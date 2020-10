El mundo emprendedor se pronuncia sobre la nueva Constitución

Matías Gutiérrez de GenoSUR (biotecnología para el tele-diagnóstico molecular)

“La Constitución debiese establecer un marco de modernización constante del Estado. Un marco de este tipo, podría permitirle legislar para tener un país que fuese más democrático. Esto, podría lograrse a través del acceso al voto digital y que todos los ciudadanos pudiesen acceder a votar desde cualquier lugar, ya que existen estos mecanismos digitales hoy y no hay ninguna excusa para no utilizarla en los procesos de votación”.

“El Estado debe mantener el acceso de capitales e inversiones a emprendimientos de todo tamaño y para eso es muy importante que crezca y sigan existiendo instituciones como Corfo, Sercotec, StartupChile, StartupCiencias y ProChile. Estas son herramientas muy importantes para apoyar a emprendedores”.

Leo Prieto de Odd Industries (IA para digitalizar procesos industriales)

“A pesar de que muchos han promovido el mito de la ‘hoja en blanco’, la realidad es que esta nueva Constitución parte de una base histórica que debe manternse, desde nuestra tradición democrática hasta nuestros tratados internacionales. Pero al mismo tiempo hay que actualizarla a la era actual, donde las instituciones históricas ya no tienen la misma relevancia en el presente, desde la academia, la iglesia y los partidos políticos. Por lo mismo, es importante que este proceso no trate de obsesionar con el pasado y perpetuar o recuperar solo lo histórico, pero al mismo tiempo se haga cargo del presente y el futuro. Todo esto con una mirada de empatía, de inclusión, que no sea secuestrado por visiones extremistas, polarizadas o sesgadas y que sea dirigido por visiones amplias y representativas”.

Martín Arancibia de Rayo (logística express de B2B)

“Hoy el mercado se rige por la ley de la ‘billetera más grande’, donde quien gana más dinero (y más información tiene), puede acceder a más y mejores negocios, muchas veces subsidiando a niveles de resultados negativos por años, con tal de captar la mayor tajada de mercado posible, dejando sin posibilidades a las pymes. Debemos transformar Chile en un mercado moderno, competitivo y diversificado para las próximas generaciones”.

“Las pymes deben lograr una representatividad importante en el proceso constituyente, pues aportan 2 de cada 3 empleos y son las llamadas a transformar la sociedad dando empleo digno, formal y con una mirada de crecimiento, sustentabilidad e innovación para transformar el país”.

José Manuel Moller de Algramo (empresa B de venta a granel)

“Hay muchas áreas a intervenir, una de las más urgentes creo que tiene que ver con la medioambiental. Se debe dejar por escrito que tenemos derecho no solo a un ambiente libre de contaminación sino que también sustentable. Incorporaría los conceptos de responsabilidad con las futuras generaciones y establecer la obligación de la protección ambiental por parte del Estado. Por otro lado, hay muchas áreas a mantener, porque vienen de acuerdos internacionales, como el derecho a la propiedad, que creo que es un miedo que se ha usado mucho para desinformar y asustar. Espero que (el proceso constituyente) genere oportunidades nuevas, además de un Estado que avance a garantizar derechos como educación de calidad. Le tengo fe al proceso y espero que tengamos muy buenos candidatos/as”.

Daniel Lorca de Babytuto (e-commerce de productos para bebés y madres)

“Lo primero que me gustaría explicar es que esta constitución es una oportunidad para revisar hacia atrás lo que se hizo mal, y aquello que, si estábamos haciendo bien, en este sentido como pensarían algunos no es un borrón y cuenta nueva sino una oportunidad para de forma colaborativa y desde todos los sectores de la sociedad crear una nueva hoja de ruta para el Chile que queremos, un Chile de todos y todas”.

“En este sentido cada artículo debiese ser revisado en profundidad por los futuros Constituyentes expertos para ver si aplica o no al país que queremos formar los próximos 50 años. Y a mi parecer estos son puntos relevantes que deberíamos considerar a la hora de escribir la nueva constitución”.

“Por ejemplo, con respecto a la paridad, un hecho histórico para Chile que no podemos dejar pasar. Por primera vez tenemos la oportunidad de escribir una constitución que venga desde todas las voces de la sociedad y esto se debe ver reflejado tanto en quienes la escriban como en los nuevos artículos. Es primera vez que la constitución se escribirá en paridad de género lo que va a implicar una redacción en base a una perspectiva de género”.

