    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    "Hablamos sobre cómo podemos trabajar de la mano para el bienestar de ambos pueblos", dijo el vicesecretario de Estado, Christopher Landau tras el encuentro con el Presidente José Antonio Kast.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, y el Presidente José Antonio Kast.

    El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, dio cuenta de los temas que abordaron durante el esperado encuentro con el Presidente José Antonio Kast. Esto, ya que Bloomberg informó que este jueves ambas naciones firmarían acuerdos por “minerales críticos” y seguridad.

    Necesitamos cooperar en muchos temas, en materias de minerales, de comunicaciones, y creo que tenemos una visión compartida para un futuro mejor para ambos países”, dijo la autoridad del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras salir de un encuentro con el Presidente Kast en La Moneda.

    En detalle sobre los minerales críticos de Estados Unidos, donde está el cobre-la principal exportación de Chile-, Landau dijo, ante la consulta sobre el acuerdo que informó Bloomberg y los beneficios que tendría para Chile, que “el desarrollo del sector mineral de Chile obviamente es un tema de gran importancia para los chilenos. Ustedes van a decidir cuál es el futuro de su sector minero”.

    “Yo creo que hay mucho que podemos hacer con Estados Unidos y Chile para fortalecer las cadenas de suministro de esos minerales tan críticos para toda la economía mundial. Pero tiene que ser obviamente para el bien del pueblo de Chile”, agregó.

    En este contexto, Landau comentó que “hablamos sobre cómo podemos trabajar de la mano para el bienestar de ambos pueblos”.

    “Vamos a seguir en cooperación en todos los temas que pueden ser de interés mutuo”, dijo ante la consulta sobre la firma de acuerdos.

    Bloomberg anticipó un acuerdo entre ambas naciones también en el contexto de que, según su mirada, sería un "creciente giro respecto de la histórica relación equilibrada de Chile entre Estados Unidos y China—sus dos mayores socios comerciales”.

