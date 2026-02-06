SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Dólar pierde ganancias de los últimos días ante favorable dato de IPC

    A su vez, influyó positivamente el repunte del cobre que registró un rendimiento positivo en el mercado después de dos jornadas en descenso.

    Andrés ParraPor 
    Andrés Parra
    A cuánto está el dólar hoy viernes.

    El dólar inició la jornada en el mercado local rebotando de las ganancias de los últimos tras el reporte de inflación a nivel local y en medio del avance del cobre, la principal exportación del país.

    En concreto, la divisa estadounidense cae $6,8, posicionándose en $863,5. Con este movimiento el dólar se sitúa cerca del valor del lunes, cuando cerró en $862.

    Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica afirma que esta caída se debe en parte al repunte del cobre que cerró la jornada con un crecimiento de 0,14% frente al día anterior, hasta $5,82 por libra, rompiendo con la tendencia al descenso de los últimos días en los que cayó por sobre el 3%.

    A pesar de esto, el experto matiza que “el metal se mantiene en su nivel más bajo en casi seis semanas y encamina su peor semana desde fines de noviembre. La tendencia de fondo sigue marcada por una desaceleración de la demanda desde China, donde fabricantes y transformadores han reducido compras a medida que se aproximan los feriados del Año Nuevo Lunar”.

    “A nivel local, el mercado también asimiló el IPC de enero, que anotó un alza mensual de 0,4%, acumulando 2,8% a doce meses, en línea con un escenario inflacionario contenido. Destacaron alzas en bebidas alcohólicas y tabaco y salud, mientras transporte cayó 1,3%, ayudando a moderar presiones de precios”, dice el analista, explicando la caída del dólar.

    En esta misma línea, Ignacio Mieres, Head of Research de XTB Latam explicó la proyección del mercado ante el IPC. “Estas cifras sugieren que persisten presiones inflacionarias que podrían favorecer una postura más neutral del Banco Central, pese a la contribución a la baja del componente energético, cuyo comportamiento suele ser volátil y hoy enfrenta el riesgo de nuevas alzas ante el reciente repunte del precio del petróleo.”

    En el entorno global, el índice dólar (DXY), que mide la divisa estadounidense frente a una canasta de seis de las monedas más importantes, registra una caída marginal de 0,20% hasta 97,7 puntos, reflejando la incertidumbre del mercado.

    El analista de Admirals afirma que, a pesar de la venta generalizada de acciones y commodities que arrancó tras la nominación de Kevin Warsh para próximo presidente de la Fed, “una serie de datos laborales más débiles en EE.UU. esta semana reforzó las apuestas por dos recortes de tasas en 2026, con el primero esperado en junio”.

    Ante este escenario internacional, Mieres proyecta que el peso chileno podría apreciarse hasta la zona de $855 por dólar.

    Más sobre:DólarIPC

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    La IA: herramienta, agente… ¿o excusa?

    Fraccionamiento pesquero: Blumar se suma a la ofensiva judicial contra el Estado y pide indemnización por más de US$200 millones

    Lo más leído

    1.
    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    Subtel ordena a proveedores de internet bloquear a Magis TV y todas sus versiones

    2.
    Histórica Conservera Centauro tras ser declarada en quiebra: “La competencia de China destruyó el mercado”

    Histórica Conservera Centauro tras ser declarada en quiebra: “La competencia de China destruyó el mercado”

    3.
    Anglo American reporta menor producción de cobre y recorta previsiones, pero proyecta un repunte en el futuro por Chile

    Anglo American reporta menor producción de cobre y recorta previsiones, pero proyecta un repunte en el futuro por Chile

    4.
    Mercado de multifamily cierra el 2025 con 16 edificios nuevos y precios al alza

    Mercado de multifamily cierra el 2025 con 16 edificios nuevos y precios al alza

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Quién es Alex Saab, el “testaferro” de Nicolás Maduro que fue detenido por el FBI de Estados Unidos

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Microlandia: así es el “SimCity” chileno que usa datos de la OCDE y el Banco Mundial para una simulación “brutalmente honesta”

    Servicios

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra
    Chile

    Fiscalía defiende en la Suprema querella de capítulos contra Manuel Guerra

    Chevesich por la democracia en Día Mundial de las Elecciones: “Es más que la sola posibilidad de acudir a las urnas”

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026
    Negocios

    Pago de patentes por no uso de aguas podría recaudar cerca de $400.000 millones en 2026

    Las urgencias de los gremios eléctricos antes de bilateral de Energía entre el ministro García y su sucesora, Ximena Rincón

    Justicia confirma revés para Sernac en disputa contra Paris por retrasos en la pandemia

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja
    Tendencias

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Cómo Jeffrey Epstein ayudó a la hija de Woody Allen a entrar a la universidad, según documentos que se hicieron públicos

    Cronología de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora de televisión Savannah Guthrie

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba
    El Deportivo

    Hinchas de Colo Colo estallan por el rival que tendrá el equipo femenino durante la Noche Alba

    Con la presión de Novak Djokovic: la joven y desconocida nómina de Serbia que amenaza a Chile en la Copa Davis

    Unión Española pasa al ataque con demanda contra la ANFP: “Estamos defendiendo el Estado de Derecho dentro del fútbol”

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)
    Tecnología

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Review del HP OMEN 16 League of Legends Edition

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia
    Cultura y entretención

    Claudio Michaux, Pato Pimienta y Cote Quiroz: quién es quién en el regreso del Club de la Comedia

    Eduardo Caces lanza su carrera solista con un cortometraje: “Es como reencontrarse antes de los 26 años en Lucybell”

    Los Jaivas anuncian la gira nacional de Alturas de Macchu Picchu luego de presentar documental remasterizado

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos
    Mundo

    Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

    Aseguran que el ICE utilizó jet privado de amigo de Trump para deportar palestinos a Cisjordania

    Aumentan a 24 los muertos por una explosión en un centro de culto chiita en la capital de Pakistán

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia