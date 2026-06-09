El dólar cae luego de subir casi $30 en dos jornadas y queda a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

El valor del dólar en Chile el 9 de junio de 2026.

El dólar volvió a caer luego de jornadas que acercaron a la divisa a máximos desde que comenzó el conflicto actual en el Medio Oriente.

Al cierre de esta edición, la moneda de Estados Unidos en Chile bajó $6,50 respecto al cierre de este lunes y llegó a un valor de $916,50 la unidad. Así, la divisa bajó luego de dos jornadas consecutivas al alza donde avanzó $28,35.

Con los $923 de la jornada anterior, la divisa había alcanzado un máximo desde el 31 de marzo pasado ($924,75) y ad portas del máximo del conflicto de $931,50 del 30 de marzo pasado.

Sin embargo, la divisa llegó a marcar un mínimo de $912,90, pero luego moderó su caída. Además, el dólar alcanzó un máximo de $921,34 en la jornada.

“Una sesión marcada por el reacomodo de posiciones antes del dato clave de inflación de Estados Unidos que se conocerá mañana”, dijo Juan Ortiz, Senior Account Manager de la app de inversiones XTB.

Así, Ortiz apuntó que “una lectura (de la inflación) por sobre lo esperado podría reforzar la idea de que la Reserva Federal mantendrá una postura monetaria restrictiva por más tiempo, impulsando al dólar a nivel global y presionando nuevamente al alza al tipo de cambio en Chile”.

“En el corto plazo, el mercado seguirá altamente sensible no solo al dato de inflación, sino también a la reacción de los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar global, el precio del petróleo y las señales provenientes del conflicto en Medio Oriente”, agregó.

Por su lado, Felipe Sepúlveda, analista jefe de Admirals Latinoamérica, comentó que “el dólar cerró a la baja en Chile, pero lejos de sus mínimos del día, porque el cobre perdió fuerza y el dólar global recuperó terreno durante la sesión”.

“Especialmente en un contexto donde el mercado sigue atento a los riesgos geopolíticos y a eventuales presiones sobre la cadena de suministro del metal", complementó respecto al cobre.

El cobre en la Bolsa de Metales de Londres cerró con un alza de 0,4% a US$6,22 la libra y los futuros del cobre subían 0,32% a US$6,33 la libra en Comex.

En tanto, el dólar en el mundo operaba casi plano a la espera del dato de inflación, con la mirada puesta en el desarrollo del conflicto en el Medio Oriente.