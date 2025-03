El cobre sigue imparable y el precio llega a máximos de 10 meses en medio de la guerra comercial

El cobre es por estos días una de las grandes alegrías de la economía chilena. Claro, porque en medio de la incertidumbre que genera la guerra comercial impulsada por Donald Trump, el metal rojo no hace más que subir en los mercados internacionales.

Ayer, en la Bolsa de Metales de Londres, el principal producto de exportación del país se ubicó en máximos desde mayo de 2024, al superar los US$ 4,52 por libra, según los datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Y a esta hora sigue subiendo ya que los futuros muestran un avance de 1% en el Comex.

2025 se ha convertido en un mes más que positivo para el cobre pues ya acumula un alza de más de 11%, lo que supone un bálsamo para las arcas fiscales del país y un impulso para los resultados de Codelco, el mayor productor de cobre del mundo.

Sube el cobre por la guerra comercial

Hay que recordar que la posible imposición de aranceles al cobre sigue empujando la demanda. De acuerdo a una nota RBC Capital Markets que recoge The Wall Street Journal, se está enviando a EE. UU. una cantidad significativamente mayor de cobre de lo habitual, y las primas de importación de cobre chino se han fortalecido recientemente, lo que indica una mayor demanda.

Trump, China y el alza del precio del cobre

RBC dijo también que existe la posibilidad de una contracción a corto plazo del cobre físico, lo que podría mantener los precios elevados, ya que los operadores dirigen el metal a EE. UU. para aprovechar la prima sobre los precios de la Bolsa de metales de Londres, según los analistas.

La coyuntura ha elevado las proyecciones para el metal rojo. En el marco del Informe de Política Monetaria (IPoM), el Banco Central elevó desde US$ 4,20 a US$ 4,25 su cálculo para el precio promedio 2025. Para 2026 y 2027 el precio promedio rondará los US$ 4,30, una cifra muy alta para los registros históricos.

De acuerdo a los datos de Cochilco, el precio promedio del cobre en loque va del año asciende a US$ 4,21.