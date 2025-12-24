El dólar sigue a la baja y el Ipsa se modera tras alcanzar máximo historico en jornada marcada por la antesala de Navidad

La Bolsa de Santiago cae en una jornada marcada por menos transacciones, un cierre anticipado y la antesala del feriado por Navidad, que para algunos mercados se extiende hasta el viernes. Además, la plaza bursátil local registra una caída luego de marcar este miércoles un máximo histórico.

El Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— caía 0,11% a 10.392,10 puntos. Así, el selectivo terminaría con su racha alcista, con cuatro jornadas consecutivas con ganancias, donde avanzó un 2,66%.

Las operaciones de renta variable, renta fija, intermediación financiera y operaciones simultáneas finalizarán a las 13:00 horas, con subasta de cierre entre las 12:45 y 13:00 horas, según explicó Nuam, el holding regional que integra las Bolsas de Santiago, Lima y Colombia, en un comunicado.

Andres Perez

En tanto, los futuros de Wall Street operaban casi planos tras cuatro jornadas consecutivas al alza. La Bolsa de Nueva York también cerrará las operaciones antes por motivo de Navidad, a las 14.00 horas de Chile.

Dólar

Por su parte, el dólar mantenía su tendencia a la baja de los últimos días.

El dólar caía $3,92 respecto al cierre de este martes en la Bolsa Electrónica de Chile y llegaba a un valor de $904,68 la unidad, su menor valor desde el 30 de septiembre del año pasado ($899,15).

De seguir así, la divisa anotaría cinco jornadas consecutivas a la baja, donde pierde $12,92.

“El peso chileno encuentra respaldo en el sólido desempeño del cobre, que ha alcanzado nuevos máximos, reforzando una perspectiva favorable para la moneda. Este impulso ha llevado al tipo de cambio a perder niveles técnicos relevantes, abriendo espacio para mayores descensos. Con datos económicos estables y un entorno externo que, de mantenerse, seguiría apoyando al peso, no se descarta que durante la sesión se alcancen niveles en torno a $900 por dólar, con una volatilidad acotada”, comentó Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En tanto, Reuters destacó que las monedas de América Latina se han convertido en una opción relativamente atractiva para los inversores extranjeros, a medida que crecen las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que normalmente debilita al dólar y aumenta el atractivo de los activos de mercados emergentes con mayor rendimiento.

“Las monedas de mercados emergentes están cerrando el año en una posición sólida, disfrutando de los beneficios de tasas de política monetaria centrales más bajas, un dólar modestamente más débil y muchas ofrecen un alto carry”, escribieron economistas de ING en una nota citada por Reuters.

Cobre y dólar en el mundo

El peso chileno se impulsaba en medio de un cobre que anotaba un nuevo máximo histórico.

El valor al contado del cobre subió 1,52% a US$5,55 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con lo que llegó a un máximo histórico.

Además, el precio spot del metal anotó cinco jornadas consecutivas al alza, donde avanzó un 5,29%.

Por su parte, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a las monedas más importantes del mundo, se mantenía estable en los 97,93 puntos, cerca de mínimos de octubre pasado.

“Los mercados siguen apostando a que la Reserva Federal tendría espacio para recortar tasas el próximo año, con dos recortes descontados para 2026, pese a que el buen dato de PIB de Estados Unidos no cambió el escenario. Además, el dólar se encamina a su peor desempeño anual en más de dos décadas, afectado por tensiones geopolíticas, demanda de refugio en metales preciosos y la fortaleza del yen tras el alza de tasas del Banco de Japón", comentó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica