    El dólar vuelve a caer y busca anotar nuevos mínimos en más de dos años

    La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar dos jornadas consecutivas a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El dólar empieza una nueva semana en línea con cómo despidió el viernes pasado. La divisa cotizaba a la baja y buscaba cerrar en un nuevo mínimo no visto desde hace más de dos años.

    De cara a la última parte del día, el dólar caía $2,11 respecto al cierre del viernes pasado y llegaba a un valor de $853,59 la unidad, su menor valor desde el 1 de septiembre del 2021 ($845).

    Ante este contexto, el dólar en Chile anotaría dos jornadas consecutivas a la baja, donde pierde $14,11.

    El dólar caía en Chile en medio de la debilidad del dólar en el mundo y el avance del cobre, uno de los principales soportes del peso chileno.

    El precio spot del metal en la Bolsa de Metales de Londres subió 1,09% a US$5,88 la libra. Así, el precio del cobre anotó tres jornadas consecutivas de avances.

    Mientras que el índice dólar, que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una cesta de seis divisas, bajaba un 0,74% a 96,91, al comienzo de una semana en la que se publicarán varios datos clave desde Washington, entre ellos las ventas minoristas, la inflación y el informe sobre el empleo del miércoles, que se ha retrasado.

    Reuters también destacó que los operadores están sopesando sus apuestas sobre la flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal más adelante este año.

    Los futuros de los fondos federales cotizaban por última vez con una probabilidad implícita del 15,9% de una bajada de 25 puntos básicos en la próxima reunión de dos días del banco central estadounidense el 18 de marzo, por debajo del 18,4% del viernes, según la herramienta FedWatch del CME Group”.

    La agencia de noticias también destacó que pesaba sobre el yen de Japón, que “se fortalecía el lunes tras la victoria electoral de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, revirtiendo seis días consecutivos de pérdidas, ya que los operadores apostaban por que el estímulo fiscal impulsara el mercado bursátil”.

    Más sobre:MonedasDólarCobre

