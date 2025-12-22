SUSCRÍBETE POR $1100
    El ambicioso plan de crecimiento del grupo que opera Texas Ribs y las cafeterías C’est Si Bon

    La empresa fue creada para operar distintas marcas gastronómicas. En 2026 buscarán incorporar una nueva marca al portafolio y en el conjunto de las tres cadenas completar 13 aperturas. Con ello, apuntan a duplicar la rentabilidad de la firma.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega
    16/12/2025 - ALEXIS RODRIGUEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Brands nació en el 2010, como una empresa creada para poder operar y administrar en Chile distintas marcas gastronómicas internacionales. Fue fundada por un par de Alexis: Rodríguez y Rojas. El primero de estos, es actualmente el gerente comercial, mientras que el segundo se desempeña como gerente general del grupo.

    Aunque inicialmente buscaban traer marcas internacionales y gestionarlas dentro de Chile, poco después decidieron dar un cambio en el camino, y generar ellos mismos una marca que pudieran franquiciar con el tiempo. Para ello, crearon un fondo de inversión para financiar sus proyectos, y en el 2012 nació C’est Si Bon. Esta es una cadena de cafeterías que se materializó en un primer local en el Costanera Center. Hoy ya tiene 10 sucursales.

    Pasaron varios años antes de que el grupo introdujera una nueva marca a su portafolio. La siguiente en entrar fue Texas Ribs, una marca de origen norteamericano, que hace dos años se encuentra en Chile, operada por Brands. “El concepto de comida americana estaba muy gastado. Habían marcas que habían fracasado, y nosotros quisimos darle un nuevo aire al segmento”, explica Rodríguez respecto a la decisión de traer esta marca a Chile.

    Es una cadena de restaurantes que se instaló en el 2023 en el último piso del mall Costanera Center y ahora celebra una cuarta inauguración en Parque Arauco, Patio Bellavista, y ahora Cenco La Florida, con el que salen por primera vez de la zona oriente, y estrenan el modelo de franquicia.

    Alexis Rodríguez describe el 2025 de la empresa así: “Cumplimos todos los objetivos del 2025 que nos habíamos propuesto”, afirma. Expone que las ventas han aumentado un 10% versus lo registrado en el 2024, entre las dos marcas dentro del portafolio. En total, tienen 450 personas empleadas.

    Los planes para el 2026 son grandes, y las metas de crecimiento ambiciosas.

    16/12/2025 - ALEXIS RODRIGUEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Más sucursales, más marcas

    El próximo año será un año de fuerte expansión para Brands, y tiene un presupuesto de US$6 millones para poder impulsar tanto las dos marcas que ya gestionan, como para lanzar al mercado una nueva. En total se planean 13 nuevas aperturas para el año.

    En la marca más reciente, Texas Ribs, el grupo gastronómico quiere incorporar 4 sucursales, sumando 8 para el cierre del 2026. La totalidad de estas aperturas ya están definidas. Durante el transcurso del próximo año llegarán a Mall Plaza Norte, Mall Alto Las Condes, Mall Plaza Trébol en Concepción y Mall Plaza Oeste. Adicionalmente, el gerente comercial añade que en el 2027 les gustaría llegar a Antofagasta y Puerto Montt.

    En tanto, C’est Si Bon tendrá 6 aperturas, de las cuales sólo 2 ya están definidas. La cafetería tendrá nuevos puntos en Arauco Maipú y Mall Plaza Sur. Las otras 4 sucursales se repartirán entre la Región metropolitana y regiones. Con esto, lograría consolidar un total de 16.

    Pero además incorporarán una nueva marca al portafolio de Brands, creada por el mismo grupo, denominada Fuente Sports, “enfocada en la comida típica chilena del segmento de la Fuente Alemana, Fuente Chilena, pero la de nosotros centrada más en el deporte”, explica Rodríguez. “Es un concepto que está en crecimiento, que tiene demanda y no está cubierta. Surge más bien como una oportunidad de mercado, y queremos marcar la diferencia con los que ya existen”, añade.

    La primera sucursal de esta será en Mall Arauco Quilicura, y se inaugurará para marzo del próximo año. Posteriormente, Rodríguez anunció que abrirán otras dos locaciones, pero que aún no están cerradas, por lo que no detalla ubicaciones.

    Todas estas nuevas aperturas se abrirán con capital reunido a través del fondo de inversiones creado por Brands. Aunque todas serán propias del grupo, el gerente comercial apunta a que todas pueden ser franquicias posteriormente.

    Con estas aperturas las expectativas de resultados son optimistas. “Vamos a duplicar la rentabilidad el próximo año”, asegura.

    Las ventas, por su parte, se incrementarían en un 35%, totalizando ingresos por US$26 millones para el cierre del 2026. De este monto, más de la mitad provendrá del C’est Si Bon, cadena para al cual se proyectan ventas de US$14 millones para el próximo año. En tanto, Texas Ribs sumaría ventas de US$10,5 millones, y la nueva marca, Fuente Sports, US$1,5 millones.

    Al 2030, buscarán llegar a los 50 puntos de venta entre las tres marcas. “Apostamos al impulso económico que va a tener Chile ahora desde 2026 al 2030″, dice Rodríguez. En dicho plan, Brands seguirá apostando por incorporar nuevas marcas al portafolio.

