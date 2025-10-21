EEUU no quiere “otro Estado fallido” en América Latina y destaca la importancia de una “Argentina fuerte y estable”

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, reafirmó el respaldo de la Casa Blanca al gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, luego de la ayuda financiera a través de un swap por US$ 20.000 millones.

A través de su cuenta de X, el funcionario dijo que la mayor economía del mundo no quiere “otro Estado fallido en América Latina” y que es que es de “interés estratégico de Estados Unidos” que exista una Argentina fuerte y estable”.

.@POTUS @realDonaldTrump’s America First economic agenda has already provided over $2 trillion in tax cuts for middle class Americans, lower taxes and less red tape for small businesses, and the strength on the world stage to both counter our adversaries and support our allies.… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 21, 2025

En ese mismo post, Bessent destacó los esfuerzos de Milei por revertir “décadas de decadencia” en Argentina, derivadas del “izquierdismo radical de los peronistas”.

Qué dijo EEUU sobre Argentina. En la imagen, Javier Milei y Donald Trump.

“Argentina ahora tiene la oportunidad de abrazar la libertad económica, y nuestro acuerdo de estabilización es un puente hacia un mejor futuro económico para Argentina, no un rescate financiero”, afirmó.

En el cierre de su post, el secretario del Tesoro dijo que es el propio Donald Trump quien está liderando el camino en el hemisferio occidental, “y nuestra administración apoya los actuales planes de reforma del presidente Milei y su prudente estrategia fiscal para “Hacer a la Argentina Grande Nuevamente”.