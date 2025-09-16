Dólar cae a mínimos de cuatro años frente al euro, a la espera de la Reserva Federal

El dólar se hunde a su nivel más bajo frente al euro en cuatro años debido a las expectativas que genera la Reserva Federal y el esperado inicio de un ciclo de bajas de tasas de interés.

El Comité de Mercados Abiertos del banco central estadounidense inició hoy su reunión y mañana hará su anuncio formal, el cual tiene como telón de fondo la intensa presión de Donald Trump para que recorte los tipos.

La divisa estadounidense se cambia en 1,18 euros, esto es una baja de 0,6% en relación al cierre de ayer y un mínimo no visto desde septiembre de 2021.

El dólar cae frente al euro y una canasta de otras monedas líquidas como el yen japonés y el franco suizo.

“El Dollar Index mantiene sesgo bajista mientras el mercado descuenta con alta probabilidad el inicio de un ciclo de recortes por parte de la Reserva Federal este miércoles, debilitando al billete verde a nivel global”, dijo Ricardo Bustamante, subgerente de estudios de Capitaria

“El dólar está cotizando con un tono fuerte en general, ya que los inversores se preparan para un mensaje pesimista en el acta de votación del miércoles, el resumen de las proyecciones económicas y la conferencia de prensa”, dijo Karl Schamotta, estratega jefe de mercado de Corpay, informó Reuters.

En Chile, la baja es más moderada, de 0,29% y se cambia en torno a los $ 952,38.