El dólar pierde el soporte de los $960 en medio de jornada marcada por datos de Estados Unidos

El valor del dólar en Chile el 11 de septiembre del 2025

El dólar arranca una nueva jornada perdiendo el soporte de los $960 y luego de subir este miércoles $1,5. La moneda de Estados Unidos en Chile cede terreno en medio de una jornada marcada por las señales de la superpotencia.

Estados Unidos informó un Índice de Precios al Consumidor (IPC) y nuevas solicitudes por subsidio de desempleo que se ubicó por sobre de lo esperado. Datos que refuerzan el recorte de las tasas de interés en Estados Unidos para la reunión de política de este 17 de septiembre, lo que aporta debilidad al dólar en el mundo.

“Este escenario impulsa la demanda por monedas emergentes, y el peso chileno se destaca entre las de mejor desempeño”, dijo Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam.

Así, al inicio del día, el dólar caía $8,40 respecto al cierre de este miércoles en la Bolsa Electrónica de Chile (Bec) y llega a un valor de $954,90 la unidad, cerca de mínimos del día.

Antes de la publicación de IPC en Estados Unidos, el dólar subía y marcó un máximo de $965,00 la unidad.

“La presión bajista responde a mayores expectativas de recortes de tasas en EE.UU., sumadas a un Banco Central de Chile más cauteloso respecto de nuevas bajas locales, lo que refuerza la debilidad del dólar en el mercado chileno”, comentó Gabriel Iturriaga, analista de mercados de estudios de Capitaria.

Ante este contexto, el dólar en el mundo caía. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, caía 0.20% a 97.56 puntos.