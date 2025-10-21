EEUU no quiere “otro Estado fallido” en América Latina y destaca la importancia de una “Argentina fuerte y estable”
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, destacó los esfuerzos de Javier Milei por revertir “décadas de decadencia” en Argentina, derivadas del “izquierdismo radical de los peronistas”.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reafirmó el respaldo de la Casa Blanca al gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, luego de la ayuda financiera a través de un swap por US$ 20.000 millones.
A través de su cuenta de X, el funcionario dijo que la mayor economía del mundo no quiere “otro Estado fallido en América Latina” y que es que es de “interés estratégico de Estados Unidos” que exista una Argentina fuerte y estable”.
En ese mismo post, Bessent destacó los esfuerzos de Milei por revertir “décadas de decadencia” en Argentina, derivadas del “izquierdismo radical de los peronistas”.
“Argentina ahora tiene la oportunidad de abrazar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un mejor futuro económico para Argentina, no un rescate financiero”, afirmó.
En el cierre de su post, el secretario del Tesoro dijo que es el propio Donald Trump quien está liderando el camino en el hemisferio occidental, “y nuestra administración apoya los actuales planes de reforma del presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para “Hacer a la Argentina Grande Nuevamente”.
