El presidente de Moneda, Pablo Echeverría, ingresa al directorio de Patria Investments

El hasta hace poco socio principal y presidente de Moneda Asset será ahora director también de la empresa que asumió el control de la gestora chilena: la brasileña Patria Investments. Todo se resolvió a mediados de noviembre, 12 días antes de sellar la integración entre las compañías.

El 19 de noviembre, en Islas Caymán, se realizó una junta de accionistas de Patria Investments. Los socios adoptaron ese día una serie de decisiones relativas a la unión con Moneda, la que será controlada ahora por Patria, pero que seguirá siendo manejada por sus socios chilenos. “Los accionistas aprobaron, tras el cierre, la elección de Pablo Echeverría Benítez como miembro del Consejo de Administración de la sociedad”, comunicó Patria Investments a las autoridades de la Securities & Exchange Commission (SEC).

Patria, que cotiza sus acciones en Wall Street, adquirió el control de Moneda a cambio de un pago a los 10 socios chilenos por US$ 315 millones, de los cuales US$ 128 millones fueron en efectivo y US$ 187 millones en acciones de la gestora brasilera. Los chilenos tendrán el 7% de las acciones comunes y poco más del 11% de los derechos políticos.

Ello permitió el ingreso de Pablo Echeverría a un directorio presidido por Olimpio Matarazzo e integrado además por otras cuatro personas: Alexandre Saigh, también CEO de Patria; Otavio Castello Branco, senior managing partner; y dos directoras independientes, Sabrina Bridget Foster y Jennifer Collins. Matarazzo, un ex JP Morgan, fue uno de los fundadores de Patria, en 2001, y de Banco Patrimonio, en 1988.