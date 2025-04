El desempleo se mantiene estable en el arranque del año

La tasa de desocupación del primer trimestre en Chile replicó la misma cifra que registró durante el balance entre enero y marzo del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La estimación de la tasa de desocupación nacional fue del 8,7 % en los primeros tres meses del año, y se mantuvo invariable en doce meses, resaltó el INE en un comunicado. El contexto se explicó por el “ aumento de la fuerza de trabajo en un 0,9 %, igual en proporción al alza de las personas ocupadas (0,9 %) ”.

La tasa de 8,7% fue la mayor desde el trimestre entre julio y septiembre del 2024 (8,7 %) y la creación de empleos en 12 meses fue de 80.153, su menor cifra desde el trimestre desde febrero a abril del 2021, cuando la cifra cayó en 131.802 empleos.

Además, si se considera la estacionalidad (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural), la tendencia no cambia. La cifra se situó en un 8,5 %, y no registró variación con respecto al trimestre móvil anterior.

Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 1,3 %, incididas por quienes se encontraban cesantes (1,2 %) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (1,4 %), explicó el INE.

Sobre las personas ocupadas, el INE explicó que el crecimiento del 0,9 % en el periodo se explicó por las mujeres (1,3%) como por los hombres (0,5%).

Mientras que, los sectores económicos que más contribuyeron al incremento de la población ocupada, según explicó el INE, fueron actividades financieras y de seguros (19,5 %), alojamiento y servicio de comidas (7,5 %) y actividades profesionales (8,4 %); mientras que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (3,1 %) y trabajadoras por cuentas propia (0,6 %).

Ante este contexto, respecto al mismo periodo del año anterior, la tasa de participación y de ocupación se situaron en un 62,4 % y un 57,0 %, sin variación respecto al mismo periodo del año anterior. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó un 0,9 %, influida únicamente por las personas inactivas habituales (1,4 %).

Según el sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en un 9,5 %, no presentó variación en el periodo y fue la más alta desde el trimestre de febrero a abril de 2024 (9,5%). El INE explicó las cifras por el ascenso de la fuerza de trabajo (1,2 %), fue similar al registrado por las mujeres ocupadas (1,3 %). Por su parte, las desocupadas crecieron un 0,5 %; mientras las tasas de participación y ocupación se situaron en un 52,9 % y un 47,9 %, incrementándose 0,1 pp. en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo se expandieron un 0,6 %.

Respecto a la creación de empleos, fue, en 12 meses, de 51.121 puestos de trabajo, su mayor nivel desde el trimestre de agosto a octubre del 2024 (65.348)

En los hombres, la tasa de desocupación fue un 8,1 %, creciendo 0,1 pp. en un año y la mayor tasa desde el trimestre agosto-septiembre del 2024 (8,1%), “a raíz del alza de un 0,7 % de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,5 % registrada por los hombres ocupados”, explicó el INE. Los desocupados, en tanto, aumentaron un 2,0 %; mientras las tasas de participación y ocupación se situaron en un 72,3 % y un 66,4 %, decreciendo 0,1 pp. y 0,2 pp., respectivamente. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandieron un 1,6 %.

La creación de empleos a 12 meses y en el caso de los hombre fue de 29.032 puestos de trabajo, siendo el menor nivel desde el trimestre de agosto a octubre del 2023, cuando se crearon 12.531 empleos en 12 meses.

Empleo informal baja

En la publicación de cifras laborales, el INE también informó que la tasa de ocupación informal se ubicó en un 25,8 %, decreciendo 2,3 pp. en doce meses. En el mismo periodo, las personas ocupadas informales disminuyeron un 7,4 %, incididas tanto por los hombres (-6,9 %) como por las mujeres (-8,1 %).

Según el sector económico, el INE comentó que el descenso se debió, principalmente, al comercio (-13,3 %) e industria manufacturera (-15,9 %); mientras que, por categoría ocupacional, incidieron trabajadores por cuenta propia (-5,1 %) y asalariados privados (-5,6 %).

Horas trabajadas

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, descendió un 0,5 %, según el informe del INE; el promedio de horas trabajadas decreció un 1,3 %, llegando a 35,9 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 38,5, y 32,4 horas para las mujeres.

Por su parte, la tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó un 16,9 %, con una disminución de 0,1 pp. en el periodo. En los hombres se situó en 14,2 %, y en las mujeres en 20,2 %. La brecha de género fue 6,0 pp.

El empleo en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre enero – marzo 2025, alcanzó un 9,4 %, con un descenso de 0,2 pp. en doce meses. En el mismo periodo, la estimación del total de la población ocupada creció un 1,1 %, incidida principalmente, según sector económico, por actividades financieras y de seguros (26,7 %) e industria manufacturera (8,7 %).