Diálogos RedActiva: inclusión de género, el proceso de emparejar la cancha

Ver video del programa

Un nuevo capítulo de Diálogos RedActiva tuvo como tema central la brecha de género en las organizaciones. Las invitadas, Macarena Vergara, directora de desarrollo, gestión y atracción de talento de Scotiabank; Claudia Quilodrán, subgerente desarrollo organizacional de Hualpén y Paula Mella, gerente de desarrollo de personas y organización de Agrosuper, contaron cómo ha sido el tránsito de la inclusión de género en sus organizaciones y las políticas que han implementados en sus empresas.

Mella señaló que la brecha de género es “una realidad de la que hay que hacerse cargo”. La gerenta cuenta que han trabajado con diversas medidas, “con un sistema integrado de varias acciones, selección sin sesgo, para poder hacer más visible el poder incluir más mujeres. Nos hemos esforzado en incorporarlas en las ternas, para roles ejecutivos y en alta dirección, logrando tener un 63% en ternas, un 56% en contratación y un 48% de las vacantes cubiertas de manera interna. No se puede actuar desde un solo lado, hay que articular un sistema completo, que nos permita mirar de igual forma a las personas por sus competencias y no por su género, hay una diversidad rica que hay que atreverse a descubrir y potenciar.”

Concuerda Quilodrán desde Hualpén, empresa dedicada al transporte, donde “lo principal es romper paradigmas, puedo hablar con cifras, nuestro directorio está compuesto por un 50% de hombres y de mujeres, en un rubro que ha sido históricamente masculino, pero se ha logrado. Si miramos cifras del 2019 hemos ido aumentando los porcentajes, nos tiene contentos, pero no satisfechos, las claves es trabajar en conjunto con el ecosistema de mercados para poder generar espacios para más mujeres”.

Desde el rubro financiero y de una entidad canadiensa que viene con otra cultura, Vergara señala que “se valora la diversidad e inclusión, y no solo en temas de género, sino que en temas culturales, etareos, diversidad sexual en todos los equipos. Somos un banco que nos reconocemos muy inclusivo y por lo tanto es muy valorado. No estamos haciendo distinción con respecto a muchos grupos, y nos sentimos orgullos de representar los valores­­­. Es clave tenerlo en la agenda estratégica, en el alto management, donde no es el esfuerzo de un área, sino que de toda la organización. En el caso de equidad de género tenemos un objetivo y llegamos a 1,7% de brecha salarial, pero hay que seguir trabajando en acortar.”

Las panelistas analizan lo que ha sido el tránsito a la igualdad de tareas en sus respectivos rubros. En el caso de la industria, la brecha de Agrosuper se ha visto más en áreas donde se requiere fuerza física, sobre todo en la parte de la producción en los campos y en el caso de Hualpén señalan que se encuentran trabajando en la parte operativa, porque el temas de los conductores es un trabajo históricamente más masculinizado y por tal razón han trabajado en que las mujeres tengan un espacio en el mercado, acortando la brecha también de la experiencia previa en conducción, ya que por temas de seguridad, es un trabajo tecnificado que requiere un tiempo de desempeño. Desde el rubro financiero, en Scotiabank, señalan que sus principales brechas se encuentran en la falta de profesionales en el área de tecnología y operaciones, donde hay avances en las generaciones nuevas, por lo tanto, hay un esfuerzo en atraer talento.

Mujeres madres cuidadoras

La visibilización del trabajo que implican las tareas de una casa y los cuidados se hizo patente durante la pandemia, y por ende, el rol de la empresa en facilitar la corresponsabilidad de estas labores ha sido también uno de los objetivos de las organizaciones invitadas. Para Vergara esto “tiene que hacerse mirando lo que pasa a nivel social y cultural, somos responsables de ayudar a la corresponsabilidad en el hogar, para que las mujeres sigan creciendo. Nosotros tenemos políticas que facilitan el trabajo híbrido para conciliar un equilibrio personal y laboral, tenemos una agenda contundente en corresponsabilidad”.

Coincide Mella, agregando que no solo es visibilizar lo que pasa en la vida familiar si no que además, hemos avanzado en igualdad, por ejemplo en permisos, porque en la medida que uno empieza a hacer más normal que hombres y mujeres realicen las tareas de cuidado, va dando cuenta que no es un rol exclusivo, y sobre todo las generaciones nuevas lo van entendiendo mucho mejor”.

Para Quilodrán, “hoy tenemos un gran desafío, es un tema que tiene que conversarse no solamente orientado a la mujer, sino también ampliar la mirada y romper paradigmas, hay casos de hombres que cuidan a sus padres o tienen la custodia de niños pequeños o enfermos, entonces es importante saber qué pasa en los equipos, donde el líder es fundamental para revelar y comunicar las distintas situaciones y poder trabajarlas en conjunto. Tenemos un desafío importante.”

RedActiva es una comunidad de empresas integrada por Agrosuper, Arcoprime, la Cámara de la Innovación Farmaceútica (CIF), CCU, Enaex, Entel, Hualpén, Scotiabank, SMU, Vías Chile, Van Trust Capital y Willis Towers Watson, convocadas y articuladas por Fundación ChileMujeres y LT-PULSO, en colaboración con PwC- Chile, comprometidas con la equidad de género, la inclusión y la diversidad.