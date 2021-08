Dólar se dispara y el peso chileno es la moneda que más se debilita en lo que va de agosto

Si bien el dólar comenzó la jornada estable a esta hora repunta con fuerza y está en su mayor nivel desde octubre de 2020. Este viernes se conoció el dato de IPC en nuestro país, y la creación de empleos del sector privado en EEUU, que superó las estimaciones del mercado.

En medio de este escenario, el dólar está en $786,57, y sube $ 6,2 con respecto al cierre del jueves. En lo que va de agosto acumula un alza de $27,19 y de $75,51 en lo que va del año. El peso chileno es la moneda que más se debilita en el mundo en lo que va del mes.

El IPC subió 0,8% en julio y superó las expectativas del mercado debido a una fuerte alza en el precio de las bencinas. El aumento de la inflación en lo que va del año llega a 2,8%.

“En el ámbito local, el IPC de julio anotó una sorpresiva cifra de un 0,8%, superando de esta manera en doce meses el rango alto de objetivo del Banco Central y ubicándose en un 4,5%. Destacó el alza en los componentes como transporte y alimentos y bebidas no alcohólicas. Con este dato el Banco Central de Chile tendrá una mayor presión para seguir aumentando las tasas en su reunión de política monetaria del 31 de agosto”, señaló un analista de XTB Latam.

Otro dato del día vino desde el exterior. El sector privado estadounidense creó más puestos de empleo en julio de lo estimado, y la tasa de desempleo bajó, según datos del Departamento del Trabajo.

“Tuvimos el dato de empleo de las nóminas no agrícolas, y el país norteamericano, entregó muy buenos resultados. El dato de desempleo entregado fue de 5.4% vs el 5,7%. Y el sueldo promedio por hora subió a 0.4 vs el esperado de 0.3. Todos estos datos de la mañana hicieron frenar la bajada inicial de dólar provocando que se volviera a afirmar sobre los 780. De consolidar este nivel podríamos ver el dólar en niveles de 791, para luego buscar los 800″, sostuvo Rodrigo Castillo, Gerente General de BeFX.

Algo con lo que coinciden desde Capitaria, que dijeron que “con este último dato, es probable que veamos un dólar más apreciado en los próximos días, que perfectamente podría llevarlo sobre los $800″.