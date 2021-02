El optimismo se mantiene y las acciones globales se ubican en nuevos máximos históricos

La renta variable está intratable y las acciones globales inician la semana en nuevos máximos históricos, en medio del optimismo generado por el proceso de vacunación en todo el mundo (también en Chile) y que coincide la menor cantidad de rebrotes de la enfermedad.

El índice MSCI World, que agrupa a bolsas de 49 países, experimenta un salto de 0,29% hasta unos inéditos 2.827 puntos. En Asia destacó el fuerte incremento de 1,91% del Nikkei de la Bolsa de Tokio, índice que tocó los 30 mil puntos por primera vez desde 1990. China, Hong Kong y Taiwán están cerrados por la celebración del Año Nuevo Lunar.

En Europa, las mayores acciones de la región suben un 0,91%, mientras que el Dax de la Bolsa de Fráncfort, la mayor plaza europea, gana un 0,35%. En el plano macroeconómico, se conoció el dato de producción industrial de la zona euro, que cayó un 8,7% en 2020. En el mes de diciembre el retroceso fue del 1,6% respecto del mes anterior, por encima de la baja del 1% prevista.

Las acciones mundiales no contarán, sin embargo, con Wall Street debido al feriado en EEUU por el Día de los Presidentes.

El viernes pasado, el IPSA de la Bolsa de Santiago subió más de 1% y se despidió de la semana con ganancias acumulada de 3,38%, tendencia que coincide con el exitoso proceso de vacunación que Chile lleva adelante y que ha permitido inocular a casi 1,8 millones de personas.

En el mercado cambiario, el euro avanza frente al dólar, suma un 0,11% hasta US$ 1,213 . Por su parte, el precio del barril de petróleo Brent para entrega en abril cotiza este lunes en el mercado de futuros de Londres con una subida del 1,54%, por encima de los US$ 63, una cota en la que no se situaba desde finales de 2019.