“Debemos trabajar porque exista un número mínimo de mujeres por empresas – organizaciones – funciones públicas, con normas en relación con la maternidad y paternidad, avanzando de esta forma a una coparentalidad. Es necesario discutir la necesidad de incentivos estatales que impulsen a todo tipo de empresas a contratar a mujeres, sin verse como un gasto imposible de llevar a cabo. Que el talento supere al género”.

“Los emprendedores juegan un papel clave en el país y deben tener un rol importante en la construcción de esta nueva constitución y a la vez ser valorado con medidas que los potencien y acompañen en su desarrollo. No olvidemos que somos los emprendedores los que tenemos la capacidad de reactivar la economía del país, generar empleos de calidad y avanzar hacia un país más desarrollado, abierto, inclusivo y sustentable”.

Ricardo Donoso de OLX Autos Americas (marketplace de autos)

“La Constitución tiene que evolucionar. Hay artículos que no se hacen cargo de una economía totalmente distinta que la que teníamos hace 40 años, incluso 10 años. Puede que sea necesario repensar el Estado y su rol en todo esto. Pensar un Estado más liviano, más eficiente, que tenga las herramientas necesarias para empujar el desarrollo, y que se ponga un paso adelante de la tendencia, no uno atrás. Los emprendedores vienen muy golpeados desde octubre del año pasado. Las manifestaciones tienen que ser pacíficas, para que podamos recuperar el empleo y la actividad económica de la manera más normal posible. Si volvemos a un estado de paralización que signifique cerrar comercios, caídas de contratos, quiebras de pequeñas empresas, el proceso será probablemente un camino muy difícil”.

Stella Melaragno de Fintual (plataforma de inversión en fondos mutuos)

“Como empresa tecnológica creemos que es una oportunidad de ser el primer país en el mundo en considerar los neuroderechos relativos a privacidad mental, identidad personal, libre albedrío, acceso equitativo, y protección contra sesgos y discriminación. Esto no es un problema relevante hoy, pero lo será en el futuro y queremos que esta Constitución piense también en el futuro”.

“Lo más importante es la salud y la educación, no hay duda. Sí creemos que podemos también proponer algo que hable directamente del derecho a conexión a internet. En Estonia eso es ley, en Chile podríamos ponerlo en la Constitución quizás”.

Carlos Aravena de Poliglota (plataforma de aprendizaje de idiomas)

“Una startup pivotea constantemente. Los emprendedores tenemos claro que este proceso se va a construir en base a aciertos y errores, pero lo más importante es llegar a la visión del país que queremos. Para lograrla se necesita un diálogo constante y participativo. Eso quiere decir que los intereses, egos y conflictos hay que dejarlos de lado. Por otro lado, los grandes empresarios son los que deberían tomar la decisión de mantener la calma y la estabilidad en el país, para que este proceso (constituyente) logre construirse tranquilo y sin presiones. Creo que tenemos un país sensato y que las personas que vamos a elegir para ser representados, tendrán realmente las capacidades para crear una nueva Constitución, ya que conocen el verdadero dolor y potencial que tiene Chile por su gente”.

Daniela Baytelman de Easycancha (marketplace para deportistas)

“En general, creo que la mayoría de las cosas debiesen mantenerse. Los cambios relevantes deben ir por asegurar más igualdad de oportunidades y accesos a cosas como salud, educación y también a los recursos naturales como el agua. El proceso constituyente lo veo con mucha incertidumbre. Es decir, si va a haber cambios relevantes al régimen tributario, al retiro de utilidades, a la participación de inversionistas extranjeros, etc. Esto podría afectar negativamente la motivación de los inversionistas durante uno o dos años. Menos inversionistas dispuestos a invertir en emprendimiento en Chile significa directamente menos emprendimientos con base en Chile. El emprendimiento es una palanca clave para hacer próspero a este país”.

Enrique Besa de Rankmi (plataforma de gestión de personas)

“Creo que una de las cosas que hay que cuidar es mantener el equilibrio y la independencia entre los poderes. Emprender y hacer empresas debe ser aún más fácil y libre de barreras para todos. Por el otro lado tengo esperanza de que existan mayores facultades para que se pueda supervisar la relación entre las personas y las instituciones, y que tanto los privados como el Estado seamos exigidos para hacer una mejor pega”.

