El holding de Nicolás Ibáñez lleva Papa John’s a Holanda y compra un campo en Oregon

Al costado del local de Papa John’s Pizza en Apoquindo, a la altura de Escuela Militar, está una de las dos oficinas de Richard Kouyoumdjan, presidente ejecutivo de Drake Chile SpA y miembro del directorio del holding en Suiza.

En una amplia mesa de madera, con una serie de libros de seguridad nacional y política -en inglés y español- el ex gerente de Citibank, Corpbanca e Indumotora se muestra entusiasmado con los planes del grupo de Nicolás Ibáñez Scott, quien junto a su hermano Felipe levantaron el imperio de supermercados Líder y que posteriormente vendieron en 2008 a la estadounidense Walmart en unos US$3.500 millones.

Kouyoumdjan viene llegando de Miami y Atlanta, Estados Unidos. Fue un viaje rápido, se fue el lunes por la noche: hace 10 días anduvo por Inglaterra, Escocia y España. En Madrid está el domicilio legal de Drake Food Service (DFSI), uno de los brazos del grupo.

“En Atlanta me reuní con el CEO de Papa John’s, Robert Lynch, y Amanda Clark, la Chief International and Development Officer. Me acompañó Ignacio Astete, mi segundo de abordo en DFSI”, cuenta a Pulso el ejecutivo que además es vicepresidente del directorio de AthenaLab, director de la liga marítima de Chile y miembro del directorio de LQIF, la matriz del Banco de Chile que pertenece 50% al Citi y 50% a Quiñenco.

El 1 de agosto de 2021, Richard Kouyoumdjan asumió la dirección ejecutiva de Drake: su cercanía con Nicolás Ibáñez surgió con la creación de Anthena Lab, el primer centro de estudios estratégicos. A ambos los une la pasión por la navegación y el ejecutivo se ha reinventado varias veces en su vida. Desde los 15 a los 30 años formó parte de la Armada. Luego exploró el mundo de las finanzas y más tarde dirigió una automotora. Su llegada al holding se produjo luego que Ibáñez decidiera, a sus 65 años, dejar el día a día de los negocios.

3 DE JUNIO 2022 Richard Kouyoumdjan FOTO : PEDRO RODRIGUEZ

Drake Enterprises, la matriz de los negocios de Ibáñez, tiene cinco áreas: Agronegocios está a cargo de Pablo Canobra e incluye las inversiones en Manuka y Lácteos Tronador, además de campos de conservación a través de Bopar.

Food Service lo lidera Ignacio Astete e incluye las franquicias de Papa John’s en Chile, Centro América (Panamá, Costa Rica y Guatemala) y Iberia (Portugal y España). También está el negocio de Just Burger en Chile, una cadena propia.

Por su parte, el negocio de real estate está en manos de Alfredo Achondo. Incluye Indesa e Inmobiliaria del Puerto en Chile e inversiones en activos inmobiliarios que se realizan a través de fondos de inversión en Estados Unidos, los que son liderados por Nicolás Ibáñez Varela.

Entre las otras inversiones están Colgram, Aviasur, Glovo, el Banco Hampden&Co y una destilería de whisky en Escocia, llamada The Borders Distillery. Todas ellas las supervisa Kouyoumdjan en forma directa.

El responsable del portafolio de inversiones financieras es Edmundo González, CIO de Drake, quien además maneja la oficina de Miami.

Holanda, Puerto Rico... y Oregon

“Hoy somos el mayor franquiciado de Papa John’s Pizza de la parte internacional. Hoy cuenta con 440 locales en Chile. 110 en Centroamérica (Costa Rica, Guatemala y Panamá). 100 en Londres, Inglaterra, 87 en España y Portugal. Nuestro crecimiento a futuro viene más hacia el este de Europa. Ahora por ejemplo, a fines del mes de junio vamos a tomar la franquicia master en Holanda y además estamos entrando en Puerto Rico”, detalló. Hoy están presentes en siete países y trabajan 9.900 personas.

Con el arribo a Puerto Rico y Holanda, el área de Food Service será el mayor franquiciado de Papa John´s a nivel internacional, lo que impone nuevas complejidades. “Cuando la compañía esté en 15 países, cuente con 15 mil personas y tenga mil locales, para eso hay que tener una estrategia de sistema, personas y culturas. También tener una estructura financiera y contable. Nosotros nos hemos definido para llegar a ser el mayor operador internacional de Papa John’s, pero también desarrollar nuestras líneas propias”, añadió.

En paralelo, el grupo ha seguido creciendo en Chile. Recién abrió un local en La Serena y otro en Talca. Además, está desarrollando su propia franquicia de hamburguesas, Just Burger, que tiene 10 locales en Chile y 1 en Guatemala. La internacionalización de esta pequeña cadena comenzó hace sólo unas semanas.

La expansión internacional no se limita al área de food service. En el negocio agrícola, Drake tiene campos de lecheros, de avellanas, forestales y de conservación. La última novedad en este rubro es que el grupo está partiendo un negocio lechero en Oregon, Estados Unidos.

“Nos compramos un campo en la cooperativa lechera de Tillamook, localidad ubicada en Oregón y partiremos con unas 2.000 vacas productoras. Inicialmente tienes que tomar el control del campo. Nuestros campos son de alta tecnología y Lácteos Tronador es muy potente en esta área”, añadió. En comparación Manuka tiene 45 mil vacas.

Aviones y Pümpin

La aerolínea Aviasur, el mayor actor local en el negocio de los vuelos charter, es otra de las inversiones del grupo, cuya propiedad la comparte con la familia Matetic. “Tiene el liderazgo de mercado en Chile, los vuelos de acá salen a todas partes y llegan a todas partes. La perspectiva de nosotros ahora es llevar Aviasur a nivel latam. Queremos que sea una multilatina. Quizás su futuro tiene que estar en Miami y otro en Santiago, porque en Chile ya no tenemos capacidad de crecimiento. Me atrevería a decir que el 80% de los vuelos que entran y salen de Chile pasan por Aviasur”, añadió. La firma trasladó a los artistas que vinieron a Chile al último Lollapalooza.

La inmobiliaria de Drake es también la dueña del Parque Pümpin en Valparaíso. “Seguirá siendo parque. Nosotros lo vamos a mantener como parque. No vamos a hacer el desarrollo inmobiliario y será una actividad nuestra con la comunidad de Valparaíso. Si se construyen cosas será un centro comunitario, instalaciones deportivas y eventualmente hacer un hogar de ancianos que faltan en la Quinta Región”, concluyó.