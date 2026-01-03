Encuesta Toctoc: más de la mitad de la población cree que a sus hijos les será más difícil comprar una vivienda

Aunque en el último tiempo la venta de viviendas se ha reactivado gracias al subsidio a la tasa hipotecaria implementado por el gobierno, las condiciones del mercado se mantienen difíciles para poder adquirir inmuebles. Distintos actores enfatizan que el alza del valor de casas y departamentos en los últimos años, no conversa con la variación de los sueldos de la población.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC), de hecho, ha sido enfática al decir que hay “una crisis de accesibilidad a la vivienda”. De hecho, el presidente del gremio apuntó en agosto que “los factores estructurales que han generado esta crisis no han cambiado en los últimos meses, por lo que esta incipiente alza en las ventas obedece, a nuestro juicio, al efecto de la ley de subsidio”.

Un estudio elaborado por Toctoc y la inmobiliaria FG buscó medir la percepción de la ciudadanía respecto al acceso a la vivienda. Este muestra que el 61% de los encuestados considera que a sus padres les resultó más fácil adquirir una propiedad. Solo un 21% dijo que para sus padres había sido más difícil. El porcentaje restante apuntó a que la dificultad había sido la misma para ambas generaciones.

Al hacer un zoom en ese 61%, se observa que son los jóvenes los que más creen que a sus padres les fue más fácil, apuntando tanto a que el costo de la vivienda era más accesible antes y a que el costo de vida era menor.

Por otro lado, son los encuestados de mediana edad los que creen en mayor proporción que les fue más fácil. Esto se debe básicamente a las alternativas de financiamiento que se han diversificado actualmente y a una mejora en el nivel educacional y en los ingresos percibidos, de acuerdo a lo que sostiene el informe.

El sondeo también da cuenta de que el 55% de los encuestados cree que a sus hijos les será más difícil poder adquirir una vivienda. El 29% estima que tendrán la misma dificultad, mientras que el porcentaje restante ve que será más fácil para las siguientes generaciones.

Son los jóvenes los que piensan en mayor proporción que a sus hijos les será aún más difícil comprar una casa o un departamento. Esto, debido a que un 55% (de este segmento) considera que en un futuro las condiciones para poder acceder a alternativas de financiamiento, ya sea en bancos u otras entidades, serán más complicadas, mientras que un 77% piensa que los valores de las viviendas seguirán encareciéndose.

Quienes creen que a sus hijos les será más fácil adquirir una vivienda, apuntan a que se verán beneficiados por la mejora en la tasa educacional de las siguientes generaciones, más alta que la de las actuales, una opinión que mantiene el 62% de los encuestados de este segmento. Un 35% cree que el acceso a créditos será menos complicado para sus hijos.

Condiciones de acceso

A principios de diciembre, el Banco Central reportó que las tasas de interés promedio para créditos hipotecarios alcanzaron su nivel más bajo desde hace casi tres años. Además, las tasas promedio para comprar una vivienda anotaron cinco meses a la baja, tendencia que comenzó desde el peak de 4,39% registrado en junio pasado.

Aun así, los niveles de venta de viviendas se mantienen bajos para el promedio histórico, de acuerdo a las mediciones de la CChC. Hay un porcentaje de los encuestados que no busca comprar una vivienda, por distintos factores. Los que más se repiten son los altos precios en relación a los sueldos, las exigencias de los bancos para acceder a créditos hipotecarios y la falta del ahorro suficiente.

“Esto nos lleva a una nueva hipótesis: las prioridades de las nuevas generaciones han cambiado. Al percibir cada vez más inaccesible la posibilidad de adquirir una vivienda, los jóvenes con capacidad de ahorro estarían destinando sus recursos a otros objetivos, como viajes, educación o experiencias, en vez de reunir el pie para comprar un inmueble”, explica Isabel Palma, gerenta comercial de Inmobiliaria FG.

“Y ahí surge el gran desafío de adaptar nuestros productos y sistemas de financiamiento a las necesidades y posibilidades reales de esta nueva generación, marcada por familias más pequeñas, una mayor expectativa de vida y un deseo creciente de movilidad habitacional acorde a sus estilos de vida”, agrega.

Dentro del porcentaje que sí busca comprar una vivienda, un 70% dice que cuenta con nada de pie o menos de un 5%. Solo un 9% de la muestra de Toctoc y la inmobiliaria FG tiene más de un 10% del pie para comprar una vivienda.

Por otro lado, casi el 80% de los encuestados que busca adquirir un inmueble residencial no cuenta con aprobación bancaria. Aunque un 21% sí cuenta con aprobación, al 48% de ellos no les alcanza para comprar la casa que quiere.