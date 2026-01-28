SUSCRÍBETE POR $1100
    El dólar busca rumbo a la espera de las señales de la Fed

    El dólar anota una leve caída en una jornada donde registró un máximo de $860 y un mínimo de $853,41.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El dólar busca rumbo en una jornada donde alcanzó a registrar caídas y ganancias marcadas. La divisa puede anotar su séptima jornada consecutiva o terminar su racha que va en seis días a la baja. Esto en medio de la debilidad del dólar en el mundo.

    La divisa en Chile caía $0,35 respecto al cierre de este martes y llega a un valor de $855,70. Por momentos, la divisa alcanzó un mínimo de $853,41 y anotó su mayor nivel desde el primero de septiembre del 2023 ($845) y ahora sigue en su menor nivel desde diciembre del 2023 ($854).

    Por otro lado, el dólar también alcanzó a registrar ganancias y marcó un máximo de $860.

    De igual forma, el dólar en estos días ha caído cerca de $30.

    Mientras que, por su lado, el dollar index, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, se mantenía en el rango de los 96,24 puntos, nivel que no se veía desde diciembre de 2021.

    “La atención del mercado hoy estará puesta en la decisión de tasas de la Reserva Federal, donde con una probabilidad cercana al 97% se espera que las tasas se mantengan en el rango de 3,50% – 3,75%. Más allá de la decisión, serán claves las minutas del FOMC y las declaraciones de Jerome Powell, especialmente ante las dudas sobre su continuidad dentro de la Fed una vez finalizado su mandato como presidente", comentó Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.

    Sin embargo, la decisión de la Fed y el posterior comentario de su presidente, Jerome Powell, se conocerán una vez que el mercado cambiario tradicional esté cerrado.

    Sobre el efecto de la decisión de política monetaria del Banco Central en el peso chileno, Ignacio Mieres, head of research de XTB Latam, apuntó que la la mantención de la tasa de política monetaria en 4,5%, decisión adoptada por unanimidad, se “alineó con las expectativas del mercado, en un contexto de reducción del diferencial de tasas con Estados Unidos y con una inflación esperada a dos años que se mantiene en torno al 3%, por lo que el anuncio no provocó mayor volatilidad”.

    Por su lado, el cobre, uno de los principales soportes del peso chileno, volvía a las ganancias. El precio al contado del metal avanzó 0,11% a US$5,89 la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

