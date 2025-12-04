El efecto positivo del subsidio a la tasa de interés en los resultados de las empresas constructoras

Cuál es el valor promedio de una casa y un departamento en el país

A mediados de junio de este año comenzó a regir la ley que subsidia la tasa de interés de los créditos para la adquisición de viviendas bajo las UF4.000, medida con la se buscaba incentivar la reactivación del sector. Y la iniciativa ya se empezó a sentir en los balances de las compañías.

En concreto, la Ley 21.748 contempla la reducción de hasta 60 puntos básicos en la tasa de interés de los hipotecarios, y contaba con 50.000 cupos. Al 30 de septiembre se habían aprobado más de 10.000 solicitudes.

En paralelo al proyecto, las tasas han mostrado una tendencia a la baja. Según datos del Banco Central, para octubre la tasa hipotecaria llegó a 4,16%, por debajo del 4,21% del mes previo. Esto implica su menor nivel del año, y de hecho es el menor nivel desde el 4% que tocó el diciembre de 2021.

En los primeros nueve meses del año Socovesa reportó una pérdida atribuible a los propietarios de $10.057 millones, una mejora respecto de las pérdidas de $20.843 millones registrada entre enero y septiembre de 2024.

Y en su análisis razonado apuntó a un mejor escenario futuro. Según la compañía, durante el tercer trimestre se vio un incremento en “la velocidad de venta de viviendas bajo este umbral de precios (UF4.000) con recepción municipal en 77% respecto del segundo trimestre de 2025, impulsada especialmente por la venta de departamentos”.

Por su parte, Paz Corp registró ganancias atribuibles a los propietarios de la controladora de $6.132 millones el tercer trimestre, superiores en 232,4% a las de igual periodo del 2024, con lo que en los primeros nueve meses del año acumuló utilidades por $11.146 millones, un alza interanual de 147,1%.

En su análisis razonado, la empresa explicó que las promesas del trimestre registraron un aumento de 6,5% derivado de un mejor desempeño en Chile, incrementó que se explica “por un aumento en la velocidad de ventas debido a un mayor dinamismo en el mercado, el cual fue influenciado por el programa de subsidios a la tasa de interés de créditos hipotecarios para unidades con valor de venta hasta UF 4.000″.

La firma detalló además que, a septiembre de 2025 el total de viviendas vendidas en la Región Metropolitana alcanzó 18.295 unidades, un aumento de 6,8% con respecto del mismo periodo de 2024. De este total, 15.196 unidades (83,1%) corresponden a departamentos y 3.099 a casas (16,9%).

En el caso de Besalco, las ganancias acumuladas a septiembre alcanzaron los $44.052 millones, un alza de 65,4% respecto del mismo periodo del ejercicio previo.

Para el segmento de Desarrollo Inmobiliario, la compañía detalló que e n Chile “los niveles de venta han aumentado levemente debido a los beneficios que se han dado a los compradores, como el acceso al subsidio de la tasa para viviendas nuevas”.

No obstante, indicó que “la situación económica del país sigue generando dificultades en el acceso al crédito de los compradores”.

Con todo, el segmento Desarrollo Inmobiliario mostró una utilidad de $1.540 millones, una caía de 26,9% respecto del mismo periodo del 2024.