“En Chile hay muy buen talento y facilidad para hacer negocios en comparación con otros países de la región. Si esto se mantiene y se logran aislar los hechos de violencia y otros riesgos, se podrá aprovechar estas ventajas para construir negocios más globales que finalmente tendrán un mejor y mayor impacto en el ecosistema de emprendimiento en Chile”.

Felipe Broitman de RePhone (smartphones reacondicionados sustentables)

“El proceso puede ser muy largo, muy costoso para el Estado y muy trancado. Todo el proceso constituyente puede terminar afectando el emprendimiento, porque lo entorpece, porque la gente empieza a vivir en torno a esto. Pero quizás también van a surgir oportunidades para el emprendimiento, porque van a empezar a aparecer distintas cosas”. “Chile tiene una Constitución que asegura la libertad e igualdad para todas las personas y creo que somos un país bastante libre, laico, donde las posibilidades de elegir son amplias; no en el sentido de oportunidad, sí en el de libre elección. Eso me gustaría que se profundizara y no que se restringiera”.

“El emprendimiento hoy es una opción muy importante y relevante, tiene un valor muy alto y se instaló en la cultura chilena”.

Francia Navarrete de Protera (proteínas funcionales para un futuro sustentable)

“La Constitución ha estado por muchos años en estado dormante, a la que se le han hecho modificaciones, pero ninguna estructural, suficiente para dar solución a problemas reales de la gente común. Hoy la sociedad ha cambiado, los problemas se han diversificado, lo que hace que la estructura de nuestra Carta Magna sea totalmente incompatible con las demandas colectivas. El proceso constituyente es una excelente oportunidad para integrar una visión modernizada sobre cómo las diversas administraciones pueden responder a las necesidades de empresas emergentes. El gobierno debe entender que el emprendimiento es la vía que tiene la gente común como nuestro equipo, para crear bienes o servicios que transformen industrias, y que esto es el motor económico de países desarrollados”.

Jaime Arrieta de Buk (software integral de recursos humanos)

"Sin duda el proceso constituyente liberará la olla a presión social que teníamos en el país. Solamente espero que no genere falsas expectativas en la ciudadanía, dado que gran parte de los problemas que se discuten no necesariamente se resuelven con una nueva Constitución. Se acaba de abrir una puerta que no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Tengo toda la esperanza que va a salir bien, pero también ha habido ciertos indicios de populismo político que me inquietan.

Creo que hay oportunidades de mejora para representar una sociedad más abierta y moderna, donde se asegure la estabilidad de la democracia con acuerdos mayoritarios, pero con respeto y protección a las minorías a través de un rol con matices más solidario”.

Gustavo Anania de RedCapital (crowdfunding para pymes)

“Con los resultados que arrojó el plebiscito, no cabe duda que la mayoría de los chilenos quiere un cambio de Constitución, y hoy tenemos la oportunidad para construir una nueva. Éste será un proceso que implicará un gasto importante de recursos del Estado, y un clima de incertidumbre, por tanto, es fundamental que se llegue a una normativa que sea atractiva para la gran mayoría de las personas, de forma que tenga un porcentaje alto de aprobación en la votación final”. “En RedCapital ya hemos visto que se ha generado desconfianza por parte de los inversionistas, quienes están prefiriendo invertir en operaciones de corto plazo, para lograr mantener su dinero en activos lo más líquido posible”.

Antti Kulppi de ComunidadFeliz (administración online de edificios y condominios)

“La incertidumbre (durante el proceso constituyente) será algo transversal a todos los negocios, pero lo que puede inspirar miedo para algunos, serán oportunidades para otros. Veremos corporativos bajando su nivel de inversión en Chile, lo que se convertirá en una tremenda oportunidad para que nuevos actores (emprendedores) se coman el mercado”.

“Mucho se habla de la investigación y desarrollo como clave del futuro de Chile, pero la propiedad intelectual se nombra débilmente, mezclada con un foco en el arte. Si queremos fomentar la innovación, es necesario que nuestros científicos puedan recibir los frutos de su trabajo”.