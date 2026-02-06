Dólar pierde ganancias de los últimos días ante favorable dato de IPC

El dólar inició la jornada en el mercado local rebotando de las ganancias de los últimos tras el reporte de inflación a nivel local y en medio del avance del cobre, la principal exportación del país.

En concreto, la divisa estadounidense cae $6,8, posicionándose en $863,5. Con este movimiento el dólar se sitúa cerca del valor del lunes, cuando cerró en $862.

Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica afirma que esta caída se debe en parte al repunte del cobre que cerró la jornada con un crecimiento de 0,14% frente al día anterior, hasta $5,82 por libra, rompiendo con la tendencia al descenso de los últimos días en los que cayó por sobre el 3%.

A pesar de esto, el experto matiza que “el metal se mantiene en su nivel más bajo en casi seis semanas y encamina su peor semana desde fines de noviembre. La tendencia de fondo sigue marcada por una desaceleración de la demanda desde China, donde fabricantes y transformadores han reducido compras a medida que se aproximan los feriados del Año Nuevo Lunar”.

“A nivel local, el mercado también asimiló el IPC de enero, que anotó un alza mensual de 0,4%, acumulando 2,8% a doce meses, en línea con un escenario inflacionario contenido . Destacaron alzas en bebidas alcohólicas y tabaco y salud, mientras transporte cayó 1,3%, ayudando a moderar presiones de precios”, dice el analista, explicando la caída del dólar.

En esta misma línea, Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam explicó la proyección del mercado ante el IPC. “Estas cifras sugieren que persisten presiones inflacionarias que podrían favorecer una postura más neutral del Banco Central , pese a la contribución a la baja del componente energético, cuyo comportamiento suele ser volátil y hoy enfrenta el riesgo de nuevas alzas ante el reciente repunte del precio del petróleo.”

En el entorno global, el índice dólar (DXY), que mide la divisa estadounidense frente a una canasta de seis de las monedas más importantes, registra una caída marginal de 0,20% hasta 97,7 puntos, reflejando la incertidumbre del mercado.

El analista de Admirals afirma que, a pesar de la venta generalizada de acciones y commodities que arrancó tras la nominación de Kevin Warsh para próximo presidente de la Fed, “ una serie de datos laborales más débiles en EE.UU. esta semana reforzó las apuestas por dos recortes de tasas en 2026 , con el primero esperado en junio”.

Ante este escenario internacional, Mieres proyecta que el peso chileno podría apreciarse hasta la zona de $855 por dólar.