando empleo al ritmo que necesita. Hay más personas activas buscando trabajo, lo que es una señal positiva en términos de participación, pero la creación de empleo no es suficiente para absorberlas”.

Desempleo sobre 8%

La tasa de desempleo se ha mantenido en 8% o más por 35 meses consecutivos. Para algunos economistas que siguen de cerca el mercado laboral, el hecho de que la tasa de desempleo se mantenga sobre 8% por tanto tiempo podría estar generando un cambio de nivel estructural del desempleo, dada las condiciones macroeconómicas del país.

Por lo mismo algunos plantean que es poco probable que vuelva a bajar de 8% al menos en el corto plazo. “Con el escenario actual, no se observan condiciones para que el desempleo baje sostenidamente del 8% en el corto plazo. Mientras el crecimiento económico siga siendo débil y la creación de empleo asalariado continúe desacelerándose, la tasa de desocupación probablemente se mantendrá sobre el 8% durante 2026”, afirma el economista del Instituto Libertad, Pablo Pérez.

Mientras que para Duarte, “si las condiciones no cambian en el corto plazo es difícil aspirar a niveles de desempleo inferiores al 8%, sin embargo, si las expectativas de los agentes económicos siguen al alza, continúa el buen desempeño del cobre en el mundo y el próximo gobierno se enfoca, cómo lo ha señalado, en fortalecer la economía y potenciar el crecimiento, podemos aspirar a más”, afirma Duarte.

Montero añade que “por ahora es difícil cultivar expectativas de un desempleo bajo el 8%; han sido muchas las cosas que han pasado, y no veo que estemos haciendo nada para mover la aguja en sentido contrario. Creo que por ahora hay que esperar cuál será la hoja de ruta de la nueva administración en términos de políticas laborales”