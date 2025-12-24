SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar sigue a la baja y el Ipsa se modera tras alcanzar máximo historico en jornada marcada por la antesala de Navidad

    El Ipsa cae luego de cuatro jornadas al alza y el dólar en Chile extendía su racha a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    La Bolsa de Santiago cae en una jornada marcada por menos transacciones, un cierre anticipado y la antesala del feriado por Navidad, que para algunos mercados se extiende hasta el viernes. Además, la plaza bursátil local registra una caída luego de marcar este miércoles un máximo histórico.

    El Ipsa —el principal índice bursátil de Chile— caía 0,11% a 10.392,10 puntos. Así, el selectivo terminaría con su racha alcista, con cuatro jornadas consecutivas con ganancias, donde avanzó un 2,66%.

    Las operaciones de renta variable, renta fija, intermediación financiera y operaciones simultáneas finalizarán a las 13:00 horas, con subasta de cierre entre las 12:45 y 13:00 horas, según explicó Nuam, el holding regional que integra las Bolsas de Santiago, Lima y Colombia, en un comunicado.

    Andres Perez

    En tanto, los futuros de Wall Street operaban casi planos tras cuatro jornadas consecutivas al alza. La Bolsa de Nueva York también cerrará las operaciones antes por motivo de Navidad, a las 14.00 horas de Chile.

    Dólar

    Por su parte, el dólar mantenía su tendencia a la baja de los últimos días.

    El dólar caía $3,92 respecto al cierre de este martes en la Bolsa Electrónica de Chile y llegaba a un valor de $904,68 la unidad, su menor valor desde el 30 de septiembre del año pasado ($899,15).

    De seguir así, la divisa anotaría cinco jornadas consecutivas a la baja, donde pierde $12,92.

    “El peso chileno encuentra respaldo en el sólido desempeño del cobre, que ha alcanzado nuevos máximos, reforzando una perspectiva favorable para la moneda. Este impulso ha llevado al tipo de cambio a perder niveles técnicos relevantes, abriendo espacio para mayores descensos. Con datos económicos estables y un entorno externo que, de mantenerse, seguiría apoyando al peso, no se descarta que durante la sesión se alcancen niveles en torno a $900 por dólar, con una volatilidad acotada”, comentó Ignacio Mieres, head of research de la plataforma global de inversiones XTB Latam.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En tanto, Reuters destacó que las monedas de América Latina se han convertido en una opción relativamente atractiva para los inversores extranjeros, a medida que crecen las expectativas de recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, lo que normalmente debilita al dólar y aumenta el atractivo de los activos de mercados emergentes con mayor rendimiento.

    “Las monedas de mercados emergentes están cerrando el año en una posición sólida, disfrutando de los beneficios de tasas de política monetaria centrales más bajas, un dólar modestamente más débil y muchas ofrecen un alto carry”, escribieron economistas de ING en una nota citada por Reuters.

    Cobre y dólar en el mundo

    El peso chileno se impulsaba en medio de un cobre que anotaba un nuevo máximo histórico.

    El valor al contado del cobre subió 1,52% a US$5,55 la libra en la Bolsa de Metales de Londres, con lo que llegó a un máximo histórico.

    Además, el precio spot del metal anotó cinco jornadas consecutivas al alza, donde avanzó un 5,29%.

    Por su parte, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a las monedas más importantes del mundo, se mantenía estable en los 97,93 puntos, cerca de mínimos de octubre pasado.

    “Los mercados siguen apostando a que la Reserva Federal tendría espacio para recortar tasas el próximo año, con dos recortes descontados para 2026, pese a que el buen dato de PIB de Estados Unidos no cambió el escenario. Además, el dólar se encamina a su peor desempeño anual en más de dos décadas, afectado por tensiones geopolíticas, demanda de refugio en metales preciosos y la fortaleza del yen tras el alza de tasas del Banco de Japón", comentó Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica 

    Más sobre:MercadosDólarCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    Sernac pone bajo la lupa a los malls chinos

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Lo más leído

    1.
    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    Fondos de pensiones subieron a casi 66% del PIB al tercer trimestre, su mayor nivel en más de cuatro años

    2.
    Ministro Boccardo sale al paso del “amarre” y afirma: “Los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo”

    Ministro Boccardo sale al paso del “amarre” y afirma: “Los funcionarios de confianza política van a renunciar el 11 de marzo”

    3.
    Gobierno decide enviar al Congreso polémico proyecto de negociación ramal que incluye salarios

    Gobierno decide enviar al Congreso polémico proyecto de negociación ramal que incluye salarios

    4.
    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    Rosanna Costa se reúne con Kast y destaca “valoración” del presidente electo por la institucionalidad del Banco Central

    5.
    Al estilo Obama: El hombre clave del grupo Luksic y posible canciller de Kast recomienda 10 libros

    Al estilo Obama: El hombre clave del grupo Luksic y posible canciller de Kast recomienda 10 libros

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Hasta 8 horas continuas con 30 °C: el calor extremo que vivirá la Región Metropolitana esta Navidad

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Tradiciones navideñas: nostalgia e historia

    Servicios

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 23 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados y malls este miércoles 24 de diciembre

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026
    Chile

    Clases desde el 4 de marzo y vacaciones de invierno diferenciadas por región: Mineduc da a conocer el calendario escolar 2026

    Gobierno refuerza llamado a la prevención ante aumento de flujo vehicular en carreteras por fiestas de fin de año

    Alvarado sostiene que criterio que dejaría fuera a Kaiser del gabinete “no es una norma que esté fijada en piedra”

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma
    Negocios

    ExCEO de Primus presenta denuncia contra fiscal del factoring y lo acusa de falsificación de firma

    Nueva Masvida anuncia nuevo pago anticipado con el que completará devolución a la mitad de sus afiliados

    Banco Central concreta compras de divisas por más de US$2.000 millones en cuatro meses

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia
    Tendencias

    La explosión de una bomba en Moscú provocó la muerte de 2 policías, días después del atentado contra un general de Rusia

    El alimento que potencia tu sistema inmune como ningún otro, según un estudio

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz
    El Deportivo

    “Estoy dolido”: Juan Carlos Ferrero explica el quiebre con Carlos Alcaraz

    El enigma Cristián Zavala: el delantero se ‘despide’ de Coquimbo Unido mientras Fernando Ortiz lo espera en Colo Colo

    “Meneghini quería seguir”: jugador de O’Higgins culpa a los nuevos dueños del club por la salida de Paqui rumbo a la U

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande
    Finde

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito
    Cultura y entretención

    Cómo Joe Pesci y Daniel Stern se transformaron en los villanos de Mi Pobre Angelito

    Mi Burrito Sabanero, la historia de un hit navideño con voz de niño (y por el que no ganó un peso)

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.
    Mundo

    La nueva “clase Trump” de acorazados: la respuesta del presidente frente a la “vieja, cansada y obsoleta” flota de EE.UU.

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés
    Paula

    Aperitivos de Navidad: ideas fáciles para una noche sin estrés

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años