Encuentro anual: presidenta de Sofofa pide que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión” y llama al “optimismo”

Es quizás la última vez en que el Presidente Gabriel Boric estará al frente del empresariado. Se trata del Encuentro Anual de la Industria 2025 que se realizó este miércoles por la noche en el campus Beauchef de la Universidad de Chile. La encargada de abrir la cita fue la presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, quien envió un mensaje de unidad para el próximo ciclo político que se iniciará en marzo del 2026 con la llegada de una nueva administración a La Moneda.

“Chile inicia un nuevo ciclo político y social. Venimos de una década marcada por el estancamiento, la desconfianza, la fragmentación y, en ocasiones, la rabia. Una década que ha erosionado silenciosamente nuestras instituciones y liderazgos”, comenzó sus palabras Navarro.

En ese sentido, dijo esperar que “este nuevo ciclo político sea un punto de inflexión. Seamos optimistas sobre el futuro, porque cuando Chile decide con grandeza, el futuro deja de ser promesa y se convierte en destino”.

En su discurso mencionó que “la evidencia es clara: seguridad y crecimiento se han convertido en las dos grandes prioridades de los chilenos”. Y añadió que “el estancamiento económico ha tenido consecuencias humanas: no solo ha enfriado la economía, ha enfriado el ánimo del país. Y cuando un país deja de creer en su futuro, ni las mejores políticas logran recuperar la confianza”.

3 de diciembre 2025. Encuentro Anual de la Industria 2025.

Por lo mismo, enfatizó que “debemos repetirlo con claridad: el crecimiento no es una obsesión empresarial; se ha convertido en causa ciudadana, que tiene rostro humano. Detrás de cada punto del PIB hay empleos, oportunidades, movilidad social y dignidad. El crecimiento hace mucho tiempo es parte esencial de la vida cotidiana de las personas, porque crecer está en nuestra naturaleza y en nuestro ADN”.

Para Navarro, “el desafío ya no es solo volver a crecer, sino crecer con propósito, con visión y con confianza mutua. Un crecimiento que les llegue a todos los chilenos”.

La demanda a la futura oposición

En su presentación, la líder de la industria entregó cuatro elementos donde existe convergencia “entre todos los actores de la sociedad y que requieren de una acción conjunta para agilizar la labor privada y revitalizar la provisión de servicios públicos”.

La primera de ellas es una regulación para la inversión; modernización del Estado; un marco tributario que promueva el ahorro y la inversión; e impulsar el empleo, la productividad y la formación técnica.

Navarro indicó que desde Sofofa “queremos valorar la prioridad que ha venido tomando para la agenda de gobierno el crecimiento y una agenda proinversión. Por ello agradecemos el respaldo del gobierno y el Congreso a la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales”.

Pero también mandó un mensaje a la futura oposición. “Quiero hacer un llamado a quienes conformarán la futura oposición, una vez la ciudadanía resuelva en las urnas quién gobernará el país”.

3 de diciembre 2025. Encuentro Anual de la Industria 2025.

Argumentó que “la etapa que se inicia requerirá de una oposición constructiva y que cuide nuestras instituciones poniendo siempre delante a Chile, su desarrollo y las oportunidades de sus familias. La historia nos ha enseñado que cuando hay alternancia en el poder, ella no es una alternancia para imponer, ni tampoco una para obstruir”.

Y profundizó que “tanto las nuevas autoridades como la futura oposición deben estar dispuestos a dar respuesta a los chilenos para permitir liberar la fuerza emprendedora y la capacidad de crear oportunidades para todos, más allá de las ideologías. En este sentido, vemos la responsabilidad de que al país le vaya bien como una tarea compartida”.

Hacia el final de su presentación puntualizó que “no estamos condenados al estancamiento ni a la polarización. Tenemos la capacidad de elegir entre quedarnos atrapados en el conflicto 14 o avanzar hacia una etapa donde nos hagamos cargo de que crecer es un imperativo social”.

Y al cerrar su presentación afirmó que “tenemos la oportunidad de proyectarnos al desarrollo. Uno que no dependa del precio del cobre ni de los ciclos políticos, sino de nuestra capacidad de crear valor, innovar y abrir nuevos caminos. El desarrollo no es una línea recta: es una obra colectiva que se escribe cada día con los millones de decisiones que tomamos".

Por lo mismo, dijo que en las próximas semanas, “recogiendo la inquietud de muchas de nuestras empresas socias, invitaremos a actores de distintos sectores a hacer un ejercicio de anticipación de los escenarios futuros de la industria. Una industria que es más amplia, que considera distintos sectores como los servicios y es intensiva en capital humano, conocimiento e innovación”.

Porque para Navarro, “el desarrollo no se puede diseñar desde un escritorio, ni se impone desde algún puesto de poder: se construye entre todos, con la audacia de quienes entienden que el futuro no espera a los que dudan, es de quienes actúan”.