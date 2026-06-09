SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar cae luego de subir casi $30 en dos jornadas y queda a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    La moneda de Estados Unidos en Chile bajó luego de dos jornadas consecutivas al alza.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar en Chile el 9 de junio de 2026. Murad Sezer

    El dólar volvió a caer luego de jornadas que acercaron a la divisa a máximos desde que comenzó el conflicto actual en el Medio Oriente.

    Al cierre de esta edición, la moneda de Estados Unidos en Chile bajó $6,50 respecto al cierre de este lunes y llegó a un valor de $916,50 la unidad. Así, la divisa bajó luego de dos jornadas consecutivas al alza donde avanzó $28,35.

    Con los $923 de la jornada anterior, la divisa había alcanzado un máximo desde el 31 de marzo pasado ($924,75) y ad portas del máximo del conflicto de $931,50 del 30 de marzo pasado.

    Sin embargo, la divisa llegó a marcar un mínimo de $912,90, pero luego moderó su caída. Además, el dólar alcanzó un máximo de $921,34 en la jornada.

    “Una sesión marcada por el reacomodo de posiciones antes del dato clave de inflación de Estados Unidos que se conocerá mañana”, dijo Juan Ortiz, Senior Account Manager de la app de inversiones XTB.

    Así, Ortiz apuntó que “una lectura (de la inflación) por sobre lo esperado podría reforzar la idea de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva por más tiempo, impulsando al dólar a nivel global y presionando nuevamente al alza al tipo de cambio en Chile”.

    “En el corto plazo, el mercado seguirá altamente sensible no solo al dato de inflación, sino también a la reacción de los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar global, el precio del petróleo y las señales provenientes del conflicto en Medio Oriente”, agregó.

    Por su lado, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, comentó que “el dólar cerró a la baja en Chile, pero lejos de sus mínimos del día, porque el cobre perdió fuerza y el dólar global recuperó terreno durante la sesión”.

    “Especialmente en un contexto donde el mercado sigue atento a los riesgos geopolíticos y a eventuales presiones sobre la cadena de suministro del metal", complementó respecto al cobre.

    El cobre en la Bolsa de Metales de Londres cerró con un alza de 0,4% a US$6,22 la libra y los futuros del cobre subían 0,32% a US$6,33 la libra en Comex.

    En tanto, el dólar en el mundo operaba casi plano a la espera del dato de inflación, con la mirada puesta en el desarrollo del conflicto en el Medio Oriente.

    Más sobre:MercadosDólarCobre

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Javiera Flores: de cantar en las calles de Santiago a presentarse con Ricardo Arjona en el Movistar Arena

    Diputada Serrano (PC) por emplazamiento de la UDI al proyecto “sueldos protegidos”: “buscan eludir el debate”

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    Subsecretaria Estévez encabeza gira por Marruecos para potenciar relaciones comerciales: “Es una puerta de entrada al resto de África”

    Más de 550 productos “made in Chile”: tecnología minera nacional exporta más de US$1.200 millones

    Errores en cédulas de migrantes: diputados de comisión de Gobierno escuchan a Omar Morales y convocan a Thayer

    Lo más leído

    1.
    Presupuesto 2027: Economistas anticipan que se revisará a la baja el PIB tendencial y al alza el precio del cobre

    Presupuesto 2027: Economistas anticipan que se revisará a la baja el PIB tendencial y al alza el precio del cobre

    2.
    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    Primeros 89 días: Comité de Ministros del gobierno de Kast ha sesionado más que la suma de las tres administraciones pasadas

    3.
    Inversión de US$65 millones: los cambios viales que se vienen en San Antonio por proyecto del puerto exterior

    Inversión de US$65 millones: los cambios viales que se vienen en San Antonio por proyecto del puerto exterior

    4.
    Incautan equipos de BancoEstado por investigación del caso de lavado de dinero ligado al Tren de Aragua

    Incautan equipos de BancoEstado por investigación del caso de lavado de dinero ligado al Tren de Aragua

    5.
    El panorama latinoamericano para la industria aérea: Chile aún no recupera el número de rutas del 2019

    El panorama latinoamericano para la industria aérea: Chile aún no recupera el número de rutas del 2019

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    CYBER 50% Plan Digital+$5.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Investigadores chilenos identifican pieza clave que conecta el humo del cigarrillo con la hipertensión arterial pulmonar

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    A qué hora empieza la lluvia en la Región Metropolitana y zona central

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Servicios

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Llega la batalla de House of the Dragon: ¿Cuándo se estrena la temporada 3?

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Se celebra el Día del Barros Luco: conoce las promociones para disfrutar este martes

    Diputada Serrano (PC) por emplazamiento de la UDI al proyecto “sueldos protegidos”: “buscan eludir el debate”
    Chile

    Diputada Serrano (PC) por emplazamiento de la UDI al proyecto “sueldos protegidos”: “buscan eludir el debate”

    Los descuentos de hasta $300 por litro de bencina vigentes durante junio

    Subsecretaria Estévez encabeza gira por Marruecos para potenciar relaciones comerciales: “Es una puerta de entrada al resto de África”

    El dólar cae luego de subir casi $30 en dos jornadas y queda a la espera del dato de IPC de Estados Unidos
    Negocios

    El dólar cae luego de subir casi $30 en dos jornadas y queda a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    CFA advierte que proyecto de mayor endeudamiento acercaría su nivel al 44% del PIB y pide avanzar en medidas de financiamiento permanente

    FinteChile elige nuevo directorio y José Gabriel Carrasco se mantiene como presidente

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años
    Tendencias

    El misterioso hallazgo de una estructura bajo el hielo de la Antártida que permaneció oculta por millones de años

    ¿Qué nivel de inglés tienen los chilenos? Estudio los ubica por encima de Brasil y México, pero bajo Argentina

    El prometedor ensayo clínico que logró reactivar la producción de insulina en la diabetes tipo 1

    Córdova le dispara otra vez a la prensa tras el triunfo: “Están cambiando cosas que para ustedes pasan desapercibidas”
    El Deportivo

    Córdova le dispara otra vez a la prensa tras el triunfo: “Están cambiando cosas que para ustedes pasan desapercibidas”

    “Nos hacen reír aún más que el Barcelona”: la desopilante guerra tuitera entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid

    Nicolás Massú sorprende y asume un nuevo desafío como entrenador del número uno de Argentina

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026
    Tecnología

    Chi-chi-chí Led-led-led: estos son los mejores televisores para ver el Mundial 2026

    Los 5 anuncios clave de Apple en WWDC 2026: Siri AI, iOS 27 y macOS Golden Gate

    Apple presenta la nueva generación de Apple Intelligence y la evolución de su asistente virtual Siri AI

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela
    Cultura y entretención

    La última cinta de Pedro Almodóvar polariza a la crítica y el director salta a la novela

    De Sabrina Carpenter a Benedict Cumberbatch: un desfile de estrellas en el nuevo video de Madonna

    “A los pies del árbol”: Patricia Rivadeneira habita la cabeza de Humberto Maturana en GAM

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial
    Mundo

    Presidenta de México afirma que las protestas violentas de estos días buscan crear una imagen de caos antes del Mundial

    ¿Golpe a la OEA?: La crisis que amenaza la continuidad de su secretario general

    Trump afirma que Irán derribó un helicóptero estadounidense y que Washington “debe” responder

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija
    Paula

    El cuidado de los padres: cuando todo recae en una sola hija

    Nacer y crecer con VIH en Chile hoy

    Julieta Venegas y su carta de amor a Tijuana